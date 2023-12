Morddrohung gegen Ittrich nach Hertha-Spiel: "Ich werde dich töten!"

Berlin - Das Spiel war kaum vorüber, da hagelte es im Olympiastadion Beschimpfungen. Die Wut richtete sich jedoch nicht gegen die eigene Mannschaft, sondern an Schiedsrichter Patrick Ittrich (44). Der 44-Jährige ist nicht gerade als Heimschiedsrichter aufgefallen, schickte zudem in den Schlussminuten Goalgetter Florian Niederlechner (33) nach VAR-Hinweis mit Rot vom Feld.

Auffällig ist: Die Morddrohungen muss der Fan der Uhrzeit zufolge unmittelbar nach der Roten Karte verfasst haben. Zunächst hatte Ittrich noch Gelb gezückt, dann aber meldete sich der Videobeweis. Der Schiri schaute sich die Szene lange an und korrigierte seine Entscheidung. Ein vertretbarer, aber auch vermeidbarer Platzverweis, da Bilal Hussein (23) zuerst gefoult wurde. So aber wurde aus einem Vorteil ein Nachteil.

"Was es heute nach dem Spiel Hertha BSC - Osnabrück wieder an abartigen DM (Privatnachrichten, Anm. d. Red.) auf meinem Account zu lesen waren ist unfassbar", schrieb der Unparteiische in seiner Instagramstory und veröffentlichte eine entsprechende Nachricht.

Florian Niederlechner (33, l.) konnte die Entscheidung nicht verstehen. © Soeren Stache/dpa

Wütend verließ Niederlechner schließlich den Platz, inklusive Grußbotschaft: "Weil es Wahnsinn ist. Schei* Videobeweis", schimpfte der Stürmer in die Kamera.

Und auch in den Katakomben hatte er sich kaum beruhigt: "Das ist ja der ganze Quatsch am Videobeweis. Sie schauen sich das Standbild an, sehen dann die offene Sohle auf dem Knöchel und geben Rot. So braucht ihn und will ihn keiner!"

Anders als der Hertha-Fan hatte Niederlechner den richtigen Adressaten gefunden, denn seine Wut richtete sich nicht gegen Ittrich: "Wir kennen und mögen uns schon sehr lange. Ich verstehe nur nicht, wieso er nicht bei seiner Entscheidung geblieben ist. Er hat es ja genau gesehen."

Und noch ein Punkt hat der Wut-Fan nicht beachtet: Ittrich ist Polizist. Er geht wohl den kurzen Dienstweg: "Anzeige folgt übrigens", ergänzte er zu seinem Screenshot.