HSV-Blog: Legende bringt DFB-Star bei den Rothosen ins Gespräch
Hamburg - Nach der bitteren Pleite in Köln bescherte die DFB-Pokal-Auslosung dem HSV nur wenig später ein Heimspiel gegen Holstein Kiel.
Trainer Merlin Polzin und Mittelfeldspieler Nicolai Remberg zeigten sich glücklich.
In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.
3. November, 16.24 Uhr: Marcel Reif bringt Niclas Füllkrug beim HSV ins Gespräch
Die Zeichen stehen auf Abschied: Seit seinem Wechsel zu West Ham United läuft DFB-Stürmer Niclas Füllkrug (32) seiner Form - auch aufgrund von Verletzungen - hinterher.
Sein Berater Thorsten Wirth hat im "TOMorrow Business Podcast" nun über die Möglichkeit eines erneuten Wechsels gesprochen: "Dann muss man mit dem Spieler, mit dem Verein sprechen und schauen: Wie lange gibt man dem Ganzen noch Zeit? Oder ist es vielleicht schon der Moment, um zu reagieren?", argumentierte er.
Im BILD-Talk "Reif ist live" mit Kommentatoren-Legende Marcel Reif (75) wurde Füllkrug sogleich mit dem HSV in Verbindung gebracht, der in den ersten Wochen der Saison offensiv äußerst harmlos agierte.
Ein Spieler von Füllkrugs Kaliber helfe einer Mannschaft immer weiter, betonte Reif - dass es zu einem Wechsel des Knipsers nach Hamburg kommt, darf allerdings bezweifelt werden, allein schon auf Gehaltsgründen.
3. November, 14.30 Uhr: HSV froh über Heimspiel im DFB-Pokal
Der HSV trifft im DFB-Pokal-Achtelfinale auf Holstein Kiel. Ein Los, über das sich Trainer Merlin Polzin sichtlich freute. "Wir sind natürlich froh über das Heimspiel."
Für Mittelfeldspieler Nicolai Remberg ist das Nord-Duell ein ganz Besonderes, schließlich spielte er bis zum Sommer an der Förde. "Ich habe in der Kabine schon gesagt, dass wir zu Hause gegen Kiel spielen werden, ich habe es einfach geahnt. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel, in dem wir dafür sorgen wollen, dass der HSV erstmals ein Heimspiel gegen Kiel gewinnt."
2. November, 20.15 Uhr: HSV trifft im DFB-Pokal-Achtelfinale auf Holstein Kiel
Die DFB-Pokal-Auslosung hat dem HSV ein Heimspiel gebracht. Am 2. oder 3. Dezember empfangen die Rothosen den Nord-Rivalen Holstein Kiel.
2. November, 14.40 Uhr: Die Aufstellungen sind da
Um 15.30 Uhr wird im RheinEnergieStadion die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV angepfiffen. Mit diesen Aufstellungen legen beide Teams los:
1. FC Köln: Schwäbe - Schmied, Martel, Özkacar - Kaminski, Johannesson, Huseinbasic, Lund, Kainz - Maina, Ache
HSV: Heuer Fernandes – Remberg, Vuskovic, Elfadli – Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Vieira, Muheim – Philippe, Königsdörffer, Dompé
1. November, 14.10 Uhr: Daniel Schlager pfeift das Aufsteiger-Duell zwischen Köln und dem HSV
Zum zweiten Mal in seiner Karriere leitet Schiedsrichter Daniel Schlager am Sonntag (15.30 Uhr) eine Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV.
Seine Premiere feierte der gelernte Bankkaufmann in der Saison 2021/22. Dort pfiff er das Duell im DFB-Pokal-Achtelfinale, das der HSV mit 5:4 nach Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte.
Generell haben die Rothosen unter Schlager eine positive Bilanz: Bei sechs Einsätzen konnte der HSV fünfmal gewinnen und verlor nur eine Begegnung unter seiner Regie.
31. Oktober, 20 Uhr: Robert Glatzel wechselt die Berateragentur
Robert Glatzel hat eine Entscheidung für die Zukunft getroffen. Künftig wird der Angreifer von der Berateragentur CAA Stellar vertreten.
Was das für seine Zukunft bedeutet, ist noch unklar. Fest steht allerdings, dass Glatzel trotz seines Siegtores im DFB-Pokal mit seiner derzeitigen Situation beim HSV unzufrieden sein dürfte.
Mit dem Beraterwechsel könnte er bereits die Weichen für einen Wechsel in der Winterpause gestellt haben.
25. Oktober, 14.35 Uhr: Ex-Trainer Bruno Labbadia lobt Entwicklung und glaubt an einen Sieg
Bruno Labbadia (59) ist mit beiden Vereinen bestens vertraut, stand sowohl in Wolfsburg, als auch in Hamburg schon an der Seitenlinie. Bei der Partie am Samstag (15.30 Uhr) traut der Trainer den Rothosen einen Heimsieg zu.
"Sie haben die Liga angenommen, haben ihren Spielstil umgestellt und ich denke, das war nicht unclever. Ich glaube auch, dass sie am Wochenende eine Chance haben gegen Wolfsburg zu gewinnen, weil Wolfsburg nicht so gut drauf ist. Wären auf jeden Fall drei wichtige Punkte für den HSV", so der 59-Jährige gegenüber TAG24.
Labbadia hat beim HSV bereits zwei Amtszeiten hinter sich.
22. Oktober, 13.37 Uhr: Tom Mickel kehrt in neuer Funktion zum HSV zurück
Nach dem Aufstieg in die Bundesliga beendete Tom Mickel (36) im Mai seine Karriere. Jetzt kommt der ewige Rückhalt zurück an Bord. Das Urgestein wird als Nachwuchskoordinator junge Talente im Übergangsbereich zur Profikarriere begleiten.
„Mir geht es ganz klar um die bestmögliche Entwicklung unserer Jungs. Beim HSV und in seinem Nachwuchsbereich stecken enorm viel Potenzial. Unser Anspruch muss es sein, dass die besten Jungs in ihrem Jahrgang die Raute auf der Brust tragen und dass wir sie optimal für ihre spätere Profikarriere beim HSV vorbereiten", so Mickel in deiner Mitteilung des Vereins.
Darauf habe er "total Bock". Er freue sich, wieder regelmäßig das Volksparkstadion und den Campus betreten zu können.
Mickel war mit kurzer Unterbrechung seit 2009 Torwart des Hamburger SV und ist bei Verein und Umfeld enorm anerkannt.
19. Oktober, 8.37 Uhr: Polzin sieht nächsten Schritt bei seinem Team
Bei der Rückkehr von HSV-Kapitän Yussuf Poulsen (31) an seine alte Wirkungsstätte konnten die Rothosen zwar keine Punkte sammeln, Trainer Merlin Polzin (34) zog aber trotzdem ein positives Fazit nach der Niederlage gegen RB Leipzig.
"Bei mir herrschen gemischte Gefühle. Unser Ergebnisziel haben wir heute nicht erreicht, und zugleich steht die inhaltliche Betrachtungsweise des Spiels. Man hat gesehen, dass wir heute wieder den nächsten Schritt in unserem Prozess gegangen sind. Es war ein rundum sehr gelungener Auftritt, der uns zeigt, dass wir in dieser Liga - unabhängig vom Gegner - mithalten können, wenn wir an unser Maximum gehen", so Polzin auf der Website des HSV.
Den nächsten Nachweis der Konkurrenzfähigkeit können die Rothosen am kommenden Samstag (25. Oktober, 15.30 Uhr) im Volksparkstadion liefern. Zu Gast ist der kriselnde VfL Wolfsburg.
17. Oktober, 11.18 Uhr: Polzin bezieht Stellung zu Peretz-Aussagen
Nach der deutliche Klatsche in der WM-Quali gegen Norwegen hatte Daniel Peretz über seine Leihsituation beim HSV gesprochen und einen vorzeitigen Leih-Abbruch in Abwägung gezogen. "Ich hatte nicht angenommen, dass ich nicht zum Einsatz komme. Es war eigentlich klar, dass ich spielen werde", hatte der Israeli gesagt.
Nun zog Trainer Merlin Polzin Stellung zu den Aussagen seines Torhüters. "Es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen einer Enttäuschung, die man ausdrückt, oder einer Enttäuschung im Verhalten." Das Verhalten von Peretz sei vorbildlich.
"Er geht bei jedem Training in die Leistungsspitze, coacht seine Mitspieler und zeigt, weshalb wir froh sind, dass er hier ist. Er macht unser Torwart-Team besser", versicherte Polzin, der dennoch Daniel Heuer Fernandes das Vertrauen aussprach.
17. Oktober, 7.14 Uhr: HSV muss bei RB Leipzig auf Fábio Vieira verzichten
Nach der Rückkehr der Nationalspieler füllte sich der Trainingsplatz wieder. Wie Trainer Merlin Polzin erklärte, seien alle voll im Saft. Dennoch muss er am Samstag bei RB Leipzig auf zwei Spieler verzichten.
Neben Wamed Omari, der erst im kommenden Jahr zurückerwartet wird, wird auch Fábio Vieira ausfallen, wie er bestätigte.
16. Oktober, 15.03 Uhr: Rothosen Fans machen Red Bull Arena voll
Seltener Anblick: Am Samstagnachmittag wird die Red Bull Arena voraussichtlich ausverkauft sein. Im Auswärtsspiel der Rothosen gegen die Roten Bullen (15.30 Uhr/Sky) würden die Fans der Hamburger nicht nur den Auswärtsblock füllen, sondern auch die Ränge in unmittelbarer Nähe.
Rund 10.000 Fans würden zum 7. Spieltag in Leipzig mitreisen, berichtete der Verein bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Das Gefühl solch eine Unterstützung zu erfahren, käme bei der Mannschaft natürlich "überragend gut an", kommentierte Cheftrainer Merlin Polzin.
Erst recht wolle man den Anhängern nach dem Abpfiff im Gang in die Kurve mit einem Lächeln begegnen. Im Duell gegen eine "absolute Top-Mannschaft der Liga", wie Polzin das Team von Trainer Ole Werner beschrieb, müsse man deshalb erst recht alles herausholen - und das bereits im Training. "Unsere Entwicklung ist nicht mit dem sechsten Spieltag abgeschlossen. Wir versuchen weiterhin in allen Bereichen besser zu werden. Jeden Tag gilt es zu versuchen das Maximum aus sich und aus der Mannschaft rauszuholen."
16. Oktober, 11.45 Uhr: Verein verlängert mit U-19 Spieler
Der Hamburger SV hat noch vor dem Auswärtsspiel gegen RB Leipzig am kommenden Samstag den Vertrag mit einem U-19-Spieler Louis Lemke verlängert.
Seit 2023 läuft der 16-Jährige mit der Raute auf der Brust auf. Die Verantwortlichen haben den Vertrag mit dem Rothosen-Kicker langfristig verlängert, teilt der Verein am Donnerstag mit.
14. Oktober, 15.40 Uhr: Noah Katterbach spricht über seine Enttäuschung
Seit Montag ist Noah Katterbach nach seiner zwischenzeitlichen Degradierung in die U21 zurück bei den Profis, am Dienstag sprach er über seine schwierige Situation.
"Ich habe nach meiner Verletzung echt Gas gegeben, damit ich rechtzeitig zur Vorbereitung wieder einsteigen kann. Ich hatte komplette Euphorie, wollte angreifen und wurde dann dadurch ausgebremst, dass ich nicht einmal mehr im Kader stand", erklärte der Linksfuß. Dadurch habe sich bei ihm eine negative Haltung eingeschlichen. "Ich sehe ein, dass das nicht der richtige Weg war."
Der Verein hatte darauf reagiert und ihn zur Regionalliga-Mannschaft geschickt. "Die Zeit dort hat mir gutgetan. Die Jungs waren top, wir haben als Mannschaft einen guten Schritt gemacht, und auch für mich persönlich war es wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Ich habe das Beste aus der Situation gemacht und bin gestärkt aus ihr hervorgegangen", sagte Katterbach weiter.
Zudem betonte er, dass es nicht seine Art gewesen sei und er normalerweise die Dinge positiv angehe. "Wenn man meine HSV-Geschichte bisher betrachtet, dann hatte ich einige Widerstände, die ich mit viel Positivität überwunden habe. Deswegen habe ich die Entscheidung in den Gesprächen akzeptiert."
14. Oktober, 12.12 Uhr: Muheim wird bei Schweizer Remis eingewechselt
Nachdem Miro Muheim beim 2:0-Sieg der Schweiz in Schweden noch 90 Minuten auf der Bank saß, wurde er am Montagabend gegen Slowenien in der 63. Minute eingewechselt und konnte einige Akzente setzen.
Das Spiel endete allerdings mit einem torlosen Remis, durch das die Schweizer einen vorentscheidenen Schritt zur WM-Quali verpassten. Mit zehn Punkten führen sie ihre Gruppe aber weiterhin an und haben vor den verbleibenden zwei Partien drei Zähler Vorsprung auf den Kosovo.
13. Oktober, 16 Uhr: Katterbach zurück im Profi-Training
Der HSV ist am Montag in die Vorbereitung auf das Spiel am Samstagnachmittag bei RB Leipzig gestartet. Mit dabei war auch Noah Katterbach, der Ende September in die U21 versetzt worden war.
Wie der Verein mitteilte, habe es ein klärendes Gespräch zwischen allen Beteiligten gegeben, woraufhin Katterbach wieder Teil des Profikaders ist.
13. Oktober, 15.20 Uhr: Ludovit Reis muss erneut an der Schulter operiert werden
Ludovit Reis wird seinem neuen Verein FC Brügge mehrere Monate fehlen. Der Mittelfeldspieler, der im Sommer vom HSV nach Belgien gewechselt war, verletzt sich erneut an der Schulter und muss operiert werden.
Im Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise (1:0) war Reis erst in der 84. Minute eingewechselt worden, musste den Platz kurz darauf aber schon wieder verlassen.
Der Niederländer hatte sich erneut an der linken Schulter verletzt, an der er sich schon während seiner Zeit beim HSV verletzt hatte und operiert werden musste. Zu diesem Schritt entschied sich nun auch sein neuer Klub, mit der Folge, dass Reis monatelang ausfallen wird.
12. Oktober, 11.55 Uhr: Daniel Peretz hält zwei Haaland-Elfmeter und deutet Leihabbruch an
Was für ein verrückter Abend für Daniel Peretz! Der Schlussmann des HSV war in der WM-Quali für Israel gegen Norwegen im Einsatz und musste sich früh mit Erling Haaland auseinandersetzen.
Bereits nach fünf Minuten hatten es Elfmeter für Norwegen gegeben, den der Superstar selbstverständlich verwandeln wollte. Den Gefallen tat im Peretz aber nicht und hielt den Strafstoß. Es gab nur ein Problem: Er hatte sich zu früh bewegt - Wiederholung. Doch auch den zweiten Elfer hielt der HSV-Keeper bravourös.
Am Ende half es alles nicht, Norwegen gewann mit 5:0 (3:0) und Haaland erzielte drei Tore. Im Anschluss sprach Peretz in einem Interview über seine unbefriedigende Situation beim HSV und deutete einen Leihabbruch im Januar an.
12. Oktober, 9.21 Uhr: HSV-Frauen verlieren Derby gegen Werder
Vor der Rekordkulisse von 37.000 Fans haben die Frauen des HSV das Nordderby am Samstag bei Werder Bremen mit 0:2 (0:1). Beide Tore erzielte ausgerechnet die gebürtige Hamburgerin Larissa Mühlhaus per Elfmeter, die erst im Sommer 2024 vom Volkspark an die Weser gewechselt war.
Nach dem Spiel sorgten die Werder-Spielerinnen mit einem eindeutigen Plakat für eine üble Provokation, die die HSV-Fans mit Pfiffen quittierten.
12. Oktober, 7.54 Uhr: Pherai führt U21 zum Derby-Sieg gegen Werder Bremen
Regionalliga statt WM-Quali: Immanuël Pherai hat sich gegen eine Reise zur Nationalmannschaft vom Suriname entschieden und hat stattdessen für die U21 des HSV gespielt - und wie!
Im Regionalliga-Derby gegen den Nachwuchs von Werder Bremen bereitete der Mittelfeldspieler die ersten drei Treffer von Kelvin Ojo und Lukas Bornschein, in der zweiten Halbzeit legte er selbst mit einem Doppelpack nach.
Am Ende gewann der HSV mit 6:2 und verließ mit dem Dreier die Abstiegsplätze.
8. Oktober, 13.20 Uhr: Luka Vuskovic im Fokus von anderen Bundesligisten
Luka Vuskovic kristallisiert sich immer mehr als Top-Leihe heraus. Trotz seiner erst 18 Jahren spielt er bereits super abgeklärt, jüngst wurde er von der DFL zum Rookie des Monats September gekürt.
Seine Leistungen bleiben natürlich auch anderen Vereinen nicht verborgen. So sollen laut dem britischen Portal teamtalk.com RB Leipzig und Borussia Dortmund die Leihgabe der Tottenham Hotspur intensiv beobachten.
8. Oktober, 8.55 Uhr: Kayserispor schmeißt Markus Gisdol raus
Der ehemalige HSV-Trainer Markus Gisdol ist in der Türkei nach nur acht Spieltagen bei Kayserispor entlassen worden. Dies gab der Verein bekannt.
Der Erstligist belegt mit nur drei Punkten den 17. Tabellenplatz, viel zu wenig für die Ansprüche des Präsidenten Nurettin Açıkalın.
Gisdol hatte das Amt erst im Sommer angetreten, konnte von den ersten acht Ligaspielen aber keines gewinnen und verlor fünfmal.
7. Oktober, 12.47 Uhr: HSV an Albanien-Talent interessiert
Die nächste Transferperiode ist noch weit entfernt, im Hintergrund aber die HSV-Verantwortlichen aber bereits an den kommenden Verpflichtungen.
Laut Markaj News soll der Bundesligist am 17-jährigen Mittelfeldspieler Serxho Vogli vom albanischen Erstligisten FK Tirana interessiert sein. Bereits mit 16 Jahren hatte er sein Profi-Debüt gefeiert und ist Junioren-Nationalspieler seines Landes.
Scouts sollen das Talent am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen Partizani (3:0) beobachtet haben.
5. Oktober, 21.17 Uhr: HSV-Trainer Merlin Polzin freut sich über das Zu-Null-Spiel
Der HSV hat völlig verdient am Sonntag mit 4:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Trainer Merlin Polzin zeigte sich nach dem Spiel mehr als zufrieden, fand aber dennoch das berühmte Haar in der Suppe.
"Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und es hat sich sehr viel von dem widergespiegelt, was wir uns vorher vorgenommen hatten. Wir wollten direkt zeigen, dass heute mit uns zu rechnen ist", sagte er über den frühen Doppelschlag durch Sambi Lokonga und Rayan Philippe. "Wenn die gute Arbeit vorher mit Trainer- und Analyseteam und Mannschaft aufgeht, dann macht es das Spiel auf jeden Fall einfacher."
Mainz zeigte im Verlauf aber ihre Qualitäten, auch weil der HSV die Räume nicht mehr schließen konnte. "Das hat mir weniger gut gefallen. Das war auch Thema in der Halbzeit", ärgerte sich Polzin.
Mit den Toren drei und vier war nach einer Stunde die Messe gelesen, auch, weil die Einwechselspieler nahtlos an die Leistung ihrer Mitspieler anknüpften. "Alle, die reingekommen sind, haben eine gute Energie ausgestrahlt, um am Ende auch die Null zu halten. Das hat mir gut gefallen", freute sich der Coach.
Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen zeigte die Tendenz im Volkspark deutlich nach oben, die Länderspielpause hätte durchaus noch auf sich warten lassen können.
5. Oktober, 14.10 Uhr: Anssi Suhonen trifft per Fallrückzieher
Bis Ende November ist Anssi Suhonen noch an den schwedischen Erstligisten Östers IF ausgeliehen. Dort hat er zum Stammspieler entwickelt und stand bei jedem seiner zehn Einsätze in der Startelf.
Am Samstag hat der 24-Jährige nun auch sein erstes Tor erzielt. Per Fallrückzieher traf der Mittelfeldspieler in der 32. Minute zur 1:0-Führung. Es war der Grundstein für den späteren 3:0-Erfolg über Halmstads BK.
2. Oktober, 11.21 Uhr: Ex-HSV-Vorstand Wüstefeld hat neuen Job im Kosovo
Neuer Job für Thomas Wüstefeld (56): Der ehemalige HSV-Vorstand ist neuer Präsident des kosovarischen Erstligisten KF Drenice. Laut Mitteilung des Vereins soll er den Klub sportlich sowie finanziell nachhaltig entwickeln.
Wüstefeld war von Herbst 2021 bis Herbst 2022 beim HSV, bei dem er jedoch in Ungnade fiel. Er zerstritt sich mit Vorstandskollege Jonas Boldt (43) und stolperte schließlich über Betrugs- und Untreuevorwürfe.
1. Oktober, 14.54 Uhr: Warmed Omari fehlt dem HSV für den Rest der Hinserie
Bitter: Der HSV muss für den Rest der Hinrunde auf Abwehrspieler Warmed Omari (25) verzichten. Das teilten die Hanseaten am Mittwoch mit.
Der Innenverteidiger hat sich demnach beim torlosen Remis gegen Union Berlin einen Außenbandriss mit Syndesmosebeteiligung zugezogen.
Fábio Vieira (25), der nach seiner Roten Karte gegen die Eisernen ohnehin für zwei Spiele gesperrt wurde, hat indes eine starke Kniestauchung erlitten. Je nach Schmerzverlauf soll die Belastung bei ihm gesteigert werden, ein längerer Ausfall steht aber nicht im Raum.
30. September, 13.45 Uhr: HSV vor DFB-Sportgericht keine Chance
Der HSV scheitert vorm DFB-Sportgericht. Am 30. September steht das Urteil fest: Fabio Vieira bleibt wegen seiner Roter Karte im Spiel gegen Union Berlin weiterhin für zwei Liga-Spiele gesperrt.
30. September, 10.05 Uhr: Nach Roter Karte für Fabio Vieira, HSV legt Einspruch ein
Im Auswärtsspiel gegen Union Berlin am vergangenen Sonntag hatte Fabio Vieira in der achten Minute der Nachspielzeit unglücklich Leopold Querfeld gestoppt. Von Schiedsrichter Deniz Aytekin sah die Arsenal-Leihgabe dafür rot.
Obwohl Strafmilderung angekündigt wurde, hieß es am Montagnachmittag vom DFB: zwei Spiele Sperre für den 25-Jährigen - zur großen Überraschung der Hamburger. Der HSV will diese Strafe nicht akzeptieren. Der Verein habe bereits Einspruch gegen das Urteil eingelegt, in der Hoffnung, der Portugiese fehlt dann lediglich gegen Mainz.
Erfreuliche Nachrichten gibt es allerdings auch. Die Knieverletzung von Vieira scheint weniger schlimm. Bereits am Montag sei Besserung bei dem HSV-Kicker eingetreten.
28. September, 18.30 Uhr: Mit dieser Startelf beginnt der HSV bei Union
Diese Akteure sollen den zweiten Sieg in Serie holen: Der HSV hat rund eine Stunde vor dem Anpfiff seine Startelf für das Duell mit Union Berlin bekannt gegeben.
So laufen die Rothosen auf: Heuer Fernandes - Omari, L. Vuskovic, Elfadli - Gocholeishvili, Vieira, Remberg, Muheim - Philippe, Königsdörffer, Dompé
Coach Merlin Polzin vertraut also exakt demselben Personal wie gegen Heidenheim.
27. September, 19.43 Uhr: Deniz Aytekin pfeift den HSV bei Union Berlin
Wenn der HSV und Union Berlin am Sonntag zum allerersten Mal in der Bundesliga aufeinandertreffen, wird ein Top-Schiri die Leitung übernehmen: Deniz Aytekin (47) gehört zu den Besten seines Fachs.
32 Spiele bestritten die Hamburger bereits mit dem Referee an der Pfeife. Die Bilanz ist ziemlich düster: acht Siege, sieben Remis, 17 Niederlagen.
Union kann eine bessere Bilanz aufweisen: In 25 Partien unter Aytekins Leitung gab es zehn Siege, sechs Unentschieden und neun Pleiten.
27. September, 15.05 Uhr: Otto Stange trifft in der 95. Minute zum Sieg
Nach zwei Vorlagen am vergangenen Wochenende beim 4:1-Erfolg über Eintracht Braunschweig hat HSV-Leihgabe Otto Stange die SV Elversberg am Samstag zum Sieg geschossen.
Beim 1:0-Sieg über den Holstein Kiel traf der 18-Jährige in der fünften Minute der Nachspielzeit vom Punkt aus und sicherte damit seinem Team den Sieg. Stange war dabei erst in der 76. Minute eingewechselt worden.
Durch den Sieg festigte Elversberg den zweiten Rang, punktgleich hinter Tabellenführer Darmstadt.
23. September, 17.41 Uhr: Noah Katterbach zur U21 degradiert
Noah Katterbach (24) ist zur U21 des HSV versetzt worden. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Die Entscheidung sei eine "klare Reaktion auf ein Fehlverhalten" teilten die Rothosen mit.
Zwar wurden keine Details zu den genauen Hintergründen genannt, es hieß aber vielsagend: "Für alle Spieler gilt gleichermaßen, dem gemeinsamen Weg und den Zielen alles unterzuordnen." Das war bei Katterbach offenbar nicht der Fall.
Die Maßnahme sei keine grundsätzliche Entscheidung, sondern temporär. "Der Verein ist überzeugt, dass Noah Katterbach die aktuelle Denkpause zur Reflektion nutzen und erneut gestärkt aus dieser Situation hervorgehen wird und somit wieder zur Profi-Mannschaft zurückkehren kann", hieß es.
23. September, 16.27 Uhr: Vuskovic mit Prellung an der Hand
Luka Vuskovic hat gegen Heidenheim Eindruck hinterlassen. Der Abwehrspieler erzielte nicht nur ein Tor, sondern überzeugte auch mit seinem Vertreten.
Nachdem er in der ersten Hälfte eine große Chance vergeben hatte, hatte er mit seiner Hand gegen den Pfosten geschlagen. Bereits in der zweiten Halbzeit hatte er mit einem Verband gespielt.
Am Dienstag gab der HSV nun ein Update: "Keine Knochenverletzung, nur eine ausgeprägte Prellung." Glück im Unglück also für Vuskovic.
21. September, 21.03 Uhr: Steffen Baumgart fehlt Union gegen den HSV
Kein Wiedersehen mit dem alten Arbeitgeber: Wenn der HSV in der kommenden Woche bei Union Berlin antritt, wird Ex-Coach Steffen Baumgart (53) nicht an der Seitenlinie stehen.
Der Trainer der Eisernen sah beim heutigen 4:3-Auswärtssieg gegen Eintracht Frankfurt die Rote Karte und muss das Spiel gegen die Hamburger dementsprechend von der Tribüne aus verfolgen.
20. September, 15.08 Uhr: HSV mit vier Wechseln gegen Heidenheim
Der HSV rotiert: Im Vergleich zum 0:5 beim FC Bayern nimmt Coach Merlin Polzin (34) gleich vier Wechsel vor.
Anstelle von Aboubaka Soumahoro, William Mikelbrencis, Nicolas Capaldo und Alexander Rössing-Lelesiit (alle Bank) beginnen Daniel Elfadli, Giorgi Gocholeishvili, Rayan Philippe und Jean-Luc Dompé.
Miro Muheim führt die Rothosen als Kapitän aufs Feld.
20. September, 10.03 Uhr: Pherai trifft erneut für die U23
Immanuel Pherai muss nach seiner Verletzung weiterhin auf sein Bundesliga-Debüt warten. Dafür sammelt er Spielpraxis in der Regionalliga.
Die U23 der Rothosen führte der 24-Jährige am Freitagabend zum Derby-Sieg über Altona 93. Pherai erzielte beim 2:0-Sieg den Führungstreffer in der dritten Minute. Es war im zweiten Einsatz sein zweiter Treffer.
19. September, 17 Uhr: HSV muss gegen Heidenheim auf Quartett verzichten
Der HSV muss im Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag auf ein Quartett verzichten.
"Für das Wochenende stehen Yussuf Poulsen und Jordan Torunarigha, die sich weiterhin im Aufbautraining befinden, nicht zur Verfügung. Gleiches gilt für Silvan Hefti, der das Training aufgrund von Hüftproblemen früher beenden musste, sowie Gui Ramos, der zum ersten Mal Vater geworden ist und erst zum Spiel wieder in Hamburg sein wird", erklärte Trainer Merlin Polzin.
17. September, 7.41 Uhr: 8800 Liter Freibier für die HSV-Fans
Beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr) gibt's für die zuletzt leidgeprüften Anhänger des Hamburger SV Grund zur Freude.
Sponsor König Pilsener löst ein Versprechen ein und spendiert zum Abpfiff an den Abgängen Nord-Ost und Nord-West 8800 Liter Bier. Ausgemacht waren 50 Liter pro Tor bei Heimspielen in der Aufstiegssaison, nun hat König Pilsener die Summe verdoppelt. Der Grund: Der langjährige Partner hat das Sponsoring verlängert.
Nach Abendblatt-Informationen flossen bislang 1,8 Millionen pro Jahr auf das Konto der Rothosen. Ob sich die Summe nun erhöht hat, ist nicht bekannt.
16. September, 14.24 Uhr: Guilherme Ramos ist Vater geworden
Sportlich sieht Guilherme Ramos beim HSV kein Land mehr, dafür läuft es privat umso besser.
Am Dienstag postete der Abwehrspieler ein Bild aus dem Krankenhaus auf Instagram. Der Grund: Er ist Vater geworden! "Gustavo, 15.09.2025", schrieb Ramos dazu und begrüßte den Nachwuchs mit den Worten "Bom dia!", was auf deutsch so viel heißt wie "Guten Morgen".
13. September, 15.25 Uhr: HSV wollte Rieder und Bøving holen
Im Schlussspurt der Transferperiode hatte der HSV mit Albert Sambi Lokonga und Fábio Vieira noch einmal doppelt zugeschlagen. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung verriet Sportvorstand Stefan Kuntz, wen der Aufsteiger noch holen wollte.
"Wir waren an Fabian Rieder und William Bøving dran – der eine entschied sich für Augsburg, der andere für Mainz. Das sind Klubs, die waren, mit Verlaub, im Transfersommer früher gar keine Konkurrenz für den HSV", sagte er.
Der Grund dafür seien die sieben Jahre Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. "Wir sind größtenteils mit einem Zweitligakader aufgestiegen. Deshalb fiel der Umbruch im Sommer auch so groß aus", machte Kuntz noch einmal deutlich.
13. September, 9.30 Uhr: Max Eberl mit klarer Ansage zur Peretz-Leihe
Das hatten sich alle Beteiligten anders vorgestellt. Daniel Peretz war von den Bayern zum HSV gekommen, um Spielpraxis zu sammeln und sagte dafür sogar anderen Vereinen ab. Doch bislang zahlte sich der Deal nicht aus.
Vor dem direkten Duell am Samstagabend bezog FCB-Boss Max Eberl Stellung: "Daniel hatte super spannende Angebote. Er hat sich dann für Hamburg entschieden, weil er spielen wollte. Das war das erklärte Ziel. Es gibt im Fußball Versprechen, die dann nicht gehalten werden. Wie weit das Versprechen an Daniel Peretz war, dass er beim HSV die Nummer eins wird, kann ich nicht beurteilen. Mir wurde aber sehr klar signalisiert, dass man es sich sehr gut vorstellen kann beim HSV, deswegen haben wir es auch getan."
Bislang erhielt allerdings Daniel Heuer Fernandes den Vorzug, was Eberl sogar nachvollziehen kann. "Mir war bewusst, dass es mit Daniel Heuer Fernandes einen Torhüter gibt, der aufgestiegen ist. Entsprechend war klar, dass er einen Vorteil haben kann."
Der 51-Jährige erwartet nun von seinem Keeper, dass er beim HSV um seinen Platz kämpfe. "Die Situation ist jetzt so, wie sie ist."
11. September, 12 Uhr: U21 verliert trotz Profi-Unterstützung gegen Aufsteiger HSC Hannover
Eigentlich wollte Immanuël Pherai in der U21 des HSV Spielpraxis sammeln und das Team beim Aufsteiger HSC Hannover zum Sieg führen. Doch die Partie endete mit einer herben Enttäuschung.
Zwar konnte sich der Mittelfeldspieler in die Torschützenliste eintragen und den zwischenzeitlichen 2:1-Anschlusstreffer erzielen, die 1:4-Packung in der niedersächsischen Landeshauptstadt konnte er jedoch nicht verhindern. Das galt im Übrigen auch für Silvan Hefti und Guilherme Ramos, die in die U21 abgeschoben worden.
Für Pherai war der überschaubare Arbeitstag nach 77 Minuten beendet, für ihn kam der ebenfalls aussortierte Levin Öztunali.
10. September, 20.42 Uhr: Tobias Stieler pfeift den HSV in München
Er spielt hoffentlich nur eine Nebenrolle: Referee Tobias Stieler (44) wird das Traditionsduell zwischen dem FC Bayern und dem HSV am Samstag (18.30 Uhr) leiten.
Die Hamburger bestritten bisher erst zwei Pflichtspiele mit dem Unparteiischen an der Pfeife. Die Bilanz: ein 3:0-Sieg und eine 1:3-Niederlage.
Die Münchner wiederum hatten bereits 35 Spiele, in denen Stieler die Verantwortung trug. Die Bilanz: 26 Siege, 4 Remis und fünf Pleiten.
9. September, 15.23 Uhr: Gemische Gefühle bei den HSV-Nationalspielern
Gemischte Gefühle bei den Nationalspielern des HSV: Miro Muheim (27), Daniel Peretz (25) und Warmed Omari (25) waren am Montag für ihre jeweiligen Länder im Einsatz.
Muheim gewann mit der Schweizer Nati in der WM-Qualifikation klar mit 3:0 gegen Slowenien, saß dabei allerdings 90 Minuten auf der Bank. Peretz wiederum spielte für Israel gegen Italien durch, verlor mit seiner Nation allerdings mit 4:5.
Am glücklichsten dürfte Omari gewesen sein: Der Verteidiger stand 90 Minuten auf dem Platz und gewann mit den Komoren mit 2:0 gegen die Zentralafrikanische Republik.
Am heutigen Dienstag sind noch Alexander Rössing-Lelesiit (18) mit der U19 Norwegens, Fabio Baldé (20) mit der U21 Portugals und Luka Vuskovic (18) mit der U21 Kroatiens im Einsatz.
8. September, 18.45 Uhr: HSV-Profis absolvieren Trainingseinheit im Gym
Spielvorbereitung mal anders: Zum Auftakt der Trainingswoche vor dem Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München (Samstag/20.30 Uhr) tauschten die HSV-Profis Fußballschuhe gegen Boxhandschuhe.
Die Rothosen absolvierten im "Tough Gym" in Altona eine alternative Trainingseinheit bei Coach Ali Reza Nikmaslak. Ob das beim Duell mit dem Rekordmeister hilft?
7. September, 16.57 Uhr: Drei Hamburger tanken Selbstvertrauen
Nachdem Alexander Røssing-Lelesiit und Aboubaka Soumahoro vorgelegt haben, konnten drei ihrer Mannschaftskollegen am Freitag ebenfalls Erfolge feiern.
Miro Muheim wurde beim 4:0-Erfolg der Schweiz im WM-Qualifikationsspiel gegen Kosovo zur Halbzeit eingewechselt. Zu dem Zeitpunkt lag die Nati bereits mit vier Toren vorne.
Daniel Peretz stand in der Partie Israels gegen Moldawien zwischen den Pfosten. Der Schlussmann hielt den Kasten sauber, die Israelis gewannen mit 4:0. Peretz musste 11 Torschüsse abwehren.
Fabio Baldé kam beim EM-Qualifikationsspiel der U21 Portugals gegen Aserbaidschan ab der 79. Minute beim Stand von 4:0 auf den Platz. Am Ende gewannen die Portugiesen die Partie mit 5:0.
5. September, 17.15 Uhr: HSV-Profis mit Siegen und Niederlagen für ihre Länder
Insgesamt acht HSV-Profis sind in der Länderspielpause für ihre Nationen im Einsatz, vier davon mussten am Donnerstag schon ran.
In der WM-Quali setzte es für Giorgi Gocholeishvili und Georgien zum Auftakt eine 2:3-Niederlage gegen die Türkei. Der Außenspieler wurde in der 81. Minute eingewechselte.
Warmed Omari stand für die Komoren hingegen 90 Minuten auf dem Platz, konnte die 0:3-Niederlage gegen Mali aber nicht verhindern. Der WM-Zug dürfte damit abgefahren sein.
Alexander Røssing-Lelesiit gewann mit der U19 von Norwegen gegen Nachbar Schweden mit 4:2. Der Offensivspieler konnte 65 Minuten sein Können zeigen.
Aboubaka Soumahoro hielt beim 2:0 der U20 Frankreichs über Spanien den Laden hinten dicht.
5. September, 14.41 Uhr: HSV-Zugang Fábio Vieira freut sich auf Bayern
Von ihm wird viel erwartet: Fábio Vieira (25) ist so etwas wie der Königstransfer des HSV in diesem Sommer. In dieser Woche stand der Portugiese erstmals mit seinen neuen Mitspielern auf dem Platz.
"Ich habe einen ersten guten Eindruck vom Team gewonnen. Die Jungs sind super. Nun müssen wir uns bestmöglich einspielen, um in jedem Spiel eine Chance haben zu können", erklärte der 25-Jährige in einer Medienrunde am Donnerstag.
Dass viele Augen auf ihn gerichtet sind, mache ihm nichts aus: "Jeder Spieler muss mit Druck umgehen können. Es ist Teil des Fußballs, diesen Druck zu haben. Ich bin letztlich ein weiterer Spieler im Team, der versucht, seine Rolle auszufüllen, damit wir unsere Ziele erreichen können."
Große Vorfreude habe er schon auf das nächste Pflichtspiel der Rothosen. Nächsten Samstag geht es nach München. "Es steht außer Frage, dass der FC Bayern eines der besten Teams der Welt hat. Jeder weiß, wie stark sie sind. Es wird ein sehr hartes Spiel für uns, aber wir werden kämpfen", so Vieira.
4. September, 15.08 Uhr: HSV verliert Testspiel gegen Zweitligist Hannover 96
Heimpleite für den HSV: Die Rothosen haben am Donnerstag das kurzfristig angesetzte Testspiel gegen Zweitligist Hannover 96 auf dem Trainingsplatz am Volksparkstadion mit 1:3 verloren.
Die Tore für die Niedersachsen erzielten Waniss Taibi (41. Minute), Jannik Rochelt (44.) und Kolja Oudenne (61.). Für die Hamburger war lediglich Robert Glatzel erfolgreich (73., Elfmeter).
So hat der HSV gespielt: Dickes - Ramos, Elfadli (46. Remberg), Hefti - Mikelbrencis (71. Jatta), Meffert, Pherai (64. Lokonga), Katterbach - Königsdörffer (64. Vieira), Poulsen (64. Glatzel), Philippe (46. Sahiti)
4. September, 13.12 Uhr: DFL terminiert Bundesliga-Spieltage 6 - 12
Fans aufgepasst: Die DFL hat am Donnerstag die Bundesliga-Spieltage 6 - 12 zeitgenau terminiert: Der HSV muss sechsmal um 15.30 Uhr und einmal um 17.30 Uhr ran.
Die Ansetzungen im Überblick:
- Sonntag, 5. Oktober (17.30 Uhr): HSV - 1. FSV Mainz 05
- Samstag, 18. Oktober (15.30 Uhr): RB Leipzig - HSV
- Samstag, 25. Oktober (15.30 Uhr): HSV - VfL Wolfsburg
- Sonntag, 2. November (15.30 Uhr): 1. FC Köln - HSV
- Samstag, 8. November (15.30 Uhr): HSV - Borussia Dortmund
- Samstag, 22. November (15.30 Uhr): FC Augsburg - HSV
- Sonntag, 30. November (15.30 Uhr): HSV - VfB Stuttgart
3. September, 15 Uhr: Zweite DFB-Pokalrunde terminiert
Die zweite Runde des DFB-Pokal wurde terminiert.
Für die Rothosen wird es am 28. Oktober ernst. Um 18.30 Uhr ist Anpfiff in der nächsten K.O.-Runde in Heidenheim.
3. September, 14.08 Uhr: Test gegen Zweitliga-Tabellenführer
Länderspiepause ist Testspielzeit: Der HSV absolviert am Donnerstag ein Freundschaftsspiel gegen den aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga, Hannover 96.
Die Partie wird um 13 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit angepfiffen. Der HSV überträgt die Partie aber in einem Livestream.
2. September, 16.10 Uhr: HSV beschäftigte sich lange mit Arsenal-Dup
Die HSV-Zugänge Sambi Lokonga und Fábio Vieira vom FC Arsenal sind laut Sportdirektor Claus Costa schon länger auf dem Radar des Bundesliga-Aufsteigers gewesen. "Beide Spieler waren uns lange und gut bekannt", sagte der 41-Jährige vom Hamburger SV.
"Bei Sambi konnten wir schon etwas länger davon ausgehen, dass sich eine Tür öffnen wird. Bei Fabio hatten wir anfangs keine Chance, doch in den letzten Tagen ergab sich mehr und mehr eine Möglichkeit, so dass wir am Ende zuschlagen konnten. Dafür haben wir alles in die Waagschale geworfen, was in unserer Macht stand", erklärte Costa.
Am Montag hatte der HSV zum letzten Tag der Transferperiode in Deutschland die beiden Profis verpflichtet. Der Belgier Lokonga (25) schloss sich dem Club fest an. Der Portugiese Vieira wechselte auf Leihbasis. Die Hamburger sollen laut Sky jedoch eine Kaufoption besitzen. Der beim FC Porto ausgebildete offensive Mittelfeldspieler war 2022 für 35 Millionen Euro zum FC Arsenal gewechselt.
Der Club offenbarte zuletzt mit dem schwachen 0:2 gegen Stadtrivale FC St. Pauli eklatante Probleme. Vor allem der 25 Jahre alte Vieira, der in der Champions League und Europa League Erfahrung sammelte, soll als Kreativspieler die Offensive beleben. "Wir haben es geschafft, diese Spieler mit viel Kommunikation, ausreichend Nerven und dem richtigen Timing für uns zu gewinnen", sagte Costa.
2. September, 13.51 Uhr: Albert Sambi Lokonga und Fábio Vieira in Aktion
Trotz der Länderspielpause wird es nicht langweilig im Volkspark: Am Dienstag standen die beiden Star-Neuzugänge Albert Sambi Lokonga (25) und Fábio Vieira (25) erstmals beim HSV auf dem Trainingsplatz.
Die beiden Profis, die am gestrigen Deadline-Day vom großen FC Arsenal geholt worden waren, wurden dabei von zahlreichen Fans beobachtet, die sich die Trainingspremiere des Duos nicht entgegen lassen wollten.
2. September, 7.06 Uhr: Dennis Hadzikadunic heuert in Genua an
Genua statt Hamburg: Nach seinem Aus beim HSV läuft Dennis Hadzikadunic (27) in der neuen Saison für den italienischen Zweitligisten Sampdoria Genua auf.
Die Hanseaten verabschiedeten sich am Montagabend mit warmen Worten von dem Abwehrspieler: "Wirst für immer ein Aufsteiger bleiben und bist im Volkspark jederzeit ein gern gesehener Gast. 52 Pflichtspiele, 2 Tore und unzählige gewonnene Zweikämpfe bleiben für immer."
Der bosnische Nationalspieler hatte in den vergangenen beiden Jahren als Leihspieler für die Rothosen gespielt. Sein Wechsel vom FK Rostov nach Genua erfolgte nun ebenfalls auf Leihbasis.
1. September, 18.36 Uhr: HSV gibt Otto Stange und Joel Agyekum ab
Es ist offiziell: Publikumsliebling Otto Stange (18) verlässt den HSV und wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zur SV Elversberg. Das teilten die Hanseaten am Montagabend mit.
"Die SVE hat sich zuletzt einen ausgezeichneten Ruf als Station für Leihspieler erarbeitet, sodass Otto dort bestens aufgehoben sein wird. Wir werden über die Saison in enger Abstimmung mit den Elversberger Kollegen sein, um seine Entwicklung ideal zu begleiten", kommentierte Sportdirektor Claus Costa (41) den Deal.
Auch Abwehrtalent Joel Agyekum (20) wird bis Saisonende verliehen - der Verteidiger schließt sich dem Drittligisten Viktoria Köln an.
"Joel hat in den vergangenen Monaten eine positive Entwicklung genommen und zählt bei uns zum festen Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft. Das haben wir nicht nur zuletzt durch die Vertragsverlängerung untermauert. Damit er diesen Weg aber kontinuierlich weitergehen kann, braucht er regelmäßig Spielzeit auf höchstmöglichen Niveau – deshalb ergibt diese Leihe für alle Seiten viel Sinn", verdeutlichte Costa.
1. September, 10.21 Uhr: HSV holt wohl gleich zwei Profis vom FC Arsenal
Sie sollen die Torgefahr zum HSV zurückbringen: Die Rothosen stehen offenbar vor einer Doppel-Verpflichtung am Deadline-Day.
Neben Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga (25), der am Sonntag bereits seinen Medizincheck in Hamburg absolviert habe, sollen die Rothosen noch einen zweiten Spieler vom FC Arsenal holen.
Wie Transferexperte Florian Plettenberg als erstes berichtete, stehen die Hamburger vor einer Ausleihe von Fabio Vieira (25), der am heutigen Montag zum Medizincheck erwartet werde.
Viera war in der vergangenen Saison an seinen Ex-Klub FC Porto verliehen (39 Spiele, zehn Torbeteiligungen) und gilt als klassischer Spielmacher - so einer fehlt dem HSV aktuell.
31. August, 14.33 Uhr: Acht HSV-Profis für Nationalmannschaften nominiert
Acht HSV-Profis kommen nach der klaren Derby-Niederlage auf andere Gedanken - sie wurden für ihre Nationalmannschaften nominiert.
Neuzugang Luka Vuskovic, der erst am Freitag verpflichtet worden ist, muss schon wieder weg. Ex-HSV-Stürmer Ivica Olic nominierte ihn für das EM-Quali-Spiel der kroatischen U21 gegen die Türkei.
Für Miro Muheim und die Schweiz startet endlich die WM-Quali. Gegner sind der Kosovo und Slowenien.
Nach seinem Platzverweis im Derby Giorgi Gocholeishvili dem HSV ein Spiel fehlen. Für Georgien kann er gegen die Türkei und Bulgarien in Spielpraxis sammeln.
Einen Schritt weiter in der Qualifikation ist Daniel Peretz. Mit Israel stehen die Spieltage fünf und sechs an. Um an Tabellenführer Norwegen dranzubleiben, müssen zwei Siege gegen Moldawien und Italien her.
Hoffnung auf die WM-Endrunde können sich auch Warmed Omari und die Komoren machen. Auf Platz zwei liegend beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Ghana nur drei Punkte. Soll dieser verkleinert werden, darf nicht gegen Mali und die Zentralafrikanische Republik verloren werden.
Mit Spannung wird auf Fabio Baldé geschaut. Bislang war er im deutschen Nachwuchs unterwegs, doch jetzt wurde er für die portugiesische U21 nominiert. Gegen Aserbaidschan oder Schottland könnte er sein Debüt feiern.
Ebenfalls unterwegs sind Aboubaka Soumahoro für die französische U20 und Alexander Rössing-Lelesiit für die U19 von Norwegen.
28. August, 15.27 Uhr: Bakery Jatta beim HSV ohne Chance
Seit 2016 spielt Bakery Jatta für den HSV, so schlecht wie aktuell, stand es um seine Zukunft aber noch nie. Immer wieder ranken sich Abwanderungsgerüchte um den Flügelspieler. Eine Zukunft hat der Gambier im Volkspark wohl nicht.
"Baka kennt die Situation, wie ich sie einschätze sehr genau", erklärte Trainer Merlin Polzin. "Wir haben sehr vertrauensvolle Gespräche geführt. Ich habe ihm ganz klar aufgezeigt, was ich von ihm erwarte und wie unser Fußball aussehen wird."
Nach dem Aufstieg haben die Verantwortlichen den Dialog mit dem 27-Jährigen gesucht und ihm ihre Vorstellung der Zukunft mitgeteilt. "Da kennt Baka ganz klar unsere Meinung", bekräftigte Polzin. Aufgrund seiner Erfahrung und seiner Geschichte beim HSV sei er aber weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, so der Trainer.
"Baka war jetzt leider angeschlagen in letzter Zeit. Deshalb konnte er sich sportlich im Training und in den Testspielen weniger anbieten", fuhr er fort. "Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Wenn Baka da ist, freuen wir uns über sein Lächeln."
27. August, 19 Uhr: Vuskovic-Leihe kurz vor dem Abschluss
Wenige Tage vor Ende des Transferfenster soll die Leihe von Luka Vuskovic (18) kurz vor dem Abschluss stehen - endlich muss man sagen. Seit Wochen zieht sich der Poker zwischen dem HSV und den Tottenham Hotspur hin.
Am Mittwoch legte Transfer-Guru Fabrizio Romano nach und und erklärte, dass die Engländer grünes Licht gegeben haben.
Ohne auf den Namen angesprochen zu werden, erklärte Trainer Merlin Polzin in der PK vor dem Derby. "Klar, Gedankenspiele gibt es immer. Ob es aber Sinn ergibt, was unseren Matchplan angeht, aber auch die Qualität der Jungs, die wir schon hier haben - das ist sicherlich eine andere Thematik", sagte er über mögliche Neuzugänge in den kommenden 48 Stunden.
27. August, 10.06 Uhr: HSV-Angebot für Fabian Rieder?
Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, hat der HSV ein Angebot für Mittelfeld-Akteur Fabian Rieder (23) abgegeben. Der Schweizer Nationalspieler (19 Länderspiele) steht aktuell bei Stade Rennes unter Vertrag und wurde in der vergangenen Saison an den VfB Stuttgart ausgeliehen.
Bei den Schwaben kam der offensive Mittelfeldspieler in 21 Bundesliga-Partien zum Einsatz und sammelte fünf Torbeteiligungen. Der 23-Jährige wechselte 2023 für 14 Millionen Euro von den Young Boys Bern nach Frankreich. Auch der FC Augsburg soll dem Bericht zufolge ein Angebot für den Schweizer hinterlegt haben.
Ob Stade Rennes den Offensivspieler ziehen lässt, sei allerdings unklar. In den ersten beiden Meisterschaftsspielen der laufenden Saison gehörte Rieder zur Stammelf.
24. August, 12 Uhr: Adam Karabec trifft erstmals für Lyon
Lange Zeit hatte der HSV an einer Rückkehr von Adam Karabec gearbeitet, letztlich entschied sich der Tscheche aber für einen Wechsel zu Olympique Lyon. Für die Franzosen erzielte der Offensivspieler nun seinen ersten Treffer.
Sein Debüt hatte der 22-Jährige bereits in der Vorwoche beim 1:0-Auswärtssieg in Lens gefeiert, am Samstag durfte Karabec auch im heimischen Groupama Stadium ran. In der 74. Minute wurde er eingewechselt, nur neun Minuten später sorgte er mit seinem ersten Treffer für Lyon für die Vorentscheidung.
Es war der Schlusspunkt beim 3:0-Erfolg über den FC Metz, durch den der einstige Serienmeister in der Ligue 1 nach zwei Spieltagen noch vor PSG mit sechs Punkten an der Tabellenspitze thront.
23. August, 17.35 Uhr: HSV offenbar kurz vor Ausleihe von Luka Vuskovic
Prestigeerfolg für die U19 des HSV: Die Junioren-Mannschaft der Rothosen hat den FC St. Pauli im Stadtderby am Samstag mit 1:0 besiegt.
Den goldenen Treffer für die Hanseaten erzielte Noah Adekunle. Der Derbysieg war der dritte Erfolg im dritten Spiel, gleichbedeutend mit der Tabellenführung.
23. August, 14.10 Uhr: HSV offenbar kurz vor Ausleihe von Luka Vuskovic
Das Warten scheint sich auszuzahlen: Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano steht der HSV kurz vor einer Ausleihe von Mega-Talent Luka Vuskovic (18).
Demnach laufen nun die Verhandlungen zwischen den Hanseaten und den Tottenham Hotspur, mit einer Einigung soll zeitnah gerechnet werden.
Der Bruder des wegen Dopings gesperrten Mario Vuskovic (23) soll sich mit den Rothosen schon seit Wochen einig sein, sein Klub hatte bisher aber nicht entschieden, wo der Abwehrspieler die nächsten Schritte gehen soll - offenbar ist diese Entscheidung nun gefallen.
21. August, 11.45 Uhr: Mario Vuskovic soll seine eigene Doku bekommen
Zum Dopingfall des Fußball-Profis Mario Vuskovic vom Hamburger SV wird eine Dokumentation produziert. Das bestätigte der Regisseur der neuen HSV-Dokumentation "Always Hamburg" am Mittwochabend bei deren Präsentation in einem Hamburger Kino. "2026 – Mario-Vuskovic-Doku", sagte der Filmemacher Tom Häussler auf der Bühne. Vuskovic selbst war bei der Veranstaltung ebenfalls anwesend.
Der 23 Jahre alte Abwehrspieler wurde 2022 positiv auf das verbotene Dopingmittel EPO getestet. Vuskovic beteuert seine Unschuld, ist aber nach mehreren Sportgerichtsverfahren bis zum Internationalen Sportgerichtshof CAS noch bis November 2026 gesperrt. In dieser Zeit soll auch die Doku über den Kroaten ausgestrahlt werden. Auf welcher Plattform sie gezeigt wird, ist noch unklar.
Die HSV-Doku "Always Hamburg" wird ab Freitag, 22. August, auch im Streamingportal des ZDF zu sehen sein.
21. August, 9.20 Uhr: Sascha Stegemann pfeift Partie gegen Gladbach
Am Sonntag startet der HSV nach sieben Jahren wieder in der ersten Liga. Wie im damals letzten Bundesliga-Spiel lautet der Gegner Borussia Mönchengladbach.
Wie nun bekannt wurde, wird Schiedsrichter Sascha Stegemann die Partie leiten. Assistiert wird er von Christof Günsch und Fabian Maibaum an der Linie, Vierter Offizieller ist Patrick Schwengers, als VAR sitzt Robert Schröder mit Frederick Assmuth im Kölner Videokeller.
Der HSV hat unter der Leitung von Stegemann eine negative Bilanz. Von 18 Begegnungen, die er pfiff, konnten die Rothosen sieben gewinnen, acht gingen verloren. Ähnlich sieht es bei der Borussia aus: Sechs Siege stehen in 19 Partien acht Niederlagen gegenüber.
Zum letzten Mal war der 40-Jährige im vergangenen Dezember zu Gast im Volksparkstadion. Damals gewann der HSV mit 3:1 gegen den KSC.
20. August, 15.33 Uhr: Sebastian Schonlau für Gespräche freigestellt
Der langjährige Kapitän hat am Mittwochvormittag nicht am Training der Rothosen teilgenommen. Wie der HSV mitteilte, sei der 31-Jährige für Gespräche bezüglich seiner Zukunft freigestellt.
Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Abwehrspieler künftig an der Seite von Thomas Müller (35) beim MLS-Club Vancouver Whitecaps kicken.
19. August, 20.05 Uhr: Sebastian Schonlau vor Wechsel nach Kanada
Der Ex-Kapitän verabschiedet sich aus Hamburg: Wie BILD berichtet, steht Sebastian Schonlau (31) unmittelbar vor einem Wechsel nach Kanada.
Demnach soll der Abwehrspieler, der beim HSV keine Zukunft hat, am Mittwoch einen Vertrag bei MLS-Klub Vancouver Whitecaps unterschreiben - dem neuen Verein von Bayern-Legende Thomas Müller (35).
In Hamburg habe der einstige Leistungsträger bereits einen Auflösungsvertrag unterschrieben, der unter der Bedingung des Vancouver-Wechsels gültig wird. Schonlau bekommt demzufolge eine kleine Abfindung.
17. August, 14.05 Uhr: HSV gewinnt Testspiel gegen Weiche Flensburg
Überraschung im Volkspark: Der HSV hat am Sonntag ein kurzfristig angesetztes Testspiel gegen den Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 veranstaltet.
Zum Einsatz kamen dabei hauptsächlich die Akteure, die beim Pokal-Zittersieg in Pirmasens wenig oder gar nicht gespielt hatte. Noah Katterbach (29.) und Alexander Rössing-Lelesiit (39.) sorgten in der 60-minütigen Partie für einen 2:1-Sieg.
"Der Test hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ging weniger um mannschaftstaktische Dinge, sondern darum, dass die Jungs in ihren Positionen und Schwerpunkten arbeiten können. Mir hat die gute Energie gefallen", resümierte Coach Merlin Polzin (34).
So spielte der HSV: Peretz – Gocholeishvili (31. Nandja), Hefti, Schonlau, Soumahoro, Mikelbrencis – Remberg, Megeed – Rössing-Lelesiit (43. Adam), Philippe (43. Boakye), Katterbach
15. August, 22.16 Uhr: FC Turin wohl an HSV-Talent Shafiq Nandja interessiert
Das wäre ein herber Verlust: Laut BILD muss der HSV um sein Riesentalent Shafiq Nandja (18) bangen. Der Innenverteidiger soll das Interesse des FC Turin geweckt haben.
Demnach habe der Abwehrspieler dem Serie-A-Klub jüngst mit seinen Leistungen beim stark besetzten "Tournoi Européen U21" in Frankreich imponiert.
Die Italiener sollen dermaßen überzeugt von den Qualitäten des 18-Jährigen sein, dass sie dem HSV ein schriftliches Angebot über eine Ablöse von rund 300.000 Euro gemacht haben sollen - plus Bonus-Leistungen und eine Weiterverkaufsbeteiligung.
Nandja spielt bereits seit 2018 für die Rothosen. Trotz seines jungen Alters gehört er in der U21 bereits zu den Leistungsträgern.
15. August, 16.12 Uhr: Yussuf Poulsen ist neuer Kapitän des HSV
Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Yussuf Poulsen (31) ist neuer Kapitän des HSV. Seine Stellvertreter sind Jonas Meffert (30) und mit Nicolas Capaldo (26) ein weiterer Neuzugang. Das gab der Verein am Freitag bekannt.
Coach Merlin Polzin (34) unterstrich in einer Mitteilung, dass die Wahl vor allem auf den Dänen gefallen sei, weil dieser über "großes Verantwortungsbewusstsein und sehr viel Erfahrung" verfüge.
Poulsen selbst erklärte: "Es bedeutet mir sehr viel, dass der Trainer und die Mannschaft mir von Beginn an so eine Verantwortung übertragen. Ich will dieses Amt mit allem, was ich habe, ausfüllen."
Sein Vorgänger Sebastian Schonlau (31) betonte, den neuen Kapitän bestmöglich unterstützen zu wollen. Daniel Elfadli (28) und Miro Muheim (27), die als Favoriten auf das Amt galten, gingen etwas überraschend leer aus.
13. August, 9.44 Uhr: HSV verabschiedet Adam Karabec offiziell
Lange Zeit war offen, ob seine Zeit in Hamburg vorbei ist, jetzt ist klar: Adam Karabec (22) gehört dem HSV in der kommenden Saison nicht mehr an.
Nachdem er in der vergangenen Spielzeit von Sparta Prag an die Hanseaten ausgeliehen war, bemühten sich die Verantwortlichen um eine erneut Leihe des Tschechen - ohne Erfolg.
Am Dienstag wurde der offensive Mittelfeldspieler stattdessen als Neuzugang bei Olympique Lyon vorgestellt. Der HSV verabschiedete sich in den Sozialen Medien am Mittwochmorgen offiziell von Karabec.
12. August, 11.22 Uhr: HSV soll an Ibrahim Salah interessiert sein
Reagieren die HSV-Verantwortlichen so auf die harmlose Offensive in der Vorbereitung? Laut Transferexperte Sacha Tavolieri sind die Rothosen an Ibrahim Salah (23) von Stade Rennes interessiert.
Der französische Erstligist will demnach 1,5 Millionen Euro für den Linksaußen haben, dessen Marktwert aktuell sogar bei drei Millionen Euro liegt. In der vergangenen Saison war Salah an Stade Brest ausgeliehen.
In ihrem Werben um den Marokkaner sollen die Hamburger allerdings nicht allein sein. Laut Tavolieri haben auch der FC Basel und der FC Getafe ihre Fühler ausgestreckt.
11. August, 18.04 Uhr: HSV-Vorstand Stefan Kuntz soll laut geworden sein
Liegen die Nerven beim HSV etwa schon vor Saisonstart blank? Laut mehreren Medienberichten soll Sportvorstand Stefan Kuntz (62) nach der 0:2-Pleite beim RCD Mallorca noch vor Ort der Kragen geplatzt sein.
Demnach soll der Ex-Profi seinem Frust nach der fünften Testspielpleite in Folge noch im Kabinentrakt lautstark Luft gemacht haben. Im Gespräch mit Coach Merlin Polzin (34) und Co-Trainer Loic Favé (32) habe sich Kuntz über den Auftritt der Mannschaft echauffiert.
Unter anderem habe er sich über ein halbes Dutzend Einwürfe aufgeregt, die direkt beim Gegner gelandet seien. Zudem sei ihm die extrem unnötige Rote Karte für Jordan Torunarigha (28) ein Dorn im Auge gewesen.
Mehrere HSV-Profis sollen Zeuge des Vorfalls geworden sein und sehr irritiert auf den Ausbruch des Sportvorstandes reagiert haben.
10. August, 15.44 Uhr: Wechsel von Luka Vuskovic zum HSV noch nicht klar
Kommt er oder kommt er nicht? Luka Vuskovic (18), der Bruder vom derzeit wegen Dopings gesperrten Mario Vuskovic (23), wird beim HSV dieser Tage sehr heiß gehandelt.
Zuletzt kamen bereits Berichte auf, dass der Deal so gut wie durch sei und die Tottenham Hotspur einer Leihe des jungen Verteidigers bereits zugestimmt hätten.
Zwar stimmt es, dass die Rothosen sehr an einer Verpflichtung des Abwehrspielers interessiert sind und eine Leihe anstreben, andere Klubs haben aber ebenfalls ein Auge auf den 18-Jährigen geworfen. Eine Entscheidung über dessen Zukunft ist laut neuester Medienberichte noch nicht gefallen.
8. August, 15.45 Uhr: Im Medizincheck durchgefallen: Königsdörffer glaubt an Vergucker
Erstmals nach seinem geplatzen Transfer zum OGC Nizza, spricht Ransford Königsdörffer erstmals über seinen Eindruck dazu.
Völlig überraschend war der Traum von Champions League und Nizza geplatzt. Trotzdem blicke der 23-Jährige wenig niedergeschlagen auf des Geschehen.
"Ich war überrascht. Ich war in den drei Jahren beim HSV eigentlich nie verletzt. Das habe ich ihnen mitgeteilt, auch, dass ich die Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Wir sind nicht auf einen Nenner gekommen", so seine klaren Gedanken. Er ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Was auch immer sie gefunden haben, ich bin gesund, ich bin fit. Vielleicht haben sie sich verguckt."
8. August, 13.05 Uhr: Davie Selke trifft bei seinem neuen Klub
Der frühere HSV-Angreifer Davie Selke ist nach dem Wechsel in die Türkei für seinen ersten Pflichtspieltreffer im Trikot des Istanbuler Fußballclubs Basaksehir FK gefeiert worden.
Der 30-Jährige erzielte in seinem zweiten Pflichtspiel das Tor zum 3:1-Endstand in der Qualifikation zur Conference League beim norwegischen Club Viking Stavanger.
Der frühere Bundesligaspieler erhielt in der Nachspielzeit auf Höhe der Mittellinie einen langen Pass, sprintete alleine auf das Tor des Gegners zu, umkurvte den Torwart und vollendete. Anschließend wurde er von seinen Mitspielern kräftig gefeiert.
6. August, 16.40 Uhr: Rothosen fliegen ins Trainingslager, zwei kommen verletzt mit
Am Mittwochmittag ging es für das Team von Merlin Polzin nach Mallorca. Allerdings nicht zum Urlaub machen. Trainingslager Nummer zwei steht an. Yussuf Poulsen (31) und Bakery Jatta (27) sitzen zwar im Flieger, fallen aber aus.
Grund dafür sei laut Bild bei dem Sturm-Zugang aus Leipzig eine quälende Zerrung. Auch seinen Teamkollegen zwicke es im Muskel, so die Diagnose.
Bei beiden scheint die Zwangspause aber zunächst nicht von langer Dauer. In ein bis zwei Wochen sollten die Kicker wieder einsatzfähig sein. Im Test gegen Spanien-Erstligist RCD Mallorca am Samstag werden sie aber fehlen.
6. August, 12.11 Uhr: HSV holt offenbar Giorgi Gocholeishvili aus Donezk
Doppelschlag-Alarm beim HSV: Die Rothosen sollen nicht nur unmittelbar vor einer Verpflichtung von Warmed Omari (25, siehe Eintrag um 6.42 Uhr), sondern auch noch kurz vor der Vollendung eines weiteren Transfers stehen.
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll Rechtsverteidiger Giorgi Gocholeishvili (24) samt Kaufoption von Schachtar Donezk ausgeliehen werden.
Genau wie Omari soll der georgische Nationalspieler bereits am heutigen Mittwoch seinen Medizincheck in der Hansestadt absolvieren.
6. August, 10.57 Uhr: HSV reist ins Trainingslager nach Mallorca
Das zweite Trainingslager der Vorbereitung steht an: Am Mittwoch reist der HSV nach Mallorca, um sich auf dem Trainingsgelände des RCD Mallorca den letzten Feinschliff vor dem Pflichtspielstart in der kommenden Woche zu holen.
Zurück nach Hamburg geht's am Sonntag, zuvor steht am Samstag (20 Uhr) aber noch ein Testspiel gegen den RCD an.
6. August, 6.42 Uhr: HSV vor Verpflichtung von Warmed Omari
Ist er die erhoffte Verstärkung für das Abwehrzentrum? Nach übereinstimmenden Medienberichten steht der HSV unmittelbar vor einer Verpflichtung von Warmed Omari (25).
Der Innenverteidiger steht derzeit bei Stade Rennes unter Vertrag, war in der vergangenen Saison jedoch an Olympique Lyon ausgeliehen.
Nun sollen die Hamburger eine Leihe mit anschließender Kaufoption forcieren. Bereits am Mittwoch soll Omari demnach seinen Medizincheck in der Hansestadt absolvieren.
4. August, 21 Uhr: Ransford Königsdorffer ist zurück in Hamburg
Der Transfer des Angreifers zum französischen OGC Nizza ist geplatzt. Der angestrebte Wechsel kam wegen gesundheitlicher Bedenken seitens der Franzosen nicht zustande, teilte der HSV mit.
"Diese Entwicklung haben wir nicht erwartet", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz, "insbesondere aufgrund der Tatsache, dass Ransi in seiner dreijährigen Vertragslaufzeit beim HSV insgesamt lediglich zwei Spiele mit muskulären Problemen verpasst hat. Wir empfangen ihn bei uns mit offenen Armen und wissen, was wir an ihm haben."
Königsdörffer steigt damit wieder in das Training der Rothosen ein.
4. August, 19.07 Uhr: Der Wechsel von Ransford Königsdörffer nach Frankreich wackelt
Beim geplanten Wechsel des Angreifers zum französischen OGC Nizza gibt es einem Medienbericht zufolge Schwierigkeiten. Der 23-Jährige habe den medizinischen Test nicht bestanden, schreibt "Nice Matin". "Derzeit werden weitere Untersuchungen durchgeführt", heißt es weiter.
Der schnelle Königsdörffer hatte in der vergangenen Saison mit 14 Toren großen Anteil am Aufstieg der Hamburger. Er war 2022 von Dynamo Dresden zum HSV gekommen. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Auf einen neuen Kontrakt konnte sich der Verein mit dem Spieler nicht einigen.
3. August, 9.20 Uhr: Ransford Königsdörffer soll sich mit französischem Club einig sein
Verliert der Hamburger SV einen seiner besten Angreifer? Bei der Testspiel-Niederlage gegen den SC Freiburg (1:5) fehlte der 23-Jährige bereits. Nun berichten französische Medien, dass sich Königsdörffer schon mit dem französischen Erstligisten OGC Nizza einig sein soll.
Für den HSV wäre es zwar qualitativ ein Verlust. Da der Vertrag mit dem Angreifer nach dieser Saison endet, wäre es aber auch die letzte Möglichkeit, mit einem Wechsel Geld zu verdienen. Im Raum steht eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro.
Königsdörffer wechselte 2022 für 1,2 Millionen Euro von Dynamo Dresden zu den Rothosen. In der vergangenen Saison kam der Flügelspieler auf 14 Tore.
31. Juli, 12.42 Uhr: "Always Hamburg": Bundesliga-Rückkehr des HSV als Doku-Serie
Sieben lange Jahre spielte der Hamburger SV in der 2. Bundesliga. Während des Aufstiegskampfes wurde das Team aus der Hansestadt von Dezember 2023 bis Mai 2025 von Kameras begleitet. Entstanden ist die sechsteilige Dokumentation "Always Hamburg" - Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit.".
Mehr als 100 Drehtage lang wurde gefilmt. Gezeigt werden Einblicke in Krisengespräche, Zweifel in Zeiten des Umbruchs und Momente im Privatleben der Spieler. Zu Wort kommen auch HSV-Anhänger wie Scooter-Sänger H.P. Baxxter sowie die Schauspieler Olli Dittrich, Bjarne Mädel und Janine Ullmann.
Die Serie erscheint am 22. August im Streamingportal des ZDF und ist bereits vorab in ausgewählten Kinos deutschlandweit zu sehen. So am 20. August in Hamburg und am 21. August in zahlreichen Filmtheatern deutschlandweit.
28. Juli, 11.41 Uhr: Lukasz Poreba vor Wechsel zur SV Elversberg
Er hat beim HSV keine Perspektive: Lukasz Poreba (25) steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu Zweitligist SV Elversberg.
Demnach soll der Pole für ein Jahr an die Saarländer verliehen werden - die wiederum sollen eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler ausgehandelt haben.
In der 2. Liga beginnt die neue Saison bereits am kommenden Wochenende. Elversberg empfängt am Samstag (13 Uhr) zum Auftakt den 1. FC Nürnberg.
26. Juli, 11.23 Uhr: HSV-Volksparkfest mit Testspiel gegen Lyon als Highlight
Seit 9 Uhr morgens findet rund um das Volksparkstadion das alljährliche "Volksparkfestival" des HSV statt.
Neben den Präsentationen der Männer- und Frauen-Mannschaft wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Gewinnspielen, Verlosungen und einem Live-Auftritt der Band "Abschlach!".
Highlight und gleichzeitig Abschluss des Tages ist das Testspiel gegen Olympique Lyon. Anpfiff ist um 15 Uhr, die Partie wird kostenlos beim Streamingdienst DAZN übertragen.
23. Juli, 15.09 Uhr: HSV an Joris Chotard vom HSC Montpellier interessiert
Mit Nicolai Remberg und Nicolás Capaldo hat sich der HSV bereits im zentralen Mittelfeld verstärkt, laut dem französischen Sportjournalisten Marc Mechenoua könnte noch ein weiterer Profi hinzukommen.
Demnach sollen die Rothosen an Marc Mechenoua von Absteiger HSC Montpellier interessiert sein. Die Ablöse für den 23-Jährige soll bei knapp vier Millionen Euro liegen.
Neben dem HSV sollen auch Werder Bremen und der 1. FC Köln sowie französische Erst- und englische Zweitligisten den Sechser auf ihren Zetteln haben.
21. Juli, 17.13 Uhr: HSV soll zwei Anfragen für Bakery Jatta haben
Trotz eines Vertrags bis 2029 droht Bakery Jatta (27) beim HSV das Aus. Der Offensivakteur ist bei Coach Merlin Polzin keineswegs mehr die erste Wahl, weiß über sein schwieriges Standing Bescheid.
Laut dem "Hamburger Abendblatt" sollen dem Verein auch bereits zwei Anfragen für den Gambier vorliegen. Ein Abschied des dienstältesten Hamburgers scheint nicht unrealistisch zu sein.
Jatta selbst soll sich demnach allerdings maximal eine Leihe vorstellen können. Zunächst wolle er aber ohnehin die weitere Entwicklung abwarten.
21. Juli, 13.21 Uhr: Vier Zweitligisten an Lukasz Poreba interessiert
Lukasz Poreba hat beim HSV keine Zukunft mehr und steht vor einem Wechsel zu einem Zweitligisten.
Laut Goal sind mehrere Zweitligisten an dem polnischen Mittelfeldspieler interessiert, allerdings nur an einer Leihe. Namentlich sind dies Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig, Arminia Bielefeld und der 1. FC Kaiserslautern.
20. Juni, 21.30 Uhr: Ludovit Reis gewinnt mit Brügge den belgischen Supercup
Was für ein Einstand! Nach seinem Abschied vom HSV hat Ludovit Reis mit seinem neuen Verein, dem FC Brügge, direkt den ersten Titel einfahren können.
Am Sonntag holte der 25-Jährige mit den Blau-Schwarzen durch ein 2:1 gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise den Supercup. Reis stand dabei in der Startelf und wurde nach 74 Minuten ausgewechselt.
Saint-Gilloise war nach einer Viertelstunde durch Franjo Ivanovic in Führung gegangen, doch Ex-Düsseldorf-Stürmer Christos Tzolis (31. Minute) per Elfmeter und Hans Vanaken (45.+1) drehten noch vor der Pause die Partie.
19. Juli, 18.20 Uhr: HSV verliert Härtetest gegen Sturm Graz
Der HSV hat den Härtetest gegen Sturm Graz verloren.
Das Team von Trainer Merlin Polzin war beim 1:2 (0:2) gegen den österreichischen Meister Sturm Graz über weite Strecken chancenlos. Kapitän Jon Gorenc Stankovic (18. Minute) und Tochi Chukwuani (45.+1) erzielten die Tore für den Champions-League-Teilnehmer.
Robert Glatzel gelang kurz vor dem Abpfiff vor 9.272 Zuschauern in der Merkur-Arena in Graz noch der Anschlusstreffer. Vor dem fünftägigen Trainingslager in Herzogenaurach, von dort waren die Hamburger nach Graz gereist, hatte der HSV mit 0:1 beim FC Kopenhagen verloren.
19. Juli, 15.02 Uhr: HSV startet mit dieser Elf ins Spiel gegen Sturm Graz
Der HSV bestreitet ab 16 Uhr das nächste Testspiel gegen den österreichischen Meister Sturm Graz.
Trainer Merlin Polzin schickt diese Startelf ins Rennen: Heuer Fernandes - Muheim, Soumahoro, Torunarigha, Mikelbrencis - Elfadli, Remberg, Meffert - Dompe,, Königsdörffer, Philippe
18. Juli, 13.50 Uhr: Daniel Peretz soll auf Leihbasis kommen
Der nächste Transfer steht vor dem Abschluss. Laut Bild soll sich der HSV mit Bayern München über eine einjährige Leihe von Torwart Daniel Peretz einig sein. Der israelische Nationalkeeper soll am Sonntag oder Montag im Volkspark eintreffen.
Der 25-Jährige stand bereits im Winter im Fokus des Aufsteigers, nun er endlich kommen und der bisherigen Nummer eins Daniel Heuer Fernandes Druck machen.
Mit der Leihe wäre der Kampf um die Position zwischen den Pfosten beim HSV eröffnet.
16. Juli, 19.53 Uhr: Adam Karabec wohl vor Rückkehr zum HSV
Holen die Rothosen einen Aufsteiger zurück an die Elbe? Wie BILD berichtet, soll Adam Karabec (22) vor einer Rückkehr zum HSV stehen.
Der Tscheche war nach seiner Leihe in der vergangenen Saison zurück zu seinem Heimatverein Sparta Prag gegangen, wo er kurzfristig jedoch nicht erste Wahl ist.
Deshalb soll der HSV die Gespräche mit dem Klub wieder intensiviert haben. Das Ziel: Karabec für eine weitere Saison auszuleihen. Als zentraler offensiver Mittelfeldspieler würde der 22-Jährige eine Lücke im Kader füllen.
16. Juli, 18.09 Uhr: HSV-Profis geben sich bei Fannachmittag nahbar
Das werden viele Fans nicht vergessen: Am Mittwoch lud der HSV zum traditionellen Fannachmittag ein, der dieses Mal auf den Gelände von adidas in Herzogenaurach stattfand.
Mehr als 600 Anhänger erlebten ihre Idole aus nächster Nähe, ließen sich Autogrammwünsche erfüllen und machten Schnappschüsse mit den Stars.
Neben der Mannschaft waren auch Coach Merlin Polzin (34) sowie die Vorstände Stefan Kuntz (62) und Eric Huwer (41) mit von der Partie.
15. Juli, 13.57 Uhr: HSV-Keeper Hannes Hermann erleidet Außenbandriss
Unglücklich: Am vergangenen Freitag verletzte sich HSV-Nachwuchskeeper Hannes Hermann (20) bei einem Test der U21, jetzt steht die Diagnose fest.
Demnach hat sich der Schlussmann einen Riss des Außenbandes im Sprunggelenk zugezogen. Damit fällt Hermann rund vier Wochen aus. Wegen der Verletzung konnte er auch nicht mit ins Trainingslager nach Herzogenaurach reisen.
15. Juli, 6.57 Uhr: HSV am zweiten Tag in Herzogenaurach mit zwei Einheiten
Es geht weiter: Nach der Auftakteinheit am Montag geht es für die HSV-Profis am zweiten Tag des Trainingslagers in Herzogenaurach am Dienstag gleich zweimal auf den Platz.
Um 11 Uhr und 16.30 Uhr bittet Coach Merlin Polzin (34) seine Jungs auf den Rasen. Auch Neuzugang Yussuf Poulsen (31) wird erstmals dabei sein. Beide Einheiten finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
14. Juli, 7.11 Uhr: HSV reist mit 33 Profis ins erste Trainingslager der Saison
Am Montag reist der HSV ins erste Trainingslager der Vorbereitung. Am adidas-Homeground in Herzogenaurach wollen die Rothosen bis Freitag den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen.
Mit dabei sind 33 Profis, darunter auch die Nachwuchsspieler Emmanuel Johnson (17), Colin Poppelbaum (18), Lukas Bornschein (20), Dorian Migalić (19), Moritz Reimers (18) und Omar Megeed (19).
Immanuel Pherai (24) und Hannes Hermann (20) bleiben verletzungsbedingt in Hamburg.
12. Juli, 15.44 Uhr: Spielbeginn in Kopenhagen um 15 Minuten verlegt
Das Testspiel der Rothosen gegen den F.C. Kopenhagen wird um eine Viertelstunde nach hinten verlegt, wie der Hamburger SV auf X mitteilte. Zahlreiche Fans stehen noch im Stau.
"Wir verstehen eure Enttäuschung natürlich, da es vielen von euch nur bedingt hilft. Eine noch spätere Anstoßzeit ist aus organisatorischen Gründen aber leider nicht möglich", heißt es seitens des Vereins.
12. Juli, 11.40 Uhr: Poulsen kommt für Mini-Ablöse
Der Transfer von Angreifer Yussuf Poulsen von RB Leipzig zum HSV steht laut Sky kurz bevor.
Demnach soll die Ablöse bei rund 1,5 Millionen Euro liegen, hinzu kommen einige Bonuszahlungen. Zudem zahlt RB dem Dänen eine Abfindung in Höhe von rund einer Million Euro. Sein Gehalt im Volkspark soll bei rund zwei Millionen Euro liegen.
11. Juli, 15.06 Uhr: Pherai fällt wochenlang mit Knieverletzung aus
Immanuel Pherai wird dem Hamburger SV wegen einer Verletzung erneut für mehrere Wochen fehlen. Der ehemalige Braunschweiger zog sich in seiner ersten Trainingseinheit dieses Sommers einen Innenband-Anriss im linken Knie zu.
Wegen seiner Teilnahme am Gold Cup der nord- und mittelamerikanischen Verbände war der 24 Jahre alte Nationalspieler Surinams erst verspätet in die Saisonvorbereitung des HSV eingestiegen. Seit seinem Wechsel von Eintracht Braunschweig nach Hamburg vor zwei Jahren hat Pherai immer wieder mit Verletzungen und Formschwankungen zu kämpfen.
11. Juli, 12.12 Uhr: HSV präsentiert neues Auswärtstrikot
Der HSV hat am Freitag sein neues Auswärtstrikot präsentiert, das am Samstag (16 Uhr) beim Testspiel gegen den FC Kopenhagen erstmals zum Einsatz kommen wird.
Das Trikot soll exemplarisch für die Verschiedenheit der Fans und des Vereins stehen, teilten die Hanseaten mit. Das aus den 80ern inspirierte Jersey sei für alle gemacht, die die Farben des Klubs leben.
Auch am ersten Bundesliga-Spieltag, wenn der HSV bei Borussia Mönchengladbach antritt (24. August/17.30 Uhr), wird das Trikot zum Einsatz kommen.
10. Juli, 18.35 Uhr: Ex-Talent Farid Alfa-Ruprecht soll Bayer Leverkusen verstärken
Im Sommer 2022 hatte Farid Alfa-Ruprecht den HSV verlassen und war in die Jugend von Manchester City gewechselt. Nun steht der 19-Jährige vor einer Rückkehr nach Deutschland.
Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll der Rechtsaußen vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen stehen. Die Werkself soll knapp 5,8 Millionen Euro für den Youngster zahlen, der bislang ausschließlich in der U18 und U21 der Citizens zum Einsatz gekommen ist.
In der vergangenen Saison konnte Alfa-Ruprecht in zwölf Partien der Premier League 2 sieben Tore und drei Assists verbuchen. Seit Februar fehlte er verletzungsbedingt.
10. Juli, 6.32 Uhr: HSV will offenbar Nicolás Capaldo aus Salzburg holen
Wird er die nächste Verstärkung? Wie das "Hamburger Abendblatt" zuerst berichtete, will der HSV Mittelfeldspieler Nicolás Capaldo (26) von RB Salzburg verpflichten. Beide Klubs verhandeln demnach bereits intensiv.
Der Argentinier spielt seit 2021 für die Österreicher, sein Vertrag läuft noch bis 2026. Capaldos Marktwert liegt bei fünf Millionen Euro, der HSV hofft aber offenbar, aufgrund der geringen Restlaufzeit des Vertrags den Preis drücken zu können.
Der 26-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, kann sowohl auf der Acht als auch auf der Sechs spielen. Laut mehrerer Quellen könnte der Deal schon zeitnah über die Bühne gehen.
9. Juli, 14.09 Uhr: HSV-Keeper Matheo Raab vor Wechsel zu Union Berlin
Der Abschied naht: HSV-Keeper Matheo Raab (26) ist für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt worden. Das teilten die Hanseaten am Mittwoch mit.
Laut "Sky" steht der 26-Jährige vor einem Wechsel zum 1. FC Union Berlin. Demnach soll für Donnerstag bereits ein Medizincheck angesetzt worden sein. Bei den Eisernen würde Raab auf Ex-HSV-Trainer Steffen Baumgart (53) treffen.
In den vergangenen Wochen hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass der Schlussmann mit seiner Rolle als Ersatz für Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes (32) nicht zufrieden sei und über einen Abgang nachdenke.
Raab war im Sommer 2022 vom 1. FC Kaiserslautern nach Hamburg gewechselt. In drei Jahren bestritt er lediglich 22 Pflichtspiele für den HSV.
9. Juli, 7.55 Uhr: Zieht es HSV-Held Davie Selke in die Türkei?
Ein Verbleib beim HSV scheint mittlerweile ausgeschlossen, wie geht es also weiter für Aufstiegsheld Davie Selke (30)? Laut mehrerer Medienberichte zieht es ihn womöglich in die Türkei - doch wohin genau?
Während der türkische Transferexperte Ertan Süzgün berichtet, dass sich der Angreifer mit Antalyaspor einig sein soll, schreibt BILD, dass Selke über eine Zukunft in Istanbul nachdenke.
Demnach seien aber weder Galatasaray noch Fenerbahce oder Besiktas an ihm interessiert, sondern einer der kleineren Erstliga-Klubs aus der Metropole. Selke soll aber auch noch mit anderen Klubs aus anderen Ländern sprechen.
7. Juli, 12.55 Uhr: Ludovit Reis mit Traumtor und Verletzung bei Debüt
Ludovit Reis hat am Sonntag sein erstes Spiel für seinen neuen Verein FC Brügge absolviert. Der 25-Jährige stand gegen die Glasgow Rangers direkt in der Startelf und schoss mit einem Traumtor aus rund 16 Metern das 2:0 für sein Team.
Die Freude währte aber nur kurz, denn nach 35 Minuten musste er verletzt den Platz verlassen. Nach einem harmlosen Zweikampf war Reis auf seine rechte Schulter gefallen, die ihm in der Vergangenheit immer wieder Sorgen bereitet hatte. Von der Bank musste er mit ansehen, wie die Rangers noch den Ausgleich erzielen konnten.
Für den Mittelfeldspieler ist das Ibrox Stadium in Glasgow kein gutes Pflaster. Bereits im Sommer 2023 war er dort mit dem HSV zu Gast und hatte sich an der Schulter verletzt. Zunächst nur leicht, später war er auf eine Getränkekiste gefallen und monatelang ausgefallen.
7. Juli, 11.20 Uhr: Olympique Lyon kommt zur Saisoneröffnung
Der nächste Testspiel-Kracher steht fest! Nach dem lockeren Aufgalopp an diesem Wochenende mit zwei Testspiel-Siegen warten nun die schweren Kaliber auf den HSV - ein ganz besonderer ist Ende Juli im Volkspark zu Gast.
Am 26. Juli begrüßt der Aufsteiger den einstigen französischen Serienmeister Olympique Lyon zur Saisoneröffnung. Anpfiff ist um 15 Uhr.
Unklar ist allerdings noch, mit was für einer Mannschaft Lyon antreten wird. Eigentlich ist das Team gespickt mit zahlreichen Stars. Doch dem Verein wurde aufgrund von Schulden die Lizenz entzogen und er muss nun wohl in die zweite Liga zwangsabsteigen. Die Berufung läuft noch.
Am kommenden Samstag steht das erste Highlight der Vorbereitung an. Die Rothosen spielen beim FC Kopenhagen. Dazu kommen noch die Partien gegen Sturm Graz (19. Juli) und RCD Mallorca (9. August).
6. Juli, 13.23 Uhr: Lobeshymne von Rene Adler für Daniel Heuer Fernandes
Im Rahmen des Foto-Shootings für das neue HSV-Trikot schlüpfte René Adler (40) in ebenjenes und heizte damit eher scherzhafte Gerüchte an, dass der 40-Jährige ein Comeback plane.
Nun gab's per Instagram-Story Entwarnung und eine Lobeshymne auf Daniel Heuer Fernandes (32) obendrauf. "Ich glaube, wir haben in Ferro einen echt guten Mann zwischen den Pfosten, der einen riesigen Anteil daran hat, dass wir endlich wieder Bundesliga im Volkspark erleben dürfen. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie er es meistert", so Adler.
Heuer Fernandes zeigte sich angesichts der Entwarnung erleichtert, teilte die Story augenzwinkernd mit den Worten: "Endlich machst du es offiziell. Ich wurde auch schon nervös."
Einen kleinen Seitenhieb konnte sich Adler, der von 2012 bis 2017 das Tor im Volkspark hütete, dann doch nicht verkneifen. "Das schönere Trikot hier habe natürlich ich an."
5. Juli, 9.16 Uhr: HSV offenbar an Armel Bella-Kotchap interessiert
Verstärkt sich der HSV mit einem früheren deutschen Nationalspieler? Laut "Hamburger Abendblatt" sollen die Rothosen Interesse an Armel Bella-Kotchap (23) vom FC Southampton haben.
Sportvorstand Stefan Kuntz (62) kennt den Innenverteidiger gut, verhalf ihm im Jahr 2021 zum Debüt in der U21 des DFB. 2022 bestritt der Abwehrspieler sogar zwei Länderspiele für die A-Nationalmannschaft, gehörte auch bei der WM in Katar zum Kader.
Bella-Kotchaps Vertrag in Southampton läuft noch ein Jahr, in der vergangenen Saison kam er aber gerade mal zu vier Einsätzen. Neben dem HSV sollen auch noch andere Klubs Interesse haben - Ausgang offen.
4. Juli, 17 Uhr: HSV stellt neues Heimtrikot für Saison 2025/2026 vor
Am Freitag hat der Klub sein neues Heimtrikot für die kommende Bundesliga-Saison vorgestellt.
"Tradition und Geschichte" soll das neue Jersey widerspiegeln, das in den Vereinsfarben schwarz, weiß, blau und einem Zick-Zack-Retro-Muster designt wurde. Die Inspiration läge über 30 Jahre zurück, schreibt der Verein - angelehnt an das Trikot der Saison 1994/95.
Das Shirt wird ab kommender Saison von der Männer- und Frauenmannschaft in den Stadien des deutschen Oberhauses getragen.
4. Juli, 15.25 Uhr: HSV guckt sich bei Chelsea um
Der HSV ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Laut BBC ist er beim FC Chelsea fündig geworden. Demnach soll der Bundesliga-Aufsteiger ein Angebot für Lesley Ugochukwu abgegeben haben.
Die Rothosen wollen den zentralen Mittelfeldspieler ausleihen. Der 21-Jährige war im Sommer 2023 für 27 Millionen Euro von Stade Rennes an die Stamford Bridge gewechselt, war in der vergangenen Saison war er allerdings an den FC Southampton ausgeliehen und stieg ab.
Neben dem HSV soll auch der FC Valencia interessiert sein. Chelsea würde den Spieler laut BBC allerdings lieber verkaufen als erneut verleihen.
3. Juli, 14.45 Uhr: Nicolas Oliveira wechselt zu Jahn Regensburg
Der Wechsel hatte sich abgezeichnet! Nach sieben Jahren im Verein verlässt Nicolas Oliveira den HSV und wechselt zu Drittligist Jahn Regensburg.
"Nico hat in den vergangenen Jahren eine kontinuierliche Entwicklung genommen und sich über unsere U21 als fester Bestandteil bei unseren Profis etabliert. Unter Berücksichtigung der realistischen Perspektive auf möglichst viel Spielzeit sind wir jedoch gemeinsam mit Nico zu dem Entschluss gekommen, dass ein Transfer im Sinne seiner Entwicklung die sinnvollste Option ist. Wir wünschen ihm für seine Aufgabe in Regensburg maximalen Erfolg", erklärt Direktor Sport Claus Costa den Wechsel.
Der Außenverteidiger war 2018 vom Eimsbütteler TV in den Nachwuchs der Rothosen gewechselt und durchlief fortan ab der U15 die Jugendteams des HSV. Für die U21 kam der 21-Jährige insgesamt auf 67 Partien. Im Sommer 2023 folgte die Auszeichnung, er unterschrieb einen Profivertrag.
Den Sprung schaffte Oliveira aber nie so richtig und kam nur auf fünf Einsätze. "Der HSV und Hamburg waren mein Zuhause. Aus diesen acht Jahren nehme ich ganz viel mit und werde diese Zeit immer in positiver Erinnerung behalten. Ich danke allen Trainern, Mitarbeitern und vor allem meinen Mitspielern und Fans für ihren Support und wünsche dem HSV in der Bundesliga nur das Beste", sagte er zum Abschied.
3. Juli, 8.27 Uhr: Yussuf Poulsen im Anflug?
Noch vor wenigen Wochen hielten sich Gerüchte, RB Leipzig würde sich beim HSV bedienen und Davie Selke zurückholen. Nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Laut Abendblatt ist der HSV heiß auf RB-Rekordspieler Yussuf Poulsen (31).
Der Angreifer geriet in Leipzig in der vergangenen Saison immer mehr auf das Abstellgleis. Mit der Erfahrung aus 233 Bundesligaspielen wäre der dänische Nationalspieler in Hamburg aber sicherlich noch eine Bereicherung. Mit 49 Toren im deutschen Oberhaus hat der Stürmer seine Treffsicherheit schon belegt. Der 31-Jährige soll hinsichtlich Gehalt zu Abstrichen bereit sein.
2. Juli, 18.28 Uhr: Perrin vor Wechsel nach Spanien
Abwehrspieler Lucas Perrin fehlte am Mittwoch beim Trainingsauftakt - aus einem guten Grund. Der Franzose wurde vom HSV freigestellt, um sich einen neuen Verein zu suchen.
Wie auf X zu sehen ist, scheint dieser bereits gefunden zu sein. Perrin posierte mit einem Schal vom spanischen Erstligisten Sporting Gijon in der Hand. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.
30. Juni, 11.58 Uhr: Erster Teil der HSV-Profis absolviert Leistungstests
Sie sind wieder da! Für die HSV-Profis hat die Saison 2025/26 nun offiziell begonnen.
Während die eine Hälfte der Spieler bereits am heutigen Montag ihre obligatorischen Leistungstest absolviert, ist die andere Hälfte am morgigen Dienstag dran.
Wie der Verein auf X offenbarte, gehört Stürmer Robert Glatzel (31) der ersten Gruppe an. So zeigt ihn ein kurzes Video oberkörperfrei auf dem Laufband.
Titelfoto: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa