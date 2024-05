Tausende Fans auf der Straße: Zweitliga-Spitzenreiter will Geschichte schreiben!

Kiel - Holstein Kiel kann am Samstagabend ab 20.30 Uhr als allererster Klub aus Schleswig-Holstein in die Bundesliga aufsteigen - und den FC St. Pauli womöglich gleich noch im Huckepack mitnehmen. Vor der Partie gegen Fortuna Düsseldorf herrschte in der Landeshauptstadt daher bereits Ausnahmezustand.