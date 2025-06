Nach Seguin-Transfer: Macht er jetzt den Abflug bei Hertha BSC?

Alles in Kürze

Diego Demme (33) hat mehr als vier Jahre für Neapel gespielt und könnte jetzt nach Italien zurückkehren. © Alessandro Garofalo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Seguin könnte nämlich ein zu eins Diego Demme (33) im Zentrum der Blau-Weißen ersetzen, der mit einer Rückkehr nach Italien in Verbindung gebracht wird.

Insbesondere US Avellino 1912 baggert heftig an dem ehemaligen Nationalspieler, der zuvor viereinhalb Jahre für die SSC Neapel in der Serie A gekickt hat.

Für den 33-Jährigen wäre es so etwas wie eine Heimkehr, denn Avellino liegt nur etwa 40 Kilometer östlich von Neapel. Der Drittligist ist nach sieben Jahren gerade wieder in die zweite italienische Liga aufgestiegen.

Nach Informationen des italienischen Portals TuttoAvellino sollen die Südwestitaliener bereits mit einem ersten Angebot beim Hauptstadtklub vorstellig geworden sein. Aber auch aus Spanien besteht dem Bericht zufolge Interesse an dem Hertha-Profi - der FC Getafe wird in diesem Zusammenhang genannt.

Demme wechselte erst im vergangenen Sommer vom Maradona-Klub an die Spree und sollte eine wichtige Säule im Team des damaligen Trainers Cristian Fiél (45) bilden.