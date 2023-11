Doppelpack von Robert Glatzel reicht dem HSV nicht: "Zu wenig von uns!"

Der HSV kam schwer in die Partie und lief bereits nach 20 Minuten nach einem verwandelten Elfmeter von Steven Skrzybski (30) einem Rückstand hinterher. Wieder einmal musste man sagen! Denn noch nie in dieser Saison konnten die Rothosen auswärts mit einer Führung in die Halbzeit gehen. So war es auch in Kiel der Fall.

Der Angreifer tat sich über das gesamte Spiel hinweg gegen Holstein Kiel schwer. © Axel Heimken/dpa

Doch genau das war der Fehler. Die Rothosen sind nach dem 2:2 "nicht geduldig geblieben", wie Glatzel monierte. "35, 40 Minuten reichen einfach nicht gegen so eine Mannschaft wie Kiel." Und so drehten die Störche noch einmal auf und gewannen am Ende verdient mit 4:2.

"Insgesamt ist der Kieler Sieg verdient, insbesondere aufgrund der ersten Stunde ist es für uns eine verdiente Niederlage, was sehr enttäuschend ist", stellte der Angreifer klar. "Wir haben es heute insgesamt nicht verdient, das Spiel zu gewinnen, da es insgesamt einfach zu wenig war."

Während der HSV alle zwei Wochen im heimische Volksparkstadion wahre Fußballfeste feiert, so lässt er auswärts alle zwei Wochen die Punkte liegen. "Es ist schwer zu erklären, was auswärts los ist", zeigte sich Glatzel fast schon resignierend. "Dass wir zu Hause von der ersten Minute an ein Feuerwerk abbrennen und da so gute Energie auf den Platz kriegen und hier zum wiederholten Male langsam ins Spiel kommen."

Ganz im Gegenteil zu den Kielern. Die hätten laut dem Doppel-Torschützen "gebrannt". Und das nächste Auswärtsspiel für den HSV wird nur unwesentlich einfacher. Am 1. November (18.30 Uhr) geht es zum Stadt-Rivalen FC St. Pauli - und mit so einer Leistung wie am Samstag könnte es nicht nur dort ein böses Ende nehmen, sondern auch am Ende der Saison.