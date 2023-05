Irres Transfergerücht lässt Hertha-Fans zittern: Schnappt sich Union Ngankam?

Berlin - Die schlechten Nachrichten in Westend reißen nicht ab! Sportlich vor dem Abstieg, miserable Finanzen, die Lizenz noch immer nicht gesichert und jetzt macht auch noch ein Transfergerücht, was den Hertha-Fans so gar nicht schmecken dürfte, die Runde: Union Berlin ist offenbar an Jessic Ngankam (22) interessiert.

Jessic Ngankam (22) durchlief bei Hertha BSC alle Jugendmannschaften. © Soeren Stache/dpa

Laut Sky will Hertha BSC den Vertrag mit dem Eigengewächs am liebsten verlängern. Sein Kontrakt läuft noch bis 2025.

Der 22-Jährige ist fest eingeplant - ob in Liga eins oder in Liga zwei. Stimmt aber der Preis, lässt auch der klamme Hauptstadtklub mit sich reden. Angeblich liegt die Schmerzgrenze bei zehn Millionen Euro.

Und hier kommt der Stadtrivale ins Spiel. Durch die immer realistischere Teilnahme an der Champions League dürfte die Ablöse kein Problem werden. Zumal die Eisernen womöglich Ersatz für Sheraldo Becker (27) brauchen. Der Topscorer hat Union in Richtung Königsklasse geballert, lässt seine Zukunft aber weiter offen.

Ob Hertha, die dringend auf Transfererlöse angewiesen sind, Ngankam aber nach Köpenick abgeben werden, ist eine andere Frage. Er ist der Inbegriff des viel zitierten Berliner Wegs.

Seit seinem fünften Lebensjahr trägt der Angreifer nun schon die Fahne auf der Brust, bewahrte die Alte Dame in seiner Premierensaison auf Schalke (2:1) vor dem Abstieg und ist auch in dieser Saison noch einer der wenigen Hoffnungsträger. Nach seiner erneut schweren Knieverletzung in der Vorbereitung kommt das Kraftpaket immer besser in Schwung. In 17 Spielen erzielte er vier Tore.