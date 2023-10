HSV ärgert sich über liegen gelassene Punkte: "Fußball ist ein Ergebnissport"

HSV-Pechvogel Laszlo Benes (26, r.) musste nach seinem verschossenen Elfmeter in der Nachspielzeit von seinen Mitspielern getröstet werden. © Jürgen Kessler/dpa

Über die kompletten 90 Minuten waren die Hanseaten dominant und das klar bessere Team. Das Torschussverhältnis lautete letztlich 23:6 - einzig der Ball fand lange Zeit nicht den Weg ins gegnerische Tor.

"Wir haben den Gegner gut bespielt, uns aber leider bis auf eine Ausnahme nicht belohnt. Da hat die Konsequenz gefehlt", bemängelte entsprechend auch Chefcoach Tim Walter (47) nach Spielende.

So kam es, wie es kommen musste und die Hausherren gingen in der 81. Minute durch Aleksandar Vukotic (28) aus dem absoluten Nichts in Führung - und schon drohte die fünfte Pleite in Folge bei einem Aufsteiger.

"Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, sind aber nicht zwingend genug und bekommen dann ein bitteres Gegentor", beschrieb Linksverteidiger Miro Muheim (25) die Partie treffend.

Der Schweizer war es schließlich auch, der die drohende Niederlage abwendete: Mit einem sehenswerten Distanzschuss erzielte er in der 89. Minute den Ausgleich. "Wir zeigen Moral und kommen zurück", bilanzierte der Torschütze.