Nach Fan-Eklat in Dresden: Hertha BSC bezieht Stellung

Berlin - Hertha BSC will nach den heftigen Krawallen beim Spiel bei Dynamo Dresden aktiv bei der Aufklärung mithelfen.

Nach den Krawallen wurden mehr als ein Dutzend Ermittlungsverfahren eingeleitet. © Sebastian Kahnert/dpa

Der Fußball-Zweitligist werde die Maßnahmen der Sicherheitsbehörden dafür unterstützen, teilte der Hauptstadtklub mit. Man wolle den Ermittlungen aber nicht vorgreifen oder sich an Spekulationen beteiligen. "Eine sachgerechte Bewertung der Auslöser und Abläufe ist uns daher gegenwärtig nicht möglich und steht uns auch aus rechtlichen Gründen nicht zu."

Hertha stehe im engen Austausch mit Dynamo, dem Deutschen Fußball-Bund und den Sicherheitsbehörden. "Darüber hinaus sehen wir einen Austausch mit der aktiven Fanszene, in dem die Ereignisse kritisch aufgearbeitet werden, als dringend geboten an", hieß es.

Beim Spiel zwischen Dynamo und Hertha war im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion von beiden Fanlagern zunächst Pyrotechnik gezündet worden. Danach kletterten Fans über die Zäune. Dresdner Anhänger rannten vermummt entlang des Spielfeldes zum Hertha-Fanblock und entwendeten dort eine Gäste-Fahne. Pyrotechnik wurde hin und her geschossen.

Es gab zwei Unterbrechungen, Polizisten stürmten auf das Spielfeld. Die Berliner gewannen die Partie danach 1:0. Die Polizei leitete mehr als ein Dutzend Ermittlungsverfahren ein.