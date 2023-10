Last-Minute-Drama! HSV gibt in der Nachspielzeit den Sieg bei Wehen Wiesbaden aus der Hand

Wiesbaden - Das gibts doch nicht! Der HSV ist beim Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. In der Nachspielzeit verschoss Laszlo Benes einen Elfmeter.

HSV-Innenverteidiger Guilherme Ramos (r.) hatte in der 10. Minute gegen Wehen Wiesbaden Glück, dass Keeper Daniel Heuer Fernandes (hinten) ein Eigentor verhinderte. © Jürgen Kessler/dpa

Die Rothosen präsentierten sich in der ausverkauften BRITA-Arena grundsätzlich aber deutlich aktiver und griffiger als bei den beiden peinlichen Auftritten gegen die SV Elversberg (1:2) und den VfL Osnabrück (1:2) im September.

Das erste Mal so richtig gefährlich wurde es allerdings vor dem eigenen Gehäuse der Gäste: Ein Klärungsversuch von Guilherme Ramos misslang, sodass Keeper Daniel Heuer Fernandes mit einem Reflex das Eigentor verhindern musste (10.).

Ansonsten hatten die Hanseaten viel Ballbesitz, so richtig zwingend wurden sie vor dem gegnerischen Tor aber zunächst nicht. Erst in der 32. Minute wurde es durch einen abgefälschten Schuss von Benes, der knapp am Pfosten vorbeitrudelte, brenzlig.

Der Slowake war es auch, der die beste Chance der Rothosen in der ersten Halbzeit hatte: Nach einem schönen Spielzug zirkelte er die Kugel aus rund 17 Metern an die Latte - Glück für die Wiesbadener (35.).

In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts hatte zudem Goalgetter Robert Glatzel noch zwei Abschlüsse, im Netz landete der Ball aber auch dieses Mal nicht. So ging es torlos in die Pause.