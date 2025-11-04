Nächste Umschulung: Spielt Hertha jetzt wie die Weltmeister?

Berlin - Erst Linus Gechter (21) und jetzt Niklas Kolbe (27). Bei Hertha BSC bahnt sich die nächste Umschulung an. Im Pokal gegen Elversberg tauchte Kolbe erstmals auf ungewöhnlicher Position aus. Statt in der Abwehr spielte der 27-Jährige als Linksverteidiger.

Stefan Leitl (48, 2.v.r) gibt Niklas Kolbe (27) vor seiner Einwechslung noch ein paar nette Worte mit. © Andreas Gora/dpa

Beim 2:0 gegen Dynamo Dresden das gleiche Spielchen. Für Michal Karbownik (24) in die Partie gekommen, wusste der Abwehrrecke auf der linken Seite durchaus zu gefallen. Ein Modell für die Zukunft?

Für Trainer Stefan Leitl (48) definitiv. Kolbe bringt schon jetzt vieles mit: "Linker Fuß, Tempo, gute Vertikalität und einen Drang nach vorne", listet Leitl auf.

Der Neuzugang aus Ulm war bereits drauf und dran sich in der Abwehr festzuspielen, dann aber schlug das Verletzungspech zu. Ausgerechnet bei der Startelfpremiere. Kolbe fiel mit Rippenbruch zwei Monate lang aus, kämpft sich jetzt wieder ran.

Da aber Marton Dardai (23) sein Formtief überwunden hat, muss Leitl umdenken. Eine große Umstellung sollte es für den eigentlichen Innenverteidiger jedoch nicht sein. "Die Position ist nicht neu für ihn. Wenn du mit der Dreierkette spielst, hast du oft die Situation, dass man mit den Halb-Verteidigern Richtung Linie gehst. Das hat er auch oft in Ulm gemacht."