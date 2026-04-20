Letzte Aufstiegschance verspielt: Dieses Spiel ist so typisch Hertha

Berlin - Im Grunde hätte man schon seit Samstagabend damit rechnen können. Hertha BSC hat durch das 1:1 in Braunschweig auch das letzte Fünkchen Hoffnung, doch noch ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können, verspielt. Bei einem Sieg wären es aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz nur noch fünf Punkte auf Elversberg auf Rang drei. So aber sind es sieben - bei nur noch vier Spielen.

Luca Schuler (26) scheitert am Innenpfosten. © Swen Pförtner/dpa

Die Alte Dame hat damit abermals eine große Chance liegengelassen. Wie schon so häufig in dieser Saison.

Generell ist das 1:1 ein Abziehbild der Spielzeit und deckt wiederkehrende Probleme auf: mangelnde Effizienz, verpasste Chance im Aufstiegsrennen einzugreifen, Verletzungspech, merkwürdige Passivität, alles im Griff, um es dann doch aus der Hand zu geben, sich selber schwächen - eben typisch Hertha!

Fehlte eigentlich nur noch der späte Nackenschlag.

Klar, die Rote Karte nach Videobeweis gegen Wunderkind Kennet Eichhorn (16) war nicht gerade hilfreich, fiel nur fünf Minuten später der hochverdiente Ausgleich. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Eintracht hatte schon vor dem Platzverweis beste Gelegenheiten auf diesen.

Auch Spieler und Verantwortliche waren sich nachher einig. Die Rote Karte war nicht der Knackpunkt, sondern die mangelnde Chancenverwertung.

Die Gäste hatten vor allem im ersten Durchgang gegen einen verunsicherten Gegner alles unter Kontrolle, verpassten aber das 2:0 zu machen. Luca Schuler (26) scheiterte gleich zweimal am Aluminium. Auch Fabian Reese (28) vergab aussichtsreich.