Doppelte Freude für HSV-Kapitän! Poulsen feiert überraschendes Comeback
Hamburg - Was für eine Überraschung! Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den BVB hatte HSV-Kapitän Yussuf Poulsen (31) gleich doppelt Grund zur Freude. Neben dem späten Punktgewinn wurde er für die dänische Nationalmannschaft nachnominiert.
Zum ersten Mal seit seinem Wechsel in den Volkspark stand Poulsen am Samstag in der Startelf, nach einer guten Stunde war für ihn aber schon wieder Schluss. "Es hätte für keine Minute mehr gereicht", erklärte der 31-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
Denn zuvor hatten seine Mannschaftskollegen noch einen Punkt gegen den BVB erkämpft. "Es ist nicht das erste Spiel, in dem wir in der Schlussphase noch gefährlich sind. Wir haben sehr viel Power und Energie", bestätigte der Angreifer.
Er selbst hatte in seinen 60 Minuten zuvor nur bedingt überzeugen können, hatte gegen die BVB-Abwehr kaum einen Stich gesehen. Gleiches galt allerdings auch für die schwarz-gelbe Offensive.
"Wir wissen, dass wir gegen Topteams gut verteidigen müssen, sonst sieht es so aus wie in München. Heute haben wir in der Verteidigung ein super Spiel gemacht", fuhr Poulsen fort. "Wir haben gegen einen sehr guten Gegner wenig zugelassen und das muss der Maßstab für die kommenden Wochen sein."
HSV-Kapitän Yussuf Poulsen kämpft mit Dänemark um die WM-Play-offs
Mit nun neun Punkten nach zehn Spielen hat der HSV einen soliden Saisonstart hingelegt. "Es hätten sogar noch mehr Punkte sein können", gab der Sommer-Neuzugang zu. "Wir sind als Aufsteiger auf einer Ebene wie Dortmund. Kompliment. Wir haben sehr viel Energie in der Mannschaft."
Wie das Team selbst, will auch er mit zunehmender Zeit immer besser werden. "Irgendwann bin ich auch fit, um 90 Minuten zu spielen", erklärte er. Doch zuerst geht es für ihn zur dänischen Nationalmannschaft.
Dorthin war Poulsen zuletzt im November 2024 nominiert worden. Aufgrund von Personalsorgen reiste er nach und darf sich Hoffnungen auf sein 88. Länderspiel (14 Treffer) machen. Gegner in der WM-Quali sind Belarus (15. November) und Schottland (18. November). Für die Skandinavier geht es darum, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen und in die Play-offs einzuziehen.
Neben Poulsen sind auch Giorgi Gocholeishvili (24, Georgien), Miro Muheim (27, Schweiz) und Luka Vuskovic (18, Kroatien) in der WM-Quali im Einsatz. Dazu kommen Fabio Baldé (20, Portugal U21), Hannes Hermann (20, Deutschland U20) und Moritz Reimers (18, Deutschland U19). Auf Abruf stehen noch Immanuel Pherai (24, Suriname), Alexander Røssing-Lelesiit (18, Norwegen U21) und Fernando Dickes (18, Deutschland U19).
