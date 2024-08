Toni Leistner im Interview: Ist Hertha BSC reif für die Bundesliga?

Walchsee/Berlin - Toni Leistner (33) ist nicht zum ersten Mal hier in Walchsee. Das Hotel kennt der 33-jährige Hertha-Kapitän bereits. Damals absolvierte Leistner sein erstes Trainingslager als Profi - mit einem gewissen Cristian Fiél (44), inzwischen Cheftrainer bei Hertha BSC . TAG24 hat den Innenverteidiger am Rande des Trainingslager zum Interview getroffen.

Leistner: Es ist auf den Fall viel intensiver, als vergangenes Jahr - nicht nur physisch, sondern auch für den Kopf. Man muss immer mitdenken. Ich glaube, das tut der Mannschaft aber extrem gut und wird uns auch im Laufe der Saison helfen. Ich hatte schon einmal Bernd Hollerbach in Belgien als Trainer. Ich kenne mich mit harten Trainingslagern also aus (lacht).

Leistner: Ich war bestimmt schon 10 oder 12 Mal in Österreich. Es gab, glaube ich, wenige Sommer-Trainingslager, die nicht hier stattgefunden haben. Es ist aber immer wieder schön. Meistens war man auch in unterschiedlichen Hotels untergebracht. Deswegen ist es doch auch immer wieder sehr abwechslungsreich.

Leistner: Fiélo war einer der Spieler, die mich immer extrem gepusht haben. In Dresden war es damals so, dass die Eigengewächse nicht immer sofort spielen durften. Er hat mich aber immer unterstützt und gesagt: Bleib dran, Junge. Du wirst deinen Weg schon gehen. Deswegen war ich öfter mit ihm im Kraftraum, habe dann Extra-Schichten eingelegt. Ich habe seine Worte immer angenommen. Das hat auch geholfen.

Nichtsdestotrotz waren direkt zu Beginn zwei unglückliche Niederlagen dabei. In Düsseldorf hätten wir einen Punkt holen müssen und anschließend zuhause gegen Wiesbaden nicht so verlieren dürfen. Aber das ist Vergangenheit, wir können es nicht mehr beeinflussen. Was wir beeinflussen können, ist einen besseren Saisonstart hinzulegen, als letztes Jahr. Dafür sind wir gut vorbereitet.

Leistner: Das letzte Jahr muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Bis zum 31. August ist man jeden Tag in die Kabine gekommen und wusste nicht, wer noch da ist oder wer noch kommt. Am Anfang war es ein bisschen schwierig sich zu finden. Uns war klar, dass es Zeit braucht.

Leistner wurde bei Hertha in seiner Premierensaison gleich zum Kapitän. © Soeren Stache/dpa

TAG24 Was zeichnet Fiél jetzt als Trainer aus?

Leistner: Seine Kommunikation und dass er eine klare Idee vom Fußball hat. Als Trainer ist es immer wichtig, seine eigene Idee zu haben und diese dem Team dann auch zu übermitteln. Am Ende liegt es natürlich an der Mannschaft, die Idee gemeinsam mit dem Trainer so gut wie möglich umzusetzen und in Richtung Perfektion zu bringen. Dass nicht immer alles auf Anhieb klappt, ist klar.

TAG24: Nach sechs Jahren hat Hertha wieder ein Heimspiel, die Erwartungshaltung ist entsprechend riesig, Das war sie auch 2012. Das Spiel gegen Paderborn endete damals 2:2. Am Ende stieg Hertha auf. Ein gutes Omen oder soll es doch lieber ein Dreier werden?

Leistner: Wenn man am Ende der Saison aufsteigt, ist es egal, wie der erste 1. Spieltag ausgeht. Wir haben uns vorgenommen sehr gut in die Saison zu starten. Gegen Paderborn wollen wir die drei Punkte holen. Die Spiele danach werden auch nicht einfacher. In der 2. Liga gibt es keine einfachen Gegner. Selbst die Aufsteiger sind in ihrem eigenen Stadion schwer zu bespielen. Sie haben ein eingespieltes Team. Ein guter Start ist daher extrem wichtig.

TAG24: Mit Fabian Reese und Kevin Sessa fallen zwei wichtige Spieler aus. Gerade Reese ist eigentlich unersetzbar. Wie sehr schmerzt sein Fehlen?

Leistner: Wenn der beste Scorer des Teams fehlt, dann schmerzt das natürlich sehr. Wir haben aber die Qualität in der Mannschaft, um das zu ersetzen. Es ist zwar schwer, ihn eins zu eins zu ersetzen, aber wir können das als Team auffangen. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass er so schnell wie möglich wieder mit uns auf dem Platz stehen kann.