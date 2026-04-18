HSV ärgert sich nach Nordderby-Pleite über Schiri Exner und die eigenen Fehler

Bremen - Dieses Nordderby hatte alles: Wie schon im Hinspiel schenkten sich der HSV und der SV Werder Bremen auch im Rückspiel nichts. Grün-Weiß durfte schließlich jubeln, während es aufseiten der Rothosen nach der 1:3-Pleite viele Fragen gibt.

Lange Gesichter bei den HSV-Profis: Die Nordderby-Pleite bei Werder Bremen tut richtig weh. © WITTERS

Die Niederlage sei verdient gewesen, darin waren sich sowohl die Hamburger Spieler als auch Chefcoach Merlin Polzin (35) nach Abpfiff einig. "Das war ein sehr emotionaler Nachmittag", erklärte der Trainer und sprach von einem "Mix aus Enttäuschung, Wut und Unzufriedenheit".

Während sich die Enttäuschung und Unzufriedenheit vor allem auf das Ergebnis, aber auch auf die gezeigte Leistung (in der zweiten Hälfte) bezogen, galt die Wut in erster Linie Schiedsrichter Florian Exner (35). Der hatte gleich drei Hamburgern die Rote Karte gezeigt.

Neben Philip Otele (27, grobes Foulspiel) sahen auch Co-Trainer Loïc Favé (33) und Physiotherapeut Tim Roussis (37) in einer hitzigen Schussphase Rot. Mit diesen Entscheidungen zeigten sich die Hanseaten nicht einverstanden, zudem warf Nicolai Remberg (25) dem Referee Defizite in der Art der Kommunikation vor.

Und doch betonte Robert Glatzel: "Am Schiedsrichter lag es sicherlich nicht." Vielmehr führte der Stürmer, der mit einem Traumtor zum zwischenzeitlich 1:1 getroffen hatte, die Niederlage auf fehlende Torchancen zurück. "Es war nicht das beste Spiel von uns."