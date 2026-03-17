Wende bei Hertha-Duo: Bleibt Klemens jetzt doch?

Berlin - Er ist DAS Dauerthema bei Hertha BSC . Die Berliner wollen den auslaufenden Vertrag verlängern, doch Pascal Klemens (21) zögert. Weil er bislang weder eine Entscheidung für noch gegen die Alte Dame getroffen hat, stand der Verteidiger die letzten drei Spiele nicht einmal mehr im Kader .

Pascal Klemens (21, r.) könnte schon bald wieder bei Hertha im Kader stehen. © Uwe Anspach/dpa

"Der Austausch ist da. Ich erwarte aber eine Entscheidung", sagte Stefan Leitl (48) zuletzt auf der Pressekonferenz. "Solange die nicht getroffen ist, wird's dabei bleiben, dass Passi nicht im Kader steht."

Das könnte sich schon bald ändern. Wie Bild berichtet, soll die Zukunfts-Entscheidung nahen. Die gute Nachricht für Hertha: Auch ein Verbleib scheint durchaus möglich. Der Hauptstadtklub soll ihm demnach eine Perspektive aufgezeigt haben.

Auch Leitl ist ein Befürworter des Eigengewächses. Doch was plant Klemens? Der 21-Jährige soll seine grundsätzliche Zuneigung für die Alte Dame bekundet haben, schreibt Bild. Allerdings wäre der Abwehrspieler im Sommer ablösefrei zu haben, was ihn auch für Bundesligisten interessant macht.

Das Hertha-Talent, das oft auf als Sechser ausgeholfen hat, sollte eigentlich wieder auf seine gelernte Position in der Abwehr eingesetzt werden, verletzte sich dann aber in der Vorbereitung. Erst zum Ende der Hinrunde feierte er sein Comeback, zeigte seitdem jedoch durchwachsene Leistungen. Leitl aber ist überzeugt davon, dass er wieder zu seiner Form findet - sobald eine Entscheidung getroffen ist.