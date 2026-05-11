11.05.2026 06:03 Leistners spezieller Abschiedsgruß in Richtung Union: "Berlin ist blau-weiß"

Das 2:1 gegen Greuther Fürth war für Toni Leistner das letzte Heimspiel als Spieler von Hertha BSC. Zum Abschied fand er spezielle Worte.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Er kam als Buhmann und geht als Publikumsliebling! Als Toni Leistner (35) in der Schlussphase noch einmal gebraucht wurde, wurde er erst einmal gefeiert. Das ganze Stadion rief seinen Namen. Das hat er sich auch verdient!

Toni Leistner hält sich Zukunft offen