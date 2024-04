Krisensitzung bei Hertha BSC! So geht es mit Dardai nach der Eklat-PK weiter

Berlin - Es war der große Aufreger am Mittwoch, als Hertha -Trainer Pal Dardai (48) eigenmächtig die Spieltags- Pressekonferenz nach einer Reporter-Frage verließ . Die Aktion schlug auch Hertha-intern große Wellen!

Pal Dardais (48) Aktien sind Hertha-intern weiter gesunken. © Andreas Gora/dpa

Wie geht Hertha BSC mit der Eklat-PK um? Trainer Pal Dardai hatte am Mittwoch genug, zeigte seinen Zorn über die kritische Berichterstattung des "kickers" und boykottierte dessen Reporter Steffen Rohr auf seine Art.

Doch die Entscheidung, die Pressekonferenz aus Trotz vorzeitig zu verlassen, kann nicht die Lösung sein. Sahen auch die Hertha-Bosse so.

Laut Bild-Bericht wurde noch am selben Nachmittag eine Krisensitzung anberaumt, an der Geschäftsführer Thomas Herrich (59) und Andreas "Zecke" Neuendorf (49), Herthas Leiter Spielbetrieb, teilnahmen. Benjamin Weber (44) war verhindert.

Auch ohne den Sportdirektor soll die Stimmung am Köcheln gewesen sein: Die Chefetage äußerte ihr Unverständnis über die Kurzschluss-Reaktion Dardais. Weglaufen sei keine Lösung, so der Tenor, stattdessen hätte sich Dardai in den Gegenwind stellen sollen.

Stattdessen ließ er die verdutzte Pressesprecherin Vera Krings (36) und seinen Spieler Fabian Reese (26) alleine im Regen stehen.

Selbst in der am Mittwochabend anberaumten Präsidiumssitzung war Dardais Auftritt ein großes Thema.