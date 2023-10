St. Pauli zeigt Grenzen auf: Das fehlt Hertha BSC noch

"In der ersten Halbzeit war die Mannschaft gelähmt. Auf der anderen Seite eine top eingespielte Mannschaft. Damit sind wir nicht klargekommen", so Dardai. Werden dann auch noch Unterschiedsspieler wie Haris Tabakovic (29) oder Fabian Reese (25) aus dem Spiel genommen, wird es schwer.

Die bis dato noch punkt- und torlosen Blau-Weißen haben das Toreschießen für sich entdeckt, scheinen in der 2. Liga mit Verspätung angekommen zu sein. Auch gegen St. Pauli (1:2) wollte man die Formkurve bestätigen und gegen ein Spitzenteam den dritten Sieg in Serie einfahren.

Derry Scherhant (20, r.) verkürzte in der Schlussphase auf 1:2. Mehr war für Hertha aber nicht drin. © Andreas Gora/dpa

Dafür braucht es Lösungen: "Wenn wir gegen einen deutlich besseren Gegner spielen, dann muss man mehr mit dem Körper arbeiten. Da müssen wir aggressiver sein. Dafür müssen wir uns nicht schämen."

Im Gegensatz zu den Hanseaten ist die Alte Dame noch immer in der Findungsphase, vom direkten Wiederaufstieg redet in Charlottenburg keiner. Der Hertha-Coach wird auf den Pressekonferenzen nicht müde zu betonen, dass es darum geht, eine neue Spielphilosophie - eine offensivere - zu entwickeln. Das braucht Zeit.

Die neu zusammengewürfelte Mannschaft ist noch nicht in der Lage über 90 Minuten ihr volles Leistungsvermögen konstant abzurufen. Schon gegen Fürth (5:0), Braunschweig (3:0) und in Kiel (3:2) verfiel Hertha in der zweiten Halbzeit in eine merkwürdige Lethargie, die zweimal unbestraft blieb, in Kiel aber beinahe um die Ohren geflogen wäre.

Dass der Weg für die Alte Dame ein langer und die Rückkehr in die Bundesliga noch länger sein würde, ist den Herthanern bewusst. Pal Dardai sprach sogar von womöglich vier Jahren. Ganz so lange sollte es dann aber doch nicht dauern, auch wenn der viel zitierte Berliner Weg beim Publikum angenommen wird. Der Kampf und die Leidenschaft gerade in der zweiten Hälfte wurde wohlwollend honoriert, als die Mannschaft trotz Pleite noch minutenlang gefeiert wurde.