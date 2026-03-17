Wende bei Hertha-Duo: Bleibt Klemens jetzt doch?
Berlin - Er ist DAS Dauerthema bei Hertha BSC. Die Berliner wollen den auslaufenden Vertrag verlängern, doch Pascal Klemens (21) zögert. Weil er bislang weder eine Entscheidung für noch gegen die Alte Dame getroffen hat, stand der Verteidiger die letzten drei Spiele nicht einmal mehr im Kader.
"Der Austausch ist da. Ich erwarte aber eine Entscheidung", sagte Stefan Leitl (48) zuletzt auf der Pressekonferenz. "Solange die nicht getroffen ist, wird's dabei bleiben, dass Passi nicht im Kader steht."
Das könnte sich schon bald ändern. Wie Bild berichtet, soll die Zukunfts-Entscheidung nahen. Die gute Nachricht für Hertha: Auch ein Verbleib scheint durchaus möglich. Der Hauptstadtklub soll ihm demnach eine Perspektive aufgezeigt haben.
Auch Leitl ist ein Befürworter des Eigengewächses. Doch was plant Klemens? Der 21-Jährige soll seine grundsätzliche Zuneigung für die Alte Dame bekundet haben, schreibt Bild. Allerdings wäre der Abwehrspieler im Sommer ablösefrei zu haben, was ihn auch für Bundesligisten interessant macht.
Das Hertha-Talent, das oft auf als Sechser ausgeholfen hat, sollte eigentlich wieder auf seine gelernte Position in der Abwehr eingesetzt werden, verletzte sich dann aber in der Vorbereitung. Erst zum Ende der Hinrunde feierte er sein Comeback, zeigte seitdem jedoch durchwachsene Leistungen. Leitl aber ist überzeugt davon, dass er wieder zu seiner Form findet - sobald eine Entscheidung getroffen ist.
Werder Bremen zeigt sich bei Dawid Kownacki verhandlungsbereit
Die kann entweder für oder gegen Hertha sein. Die Chancen, dass er bleibt, sind aber größer geworden als noch vor ein paar Wochen.
"Ich glaube, wir haben die Tür für ihn sehr weit aufgemacht. Jetzt liegt es an ihm, das entweder anzunehmen oder eine andere Entscheidung zu treffen. Dann glaube ich, dass es auch eine Erleichterung für ihn sein kann", so Leitl.
Auch im Sturm könnte es eine Wende geben. Mit dem verpassten Aufstieg war eigentlich klar, dass auch die Zeit von Dawid Kownacki (29) in Berlin endet. Die Kaufpflicht von drei Millionen Euro greift nämlich nur bei Bundesliga-Rückkehr.
Werder Bremen aber plant nicht mehr mit dem Polen, so die Bild. Stattdessen zeigen sich die Hanseaten verhandlungsbereit.
Paradox: Seine durchwachsenen Leistungen (erst vier Tore) könnten zum Trumpf werden. So fiel sein Marktwert bei Transfermarkt.de zuletzt auf 1,7 Millionen Euro. Hertha könnte den Preis weiter drücken - und dann zuschlagen?
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa