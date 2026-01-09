Dieser Ex-Hertha-Star lässt die Kasse klingeln und bricht Rekord

Berlin/Rom - Viele Fans von Hertha BSC können sich bestimmt noch an Matteo Guendouzi (26) erinnern, denn der Lockenkopf ist bei seiner Leihe zur Alten Dame nicht nur durch seine Haarpracht aufgefallen.

Matteo Guendouzi (26) hat in der Saison 2020/21 bei Hertha BSC auf sich aufmerksam gemacht. © ANNEGRET HILSE / POOL / AFP

Die Berliner liehen den Franzosen in der Saison 2020/21 vom FC Arsenal aus. Für den Hauptstadtklub bestritt er 24 Partien und entwickelte sich zum Stammspieler, bevor ihn ein Mittelfußbruch außer Gefecht setzte.

In seiner Zeit bei den Blau-Weißen erzielte er zwei Tore und konnte drei Vorlagen beisteuern. Eine feste Verpflichtung kam jedoch nicht zustande, weil der französische Nationalspieler wohl schlichtweg zu teuer gewesen wäre.

Stattdessen wurde der 26-Jährige in der darauffolgenden Saison an Olympique Marseille verliehen, bevor die Südfranzosen ihn anschließend den Gunners für elf Millionen Euro abkauften.

Von dort aus führte Guendouzis Weg weiter in die Serie A zu Lazio Rom - erneut zunächst auf Leihbasis. Seit Sommer 2024 steht er bei den Römern fest unter Vertrag, oder besser stand.