So schlimm stand es um Hertha-Star Dudziak: "Habe versucht, zu überleben"

Berlin - Bei der letztlich unbedeutenden 1:2-Niederlage von Hertha BSC beim VfL Osnabrück hat sich am Pfingstsonntag abseits der Kameras ein echtes Drama abgespielt.

Doch was war eigentlich genau passiert? Nach jeder Aktion im Spiel sei sein Puls nicht mehr heruntergegangen und er habe seine Atmung nicht mehr anpassen können, erklärte der Fußball-Profi.

"Ich musste erst mal wieder richtig zu Bewusstsein kommen", erinnerte sich Jeremy. In den ersten zehn oder 15 Minuten habe er nicht mitbekommen, was alles um ihn herum passiert sei. Bevor er die Rückreise antreten durfte, wurde er dann noch einmal vom Mannschaftsart durchgecheckt.

Und hier wurde es dann so richtig schlimm, wie Dudziak in seinem Podcast " Geld schießt keine Tore " schilderte. "Ich lag drin und habe versucht, zu überleben", berichtete er. Sein Physio hat ihn dann schließlich über eine Maske mit Sauerstoff versorgt, was ihm das Atmen erleichterte.

Was im ersten Moment nach einem Kreislaufproblem aussah, erwies sich vermutlich als eine heftige allergische Reaktion. Der 28-Jährige setzte sich zunächst noch neben die Ersatzbank, bevor er unter Betreuung in die Kabine verschwand.

Jeremy Dudziak hat in seinem Podcast "Geld schießt keine Tore" ausführlich von seinem Anfall berichtet. © Andreas Gora/dpa

"Und irgendwann war es dann so weit, dass ich nicht mehr richtig atmen konnte, also ich hatte so Schnappatmung". Dann habe sein Herz wie wild angefangen zu schlagen und ihm sei schwindelig geworden.

In diesem Moment habe er dann zum ersten Mal kurz gewankt und auch ein bisschen Panik bekommen. "Gott sei Dank hat Pal da so schnell reagiert und die Physios auch darauf aufmerksam gemacht", bedankte sich der ehemalige tunesische Nationalspieler bei seinem Coach Pal Dardai (48) und wollte sich gar nicht ausmalen, was sonst noch alles hätte passieren können.

Aber was hat diese heftige körperliche Reaktion ausgelöst? "Wir wissen noch nicht genau, was es war, aber es wird wohl eine allergische Reaktion sein, weil mit meinem Herz ist alles gut", ließ der Linksfuß wissen. Er sei erst am Dienstag vor dem Spiel bei einem Kardiologen gewesen.

Man vermutete zunächst, dass seine Allergie auf Gräser der Auslöser gewesen sein könnte, allerdings komme diese "gefühlt nie zum Vorschein", und wenn doch, dann äußere sich das eher in einem Hautjucken bei direktem Kontakt.

Des Rätsels Lösung könnte der Schimmelbefall auf dem Dach der Bremer Brücke sein. "Bei dem Stadion gab's ja Schimmelprobleme und bei Schimmel bin ich sehr anfällig", gab der Kicker, der seinen Vertrag bei Hertha BSC am Dienstag verlängert hat, preis.

Auch Osnabrücks Trainer Koschinat habe ihm von ähnlichen gesundheitlichen Problemen bei vier seiner Spieler berichtet. Daher war für Jeremy Dudziak klar, dass sein gesundheitliches Problem im Zusammenhang mit dem Schimmel stehen müsse.