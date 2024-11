Hiobsbotschaft für den HSV: Ludovit Reis fällt mit Verletzung lange aus!

Hamburg - Ist das bitter! Ludovit Reis (24) hat sich eine schwere Muskelverletzung zugezogen und wird dem HSV voraussichtlich bis zum Ende der Hinrunde fehlen. Das teilte der Verein am Montagabend mit.

HSV-Profi Ludovit Reis (24, r.) fällt mit einer schweren Muskelverletzung voraussichtlich bis zum Ende der Hinrunde aus. © WITTERS

Nachdem der Niederländer am gestrigen Sonntag beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg bereits nach einer halben Stunde ausgewechselt worden war, hatte Coach Steffen Baumgart (52) bereits befürchtet, dass es sich um eine schwerwiegendere Verletzung handeln könnte.

Das bestätigte sich durch die Untersuchungen am heutigen Montag. Demnach wird der Mittelfeldspieler, der nach seinem Leistungstief langsam wieder in die Spur gekommen war, mehrere Wochen ausfallen und in diesem Jahr vermutlich kein Spiel mehr bestreiten.

Welche Verletzung Reis sich genau zugezogen hat, teilten die Hanseaten nicht mit. Es handelt sich demnach aber nicht wie bei Teamkollege Robert Glatzel (30) um einen Sehnenabriss - immerhin.

Weitreichende Folgen hat die Verletzung für Spieler und Verein dennoch. Reis hatte sich zuletzt wieder in die Startelf der Rothosen gespielt und das Vertrauen von Baumgart zurückgewonnen.