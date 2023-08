Schießt sich Hertha BSC gegen den HSV aus der Ergebniskrise? "Top oder Flop"

Berlin - Hertha BSC wartet nach den ersten beiden Spieltagen in der 2. Bundesliga noch immer auf den ersten Punkt ... und das erste Tor und ausgerechnet gegen den Hamburger SV soll der Bann gebrochen werden.

Hertha-Coach Pal Dardai (47) steht mit seiner Mannschaft vor einem schweren Auswärtsspiel in Hamburg, © Jacob Schröter/dpa

Die Alte Dame muss am Samstag (20.30 Uhr/Sky, Sport1) zum Topspiel bei den Hanseaten antreten – eine gigantische Atmosphäre dürfte da im mit 57.000 Zuschauern ausverkauften Volksparkstadion, darunter rund 5700 mitgereiste Herthaner, wohl garantiert sein.

Zumal die Kontrahenten noch eine offene Rechnung haben, denn die Blau-Weißen vermasselten dem HSV in der Saison 2021/22 in der Relegation den seit Jahren angestrebten Wiederaufstieg ins deutsche Fußballoberhaus - ausgerechnet mit HSV-Legende Felix Magath (70) an der Seitenlinie der Berliner.

Jetzt treffen sich die beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga also eine Klasse tiefer wieder und aktuell dürfte die Truppe von Trainer Tim Walter (47) die Nase wohl vorn haben.

Die Mannschaft des 47-Jährigen ist mit vier Punkten in die neue Spielzeit gestartet und damit noch ungeschlagen. Zudem mussten die Rothosen bei weitem keinen so großen Umbruch bewältigen wie der Hauptstadtklub nach dem Abstieg.