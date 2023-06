Herthas schwierige Vorbereitung: Dardai hat nur einen Wunsch!

Und doch ist der 24-Jährige ein gutes Beispiel. Denn die Vorbereitung bleibt nur wenige Tage nach Trainingsbeginn kompliziert. Fünf Wochen vor Saisonstart ist der Kader eine Großbaustelle. Wer von den Hertha-Stars, die am heutigen Donnerstag auf dem Trainingsplatz standen, auch noch nach dem Deadline Day am 1. September dabei sein werden, weiß niemand.

Der Franzose verbrachte die Rückrunde in seiner Heimat, konnte aber auch dort nicht glänzen. Im Grunde genommen verlief die Leihe zu Stade Reims ähnlich wie zu Beginn bei Hertha BSC : stark angefangen, stark nachgelassen. Bis auf sein Premierentor im zweiten Spiel lief für den Flügelflitzer auch in der Ligue 1 nicht viel zusammen.

Pal Dardai (47) achtet genau darauf, wer mitzieht und wer nicht. Dodi Lukebakio (25) soll verkauft werden. © Soeren Stache/dpa

Die Rufe nach Verstärkungen werden zwar zunehmend lauter, Hertha aber muss erst verkaufen, bevor sie auf dem Transfermarkt zuschlagen können. Es fehlen nur allein die Angebote. Beschweren über die verzwickte Situation wird sich Dardai aber gewohnt nicht.

"Ich fange als Trainer jetzt nicht an zu heulen. Wenn die Mannschaft willig und bissig ist, dann wird es schneller als sonst gehen. Das Schöne ist: Die Jungs kennen mich", so der Übungsleiter in einer Medienrunde. "Wenn einer die Hand hebt und sagt: 'Ich will nicht mehr für Hertha BSC laufen' ... Perfekt. Dann kommt der nächste, der das will."

Einen Wunsch hätte der Ungar dann aber doch noch: Beim Trainingslager in Österreich hätte der 47-Jährige zumindest das Gerüst gerne beisammen. "Damit wir einige Dinge - Taktisch offensiv, taktisch defensiv, Pressing, Gegenpressing - einstudieren können."

Viel Zeit bleibt nicht mehr. Vom 12. bis 21. Juli reist die Alte Dame nach Zell am See. Es bleibt in Charlottenburg kompliziert und eine Geduldsfrage.