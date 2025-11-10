Leitl hat den richtigen Hertha-Riecher: Änderungen gehen voll auf

Berlin - Hertha BSC holt auch den vierten Sieg in Serie! Die Berliner sind mit dem 1:0 in Kaiserslautern weiter auf dem Weg nach oben , auch weil Stefan Leitl (48) mit seiner Aufstellung den richtigen Riecher hatte.

Marten Winkler (23, l.) konnte seine Schnelligkeit das ein oder andere Mal ausspielen. © David Inderlied/dpa

Drei Änderungen nahm der Cheftrainer im Vergleich zum 2:0 gegen Dynamo Dresden vor - und alle zahlten sich aus.

Hinten links verteidigte Niklas Kolbe (27). Michal Karbownik (24) rückte stattdessen auf rechts und ersetzte Linus Gechter (21). Auch wenn Leitl nicht auf den 21-Jährigen verzichten wollte, musste er das. Die Zeit hat nicht gereicht.

Hertha aber hielt dem Druck der Lauterer auch so stand. Vor allem Kolbe wusste als Linksverteidiger zu überzeugen. Unaufgeregt, kopfballstark und mit ordentlich Speed spielte der Ex-Ulmer seinen Stiefel herunter.

Auch Karbownik ließ defensiv auf der ungewohnten Position fast nichts anbrennen.

Vor dem Polen wirbelte Fabian Reese (27), der fast die gesamte Spieldauer auf rechts verweilte. Wirbelt der Flügelflitzer doch am liebsten auf der anderen Seite. Links aber erhielt Marten Winkler (23) den Vorzug vor Bayern-Leihgabe Maurice Krattenmacher (20). Es zahlte sich aus. In der 20. Minute bereitete Winkler den entscheidenden Treffer vor. Erzielt durch Luca Schuler (26).

Obwohl gegen Dynamo noch etwas unglücklich, bewies Leitl auch beim Stürmer-Jobsharing den richtigen Riecher. "Luca hat sich über die Woche angeboten durch seine Trainingsleistungen. Das Tor macht er dann richtig gut in der Umschaltsituation", lobte Leitl.