Doppelte Freude für HSV-Kapitän! Poulsen feiert überraschendes Comeback

Hamburg - Was für eine Überraschung! Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den BVB hatte HSV -Kapitän Yussuf Poulsen (31) gleich doppelt Grund zur Freude. Neben dem späten Punktgewinn wurde er für die dänische Nationalmannschaft nachnominiert.

HSV-Kapitän Yussuf Poulsen (31) musste nach einer Stunde den Platz völlig entkräftet verlassen. © WITTERS

Zum ersten Mal seit seinem Wechsel in den Volkspark stand Poulsen am Samstag in der Startelf, nach einer guten Stunde war für ihn aber schon wieder Schluss. "Es hätte für keine Minute mehr gereicht", erklärte der 31-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Denn zuvor hatten seine Mannschaftskollegen noch einen Punkt gegen den BVB erkämpft. "Es ist nicht das erste Spiel, in dem wir in der Schlussphase noch gefährlich sind. Wir haben sehr viel Power und Energie", bestätigte der Angreifer.

Er selbst hatte in seinen 60 Minuten zuvor nur bedingt überzeugen können, hatte gegen die BVB-Abwehr kaum einen Stich gesehen. Gleiches galt allerdings auch für die schwarz-gelbe Offensive.

"Wir wissen, dass wir gegen Topteams gut verteidigen müssen, sonst sieht es so aus wie in München. Heute haben wir in der Verteidigung ein super Spiel gemacht", fuhr Poulsen fort. "Wir haben gegen einen sehr guten Gegner wenig zugelassen und das muss der Maßstab für die kommenden Wochen sein."