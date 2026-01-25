HSV-Keeper Heuer Fernandes vermisst den Lucky Punch: "Haben darauf gelauert"

Hamburg - Er hat schon viele Schlachten am Millerntor geschlagen! HSV -Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) erlebte am Freitagabend bei der Nullnummer im Derby beim FC St. Pauli einen eher ruhigen Abend. Dennoch war er nicht ganz zufrieden.

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33, M) war im Derby nur selten gefordert. © WITTERS

Viermal war der 33-Jährige bereits am Millerntor mit dem HSV zu Gast gewesen, so ruhig wie am Freitag war es aber selten für ihn. Bei den bisherigen Duellen musste er insgesamt zehn Gegentore schlucken und holte mit seinem Team nur einen Zähler.

Diesen sicherten sich die Rothosen auch am Freitag, wobei sich Heuer Fernandes nur selten auszeichnen konnte. "Es war sehr kalt", erklärte er. Der Keeper hatte schon fast mehr mit den niedrigen Temperaturen zu kämpfen als mit der Offensive der Kiezkicker.

Den Fokus behielt er trotzdem. "Jeder weiß, was das Spiel bedeutet", unterstrich er. Am Ende hatte er dennoch irgendwie gehofft, dass der HSV das Derby zu seinen Gunsten entscheiden konnte. "Es reicht eine Chance, auch wenn nur die 89. Minute ist, um hier als Sieger vom Platz zu gehen", sagte er weiter. "Auf den Moment haben wir gelauert, aber kam halt nicht."

Da St. Pauli ähnlich agierte, hatte der Zuschauer fast schon das Gefühl, als würden beide Mannschaften gar nicht wollen. Doch dem widersprach Heuer Fernandes. "Wer das Spiel gesehen hat, hat ganz klar gesehen, dass wir sehr stabil spielen und sehr konzentriert."