FCK-Profi Gyamerah vor Duell mit Ex-Klub HSV: "Müssen Zuschauer hinter uns bringen"

Jan Gyamerah (29, r.) trug von 2019 bis 2022 das Trikot des HSV, absolvierte 56 Pflichtspiele für die Rothosen. (Archivfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Der Defensivakteur, der seit Sommer bei den Roten Teufeln unter Vertrag steht, trug von 2019 bis 2022 das Trikot der Hanseaten. In dieser Zeit absolvierte der 29-Jährige 56 Pflichtspiele für die Rothosen (ein Tor/zwei Vorlagen).

Trotz des stets verpassten Aufstiegs und einer schweren Verletzung (Wadenbeinbruch) blickt der Rechtsverteidiger durchweg positiv auf seine Zeit in Hamburg zurück. "Ich habe großartige Menschen kennengelernt", verdeutlicht der Abwehrspieler im Interview mit TAG24.

Besonders mit Keeper Daniel Heuer Fernandes (31) verbindet ihn immer noch viel. "Wir haben damals schon in der zweiten Mannschaft bei Bochum zusammengespielt. Wir sind häufiger beide auch noch in Bochum und der Kontakt ist nie abgebrochen. Darüber bin ich sehr froh", betont Gyamerah.

Ob sich die beiden am Abend gegenüberstehen, ist allerdings noch nicht ganz klar. Hinter dem Einsatz des Verteidigers steht nach einem grippalen Infekt noch ein kleines Fragezeichen. "Am Ende entscheidet der Trainer, wer in den Kader kommt und wir schauen, ob es am Ende für mich reicht", unterstreicht der Ex-HSVer.

Mit den Rothosen komme in jedem Fall eine "spielstarke Mannschaft" ins Fritz-Walter-Stadion. "Sie haben gute Einzelspieler mit einer hohen individuellen Qualität. Sie werden wahrscheinlich um den Aufstieg mitspielen, das ist ja auch das große Ziel des Vereins", prophezeit Gyamerah.