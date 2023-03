Überraschung! DFB nominiert erstmals diesen Hertha-Profi für U-Länderspiele!

Derry Scherhant (20) schreit nach einem ersten Bundesliga-Tor im Februar gegen M'gladbach (4:1) seine ganze Freude heraus. © Soeren Stache/dpa

Wenn die Frage noch dem größten Hertha-Durchstarter der letzten zwölf Monate kommt, dürfte Derry Scherhant häufig genannt werden. Nicht nur, dass der Stürmer im Juni vergangenen Jahres seinen ersten Profivertrag unterzeichnete.

Vom Regionalliga-Chancentod zum Bundesliga-Profi! Der 20-Jährige hat eine steile Entwicklung hingelegt, die auch dem DFB nicht verborgen blieb. Spätestens seitdem Scherhant in der Rückrunde immer häufiger im Konzert der Großen zum Einsatz kommt (fünf Spiele, ein Tor in 2023), ist er voll bei den Profis ankommen.

Der variable Stürmer kann zwar bei Weitem noch nicht als Stammspieler bezeichnet werden, hat aber dank eines halben Jahres Profitraining enorme Schritte gemacht.

Eine kleine Überraschung ist die erste Nominierung für eine DFB-Auswahlmannschaft dennoch, da der Verband in der Regel auf Talente setzt, die zuvor jahrelang Stammgast in Auswahlteams waren.

Scherhant wird's auf jeden Fall freuen - kommenden Mittwoch geht es für die U20 zunächst gegen England, ehe der DFB-Tross am 27. März in Italien gastiert. Neben dem Durchstarter wurden auch der wechselwillige Lukas Ullrich (DFB-U19), Pascal Klemens und Ibrahim Maza (je U18) nominiert. Ullrich und Klemens gehörten auch im Januar dem Hertha-Tross an, der nach Florida ins Trainingslager flog.

Und: Am Freitag folgt der DFB-Kader für die U21-Nationalmannschaft, für die neben Stammgast Márton Dárdai (21) nach kicker-Informationen auch Jessic Ngankam (22) erstmals seit fünf Jahren wieder nominiert werden soll.