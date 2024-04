HSV auf der Suche nach Boldt-Nachfolger? Rangnick und Schmadtke im Gespräch

Vor allem die späte Entlassung von Trainer Tim Walter (52) sowie die fehlenden Neuverpflichtungen im Winter in Abwehr und Sturm werden Boldt zur Last gelegt.

Vieles hängt in erster Linie davon ab, ob der HSV im sechsten Anlauf - dem fünften unter seiner Regie - den Aufstieg in die 1. Liga schafft oder nicht. Denn die Kritiker innerhalb des Vereins werden nicht weniger.

Jörg Schmadtke (60, l.) und Ralf Rangnick (65) werden als potenzielle Boldt-Nachfolger beim HSV gehandelt. © Fotomontage: Christian Charisius/dpa, Swen Pförtner/dpa

Als potenzielle Nachfolger geistern vor allem zwei Namen durch den Volkspark. Zum einen handelt es sich dabei um Ralf Rangnick (65), aktuell Nationaltrainer Österreichs. Mit ihm soll sogar schon eine erste Kontaktaufnahme stattgefunden haben.

Der 65-Jährige konnte sich zuletzt zweimal selbst vom HSV überzeugen. Bei der Partie in Düsseldorf war er am Rande einer Trainertagung zu Gast, das Elversberg-Spiel schaute er sich an, weil er in Paul Wanner (18) einen potenziellen Nationalspieler beobachten wollte.

Zwar würde ihn die Aufgabe reizen, wie das Abendblatt aus seinem Umfeld erfahren haben soll, doch Rangnick selbst sieht seine Zukunft weiterhin auf der Trainerbank des Nachbarlandes.

Der zweite Kandidat soll Jörg Schmadtke (60) sein, der zuletzt beim FC Liverpool unter Vertrag stand. Bislang soll es aber noch keinen Kontakt gegeben haben. Weiter hieß es, dass der 60-Jährige derzeit auch nicht auf Jobsuche sei.

Spannende Namen auf jeden Fall, aber auch viele Spekulationen. Denn noch ist Jonas Boldt beim HSV angestellt.