Trotz Ausverkauf: Diese Ex-Hertha-Stars sind noch immer vereinslos

So steht Marvin Plattenhardt (31), im letzten Jahr noch Hertha-Kapitän, noch immer ohne Verein da. Neun Jahre lang schnürrte der Linksverteidiger für die Alte Dame (239 Pflichtspiele) die Fußballschuhe. Doch nun ist es um den ehemaligen Hertha-Retter verdächtig still geworden.

Marvin Plattenhardt bestritt für Hertha insgesamt 215 Bundesligaspiele. © Soeren Stache/dpa

Ebenso bei Jean-Paul Boëtius (29). Der Holländer kam erst vergangenes Jahr an die Spree, nachdem sich sein Traum von England nicht erfüllt hatte. Wirklich überzeugen konnte er nie und doch hätte Pal Dardai (47) ihn gehalten.

Böetius aber hatte wenig Lust auf die 2. Liga und machte von einer Kündigungsklausel gebrauch. Zwei Monate später ist er noch immer auf Vereinssuche.

Auch Rune Jarstein (38), der sich weiterhin mit den Berlinern ein Rechtsstreit liefert, steht ohne Verein da. Erst seit dem heutigen Dienstag meldete sich dann Stevan Jovetic (33) von der Liste ab. Mit Olympiakos Piräus hat der Angreifer einen neuen Verein gefunden.

Griechenland könnte auch für Plattenhardt und Co. noch eine Adresse sein. Dort könnte das Transferkarussell noch einmal Fahrt aufnehmen. Das Transferfenster endet erst am 11. September, in der Türkei gar erst vier weitere Tage später. Doch selbst nach dem Deadline Day können vertragslose Spieler noch unter Vertrag genommen - auch in Deutschland.

Bei Hertha wird man den ehemaligen deutschen Nationalspieler aber wohl nicht mehr sehen. Mit Michal Karbownik (22), Jeremy Dudziak (28) und Anderson Lucoqui (26) verfügt die Alte Dame über genügend Alternativen auf der linken Abwehrseite.