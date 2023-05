Kommentar: Warum die Liga Hertha beide Daumen drücken sollte

Zum Vergleich: Hertha hat als inzwischen etwas abgeschlagener Tabellenletzter einen Zuschauerschnitt von 51.863. Das ist Platz fünf in der Gesamtwertung. Trotz jahrelanger Nackenschläge, Häme und Spott strömen die Berliner weiter ins Olympiastadion. Nur Gladbach, Schalke, Dortmund und Bayern ziehen noch mehr Fans an.

Darmstadt und Heidenheim hingegen haben den Aufstieg vor Augen. Ein Klub mit einer der besten Stadionwürste Deutschlands, der andere mit einem Trainer (57), der schon länger im Amt ist als Christian Streich. Was Frank Schmidt (49) seit Jahren leistet, ist bemerkenswert, ebenso die Arbeit von Torsten Lieberknecht (49) in Darmstadt.

Wer will schon hart arbeitende Vereine, die das Maximum aus ihren Möglichkeiten herausholen, sehen, wenn man auch eine Spionage-Affäre , schlechte Karikaturen, Jürgen Klinsmann (58) und Facebook-Live haben kann? Und an wen sollen sich andere abarbeiten?

Nichts gegen Heidenheim und Darmstadt, die sich den Aufstieg wirklich verdient haben, das Verschwinden der Traditionsklubs kann aber auch nicht im Interesse der DFL sein. Anders lässt sich nicht erklären, warum Vereine wie Hoffenheim (23 Mal), Augsburg (23) und Wolfsburg (21) ständig samstags um 15.30 Uhr spielen, während Gladbach in der kompletten Saison nur ganze neunmal bei den bei Fußballfans am beliebtesten Termin ran durften.

Geht Hertha in die 2. Liga, verliert die Bundesliga nicht nur das einzige Stadtderby, sondern auch jede Menge Geschichten. Die Stadt ist ohnehin geteilt. Wer äußerst erfolgreichen und pragmatischen, nicht aber gerade attraktiven Fußball sehen will, muss in Zukunft dann nach Köpenick gehen (falls man überhaupt eine Karte bekommt). Eine Mannschaft, die die Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Mentalität wie kaum eine zweite verinnerlicht hat. Ein Offensivfeuerwerk sollte man an der Alten Försterei aber eher nicht erwarten.

Die Alte Dame wiederum ist derzeit keines von beiden - weder attraktiv noch erfolgreich. Dafür aber weiß man nie, was man bekommt. Hertha kann Gladbach mit 4:1 aus dem Stadion schießen oder aber beim Tabellenletzten untergehen, um dann die Woche drauf inklusive Trainerwechsel mit 0:4 hinten zu liegen.

Man kann zig Millionen Euro investieren, mit Jung von Matt den nächsten Imagewandel vorantreiben, als Big City Club verhöhnt werden oder aber den Berliner Weg einschlagen - man kriegt Hertha nicht aus Hertha! Dafür muss man diesen Verein einfach lieben!