Vertrag läuft aus: Verliert Hertha wieder ein Talent?

Berlin - Eingreifen konnte er diese Saison noch gar nicht, macht aber Fortschritte. Am Montag trainierte Pascal Klemens (20) teilweise mit der Mannschaft mit. Der U21-Nationalspieler verletzte sich Anfang Juli vor dem Testspiel beim BFC Dynamo beim Aufwärmen. Nun - rund viereinhalb Monate nach seiner Sprunggelenks-OP - rückt das Comeback langsam näher.

Mittendrin und in Zivilkleidung in der Jubeltraube: Der noch verletzte Pascal Klemens (20, 3.v.r.) © Andreas Gora/dpa

Hertha BSC hält viel von dem Defensiv-Spezialisten, sein Vertrag läuft allerdings am Saisonende aus. Die Berliner wollen zwar schon länger den Kontrakt verlängern, passiert ist seitdem aber nichts.



Es droht ein ablösefreier Abgang und das scheint derzeit wahrscheinlicher, als eine Verlängerung - immerhin sollen ihn laut Bild zahlreiche Bundesligisten auf dem Zettel haben. Schon mehrmals wurde er beispielsweise mit Werder Bremen in Verbindung gebracht.

Der 20-Jährige ist eigentlich Innenverteidiger, musste seit dem Abstieg aber meist im defensiven Mittelfeld aushelfen. In dieser Saison sollte er wieder in die Abwehr zurückkehren, verletzte sich dann aber schwer.

Spätestens in der Rückrunde hat Stefan Leitl (48) dann für die Viererkette eine weitere Option. Ob das aber auch über die Saison hinaus gilt? Klemens muss eine Zukunftsentscheidung treffen: Hertha oder eine Luftveränderung.