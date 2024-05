Blitz-Tor und Elfer-Zoff: Wilder Beginn bei historischem Aufstiegsgipfel!

Kiel - Holstein Kiel ist auf dem besten Weg, als allererster Klub aus Schleswig-Holstein in die Bundesliga aufzusteigen - und den FC St. Pauli womöglich gleich noch im Huckepack mitzunehmen. Im Aufstiegsgipfel gegen Fortuna Düsseldorf legten die Störche einen Blitzstart hin.

Benedikt Pichler (l.) brachte die KSV nach nicht einmal zwei Minuten in Front. © Axel Heimken/dpa

Bereits in der 2. Minute zappelte die Kugel zur 1:0-Führung der Hausherren im F95-Kasten, nachdem eine Flanke von Tom Rothe den Kopf des völlig freien Benedikt Pichler in der Mitte fand.

Kurz darauf wurde es allerdings auf der anderen Seite brenzlig, weil Erras einen Vermeij-Kopfball mit dem Arm stoppte. Da zudem auch noch Felix Klaus und KSV-Keeper Weiner zusammenstießen und eine Behandlungspause erzwangen, herrschte zwischendurch große Verwirrung.

Am Ende entschied sich Referee Sven Jablonski nach Video-Sichtung jedoch gegen einen Strafstoß für die Fortunen (7.). Ein sehr fragliches Urteil, denn der Abschluss wäre vermutlich aufs Tor gegangen!

Doppelt bitter für Düsseldorf: Felix Klaus musste verletzt raus, für ihn kam Angreifer Jona Niemic ins Match.

Die turbulente Anfangsphase schloss somit nahtlos an das Geschehen in der Landeshauptstadt an, die von den Kieler Fans schon vor dem Anpfiff zum Tollhaus gemacht wurde.

Von der Kösterallee zogen am Nachmittag laut Polizeiangaben 2500 bis 3000 Menschen in Richtung Stadion. Erwartet wurden eigentlich nur 1000 Anhänger, wie die Kieler Nachrichten vermeldeten.

Immer wieder zündeten die Unterstützer des Spitzenreiters der 2. Bundesliga dabei Pyrotechnik und tunkten den Fanmarsch so in dicke Rauchschwaden, allerdings blieb es dennoch weitestgehend friedlich.