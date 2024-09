HSV-Blog: Dieser Schiri pfeift Duell zwischen den Rothosen und Jahn Regensburg

Der HSV darf sich am Freitagabend über große Unterstützung in Hannover freuen.

Bei der Vorstellung konnte sich der Club einen Seitenhieb gen HSV nicht verkneifen. In einem X-Video ist zu sehen, wie der 26-Jährige einen Zettel mit dem Ausdruck des Transfermarkt-Gerüchts in der Hand hält, zusammenknüllt und anschließend auf den Boden wirft.

Angeblich war der Hamburger SV in den vergangenen Wochen auch hinter Julian Justvan (26) her. Der Mittelfeldspieler von der TSG Hoffenheim entschied sich am Ende aber für einen Wechsel zum 1. FC Nürnberg .

Mit Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster ist nun ein weiterer Verein in den Kampf um Nemeth eingestiegen. Sollte der Deal, vermutlich eine Leihe ohne Kaufoption, klappen, würde es nur wenige Tage am 31. August im Volksparkstadion direkt zum Wiedersehen kommen, wenn beide Vereine aufeinander treffen.

Ricardo Moniz (60) war jahrelang beim HSV tätig und half in der Saison 2009/10 sogar für drei Spiele als Interimscoach aus. So etwas wie am Wochenende hat er aber noch nie erlebt.

Mit dem FC Zürich, wo er seit diesem Sommer Cheftrainer ist, spielte er im Schweizer Pokal beim Amateurklub Zug 94. Nach einer guten Stunde brachte der 60-Jährige beim Stand von 2:0 für den Favoriten Labinot Bajrami (19) ins Spiel, rund 18 Minuten später war für den Youngster aber schon wieder Schluss - Höchststrafe!

Laut Vereinsmitteilung habe Bajrami auf Anweisungen von Moniz mit den Worten "F*** you" geantwortet. Doch das war noch nicht alles. Unmittelbar nach Auswechslung flog plötzlich ein Regenschirm in Richtung des Trainers. Der Werfer war schnell identifiziert: der Vater des Spielers!

"So etwas habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt. Das ist ein schwarzes Kapitel", sagte Moniz der Tageszeitung Blick. "Ich muss mir jetzt mit meiner Familie überlegen, wie es weitergehen wird in Zürich. Das kann nicht sein, dass die Sicherheit in Gefahr ist. Der spitzige Gegenstand hat mich um wenige Zentimeter verfehlt. Das ist eine traurige Geschichte, so geht das nicht." Seine Zukunft beim FCZ scheint also ungewiss.