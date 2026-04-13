HSV bekommt vom VfB die Grenzen aufgezeigt: "Haben den Gegner eingeladen"

Hamburg/Stuttgart - Vor nicht einmal drei Jahren trafen der HSV und der VfB Stuttgart noch in der Relegation aufeinander. Beim 0:4 am Sonntag wurde den Rothosen schmerzlich vor Augen geführt, wie weit sich die beiden Klubs seitdem voneinander entfernt haben.

Das war nix: Dem HSV wurden im Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart die Grenzen aufgezeigt. © Marijan Murat/dpa

Die Hanseaten waren den Schwaben in allen Belangen unterlegen. "Stuttgart war klar besser und hat verdient gewonnen. Das erkennen wir an", fasste Chefcoach Merlin Polzin (35) nach Abpfiff treffend zusammen.

Daniel Elfadli (29), der mal wieder in der Startelf stand, sprach von einer "toughen Aufgabe". Der VfB habe eine "Top-Mannschaft". Gleichzeitig übte der Defensiv-Akteur Kritik am eigenen Auftritt.

"Sie haben es gut gemacht, wir dagegen nicht. Wir haben den Gegner durch individuelle Fehler eingeladen. Ohne diese Fehler hätten wir vielleicht etwas mitnehmen können, so hatten wir etwa in der ersten Hälfte einige Aktionen nach vorne, die wir nicht nutzen konnten", analysierte er.

Tatsächlich hatte es ein, zwei Situationen gegeben, in denen für die Hamburger etwas drin gewesen war. Doch: "Wir haben aus den Möglichkeiten, die wir hatten, einfach zu wenig gemacht", unterstrich Polzin.