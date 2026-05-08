Kehrtwende bei Hertha: Toni Leistner verlässt Alte Dame

Berlin - Das Heimspiel gegen Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wird sein letztes für Hertha BSC ! Eigentlich wollte Toni Leistner (35) seine Karriere bei der Alten Dame beenden, doch der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Dem Kicker zufolge soll der Hauptstadtklub dem Routinier bereits abgesagt haben.

Der auslaufende Vertrag von Toni Leistner (35) wird wohl doch nicht verlängert. © David Inderlied/dpa

Mittlerweile hat auch der Zweitligist das Hertha-Aus bestätigt. "Toni war zwei Jahre Kapitän, Anführer und Vorbild, auf und neben dem Platz. Wir sind Toni für seinen Einsatz und seine Leidenschaft in den vergangenen Jahren für Hertha BSC sehr dankbar und haben gemeinsam vereinbart, dass wir uns auch zeitnah darüber austauschen, wie wir Toni nach Beendigung seiner aktiven Karriere bei Hertha BSC einbinden können“, erklärt Sportdirektor Benjamin Weber (46).

Seit drei Jahren hält der Routinier nun schon den Schädel für die Alte Dame hin. Zuletzt zwar in der Rückrunde etwas weniger als noch in der Hinrunde, und doch können sich die Berliner auf den Verteidiger verlassen. Kaum einer ist in der Luft und am Boden so zweikampfstark wie Leistner.

"Ich fühle mich gut, kann noch gut mithalten. Deswegen werden wir sehen, was kommt und was auch mein Körper sagt", sagte der Vizekapitän im TAG24-Interview am Rande des Trainingslagers.

Vergangene Saison hatte Hertha den auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert - mit Option auf ein weiteres. Diese aber gilt nur bei Aufstieg und den hat die Alte Dame wieder einmal verpasst.