HSV schockt Hertha bei Bernstein-Gedenkspiel, Selke im Krankenhaus!

Berlin - Emotionen pur! 71.500 Fans gedachten dem im vergangenen Jahr verstorbenen Kay Bernstein (†43) beim Zweitliga-Topspiel zwischen Hertha BSC und dem HSV am Samstagabend. Das wilde Fünf-Tore-Duell entschieden die Rothosen mit 3:2 für sich, sie verloren aber Davie Selke.

Das Zweitliga-Topspiel zwischen Hertha BSC und dem HSV stand ganz im Zeichen des im vergangenen Jahr verstorbenen Berliner Präsidenten Kay Bernstein (†43). © Andreas Gora/dpa

Anlässlich des ersten Todestags ihres Ex-Präsidenten am 16. Januar liefen die Berliner mit einem Sondertrikot auf. Das Design war an die 1997er Retrojacke angelehnt, die Bernstein regelmäßig trug und die als "Präsidentenjacke" in die Hertha-Annalen einging.

Zudem ehrten die Fans in der Ostkurve den ehemaligen Ultra mit einer gigantischen Choreo samt Banner mit der Aufschrift: "Wir haben deinen Baum mit unseren Tränen gegossen. Doch wir bleiben auf deinem Weg und ernten die Früchte unserer Überzeugungen."

Auch sportlich schien die Alte Dame dem besonderen Rahmen zunächst gerecht zu werden: In der ersten Viertelstunde spielten quasi nur die Hausherren, die auch zu guten Chancen kamen.

Erst danach wachten die Gäste aus Hamburg auf - und schlugen eiskalt zu! Nach einer butterweichen Flanke von Adam Karabec stieg Ex-Herthaner Selke hoch und köpfte aus dem Nichts zur 1:0-Führung ein (23. Minute).