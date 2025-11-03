HSV-Blog: Nicolai Remberg freut sich auf Wiedersehen mit alten Kollegen

Fortsetzung des Artikels laden

8. August, 13.05 Uhr: Davie Selke trifft bei seinem neuen Klub

Der frühere HSV-Angreifer Davie Selke ist nach dem Wechsel in die Türkei für seinen ersten Pflichtspieltreffer im Trikot des Istanbuler Fußballclubs Basaksehir FK gefeiert worden. Der 30-Jährige erzielte in seinem zweiten Pflichtspiel das Tor zum 3:1-Endstand in der Qualifikation zur Conference League beim norwegischen Club Viking Stavanger. Der frühere Bundesligaspieler erhielt in der Nachspielzeit auf Höhe der Mittellinie einen langen Pass, sprintete alleine auf das Tor des Gegners zu, umkurvte den Torwart und vollendete. Anschließend wurde er von seinen Mitspielern kräftig gefeiert.

HSV-Torjäger Davie Selke (30) trifft direkt im ersten Spiel seines neuen Vereins. © Christian Charisius/dpa

6. August, 16.40 Uhr: Rothosen fliegen ins Trainingslager, zwei kommen verletzt mit

Am Mittwochmittag ging es für das Team von Merlin Polzin nach Mallorca. Allerdings nicht zum Urlaub machen. Trainingslager Nummer zwei steht an. Yussuf Poulsen (31) und Bakery Jatta (27) sitzen zwar im Flieger, fallen aber aus.

Grund dafür sei laut Bild bei dem Sturm-Zugang aus Leipzig eine quälende Zerrung. Auch seinen Teamkollegen zwicke es im Muskel, so die Diagnose. Bei beiden scheint die Zwangspause aber zunächst nicht von langer Dauer. In ein bis zwei Wochen sollten die Kicker wieder einsatzfähig sein. Im Test gegen Spanien-Erstligist RCD Mallorca am Samstag werden sie aber fehlen.

Sturm-Neuzugang Yussuf Poulsen (31) hat eine Zerrung am Oberschenkel, fliegt aber trotzdem mit ins Trainingslager. © WITTERS

6. August, 12.11 Uhr: HSV holt offenbar Giorgi Gocholeishvili aus Donezk

Doppelschlag-Alarm beim HSV: Die Rothosen sollen nicht nur unmittelbar vor einer Verpflichtung von Warmed Omari (25, siehe Eintrag um 6.42 Uhr), sondern auch noch kurz vor der Vollendung eines weiteren Transfers stehen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll Rechtsverteidiger Giorgi Gocholeishvili (24) samt Kaufoption von Schachtar Donezk ausgeliehen werden. Genau wie Omari soll der georgische Nationalspieler bereits am heutigen Mittwoch seinen Medizincheck in der Hansestadt absolvieren.

Giorgi Gocholeishvili (24) soll vor einem Leihe zum HSV stehen. Der georgische Nationalspieler ist gelernter Rechtsverteidiger. (Archivfoto) © Fabian Strauch/dpa

6. August, 10.57 Uhr: HSV reist ins Trainingslager nach Mallorca

Das zweite Trainingslager der Vorbereitung steht an: Am Mittwoch reist der HSV nach Mallorca, um sich auf dem Trainingsgelände des RCD Mallorca den letzten Feinschliff vor dem Pflichtspielstart in der kommenden Woche zu holen. Zurück nach Hamburg geht's am Sonntag, zuvor steht am Samstag (20 Uhr) aber noch ein Testspiel gegen den RCD an.

6. August, 6.42 Uhr: HSV vor Verpflichtung von Warmed Omari

Ist er die erhoffte Verstärkung für das Abwehrzentrum? Nach übereinstimmenden Medienberichten steht der HSV unmittelbar vor einer Verpflichtung von Warmed Omari (25). Der Innenverteidiger steht derzeit bei Stade Rennes unter Vertrag, war in der vergangenen Saison jedoch an Olympique Lyon ausgeliehen. Nun sollen die Hamburger eine Leihe mit anschließender Kaufoption forcieren. Bereits am Mittwoch soll Omari demnach seinen Medizincheck in der Hansestadt absolvieren.

Warmed Omari (25, l.) von Stade Rennes steht vor einem Wechsel zum HSV. Er soll ausgeliehen werden. (Archivfoto) © Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa

4. August, 21 Uhr: Ransford Königsdorffer ist zurück in Hamburg

Der Transfer des Angreifers zum französischen OGC Nizza ist geplatzt. Der angestrebte Wechsel kam wegen gesundheitlicher Bedenken seitens der Franzosen nicht zustande, teilte der HSV mit. "Diese Entwicklung haben wir nicht erwartet", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz, "insbesondere aufgrund der Tatsache, dass Ransi in seiner dreijährigen Vertragslaufzeit beim HSV insgesamt lediglich zwei Spiele mit muskulären Problemen verpasst hat. Wir empfangen ihn bei uns mit offenen Armen und wissen, was wir an ihm haben." Königsdörffer steigt damit wieder in das Training der Rothosen ein.

Ransford Königsdörffer (23) fiel in Frankreich durch den medizinischen Test. © Andreas Gora/dpa

4. August, 19.07 Uhr: Der Wechsel von Ransford Königsdörffer nach Frankreich wackelt

Beim geplanten Wechsel des Angreifers zum französischen OGC Nizza gibt es einem Medienbericht zufolge Schwierigkeiten. Der 23-Jährige habe den medizinischen Test nicht bestanden, schreibt "Nice Matin". "Derzeit werden weitere Untersuchungen durchgeführt", heißt es weiter. Der schnelle Königsdörffer hatte in der vergangenen Saison mit 14 Toren großen Anteil am Aufstieg der Hamburger. Er war 2022 von Dynamo Dresden zum HSV gekommen. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Auf einen neuen Kontrakt konnte sich der Verein mit dem Spieler nicht einigen.

Ransford Königsdörffer (23) hat laut Transfermarkt.de einen Marktwert von sechs Millionen Euro. © Marcus Brandt/dpa

3. August, 9.20 Uhr: Ransford Königsdörffer soll sich mit französischem Club einig sein

Verliert der Hamburger SV einen seiner besten Angreifer? Bei der Testspiel-Niederlage gegen den SC Freiburg (1:5) fehlte der 23-Jährige bereits. Nun berichten französische Medien, dass sich Königsdörffer schon mit dem französischen Erstligisten OGC Nizza einig sein soll. Für den HSV wäre es zwar qualitativ ein Verlust. Da der Vertrag mit dem Angreifer nach dieser Saison endet, wäre es aber auch die letzte Möglichkeit, mit einem Wechsel Geld zu verdienen. Im Raum steht eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro. Königsdörffer wechselte 2022 für 1,2 Millionen Euro von Dynamo Dresden zu den Rothosen. In der vergangenen Saison kam der Flügelspieler auf 14 Tore.

Ransford Königsdörffer kam im Dress der Rothosen bislang auf 102 Einsätze. © Andreas Gora/dpa

31. Juli, 12.42 Uhr: "Always Hamburg": Bundesliga-Rückkehr des HSV als Doku-Serie

Sieben lange Jahre spielte der Hamburger SV in der 2. Bundesliga. Während des Aufstiegskampfes wurde das Team aus der Hansestadt von Dezember 2023 bis Mai 2025 von Kameras begleitet. Entstanden ist die sechsteilige Dokumentation "Always Hamburg" - Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit.". Mehr als 100 Drehtage lang wurde gefilmt. Gezeigt werden Einblicke in Krisengespräche, Zweifel in Zeiten des Umbruchs und Momente im Privatleben der Spieler. Zu Wort kommen auch HSV-Anhänger wie Scooter-Sänger H.P. Baxxter sowie die Schauspieler Olli Dittrich, Bjarne Mädel und Janine Ullmann. Die Serie erscheint am 22. August im Streamingportal des ZDF und ist bereits vorab in ausgewählten Kinos deutschlandweit zu sehen. So am 20. August in Hamburg und am 21. August in zahlreichen Filmtheatern deutschlandweit.

Die Bundesliga-Rückkehr unter Trainer Merlin Polzin (34) wurde als sechsteilige Doku-Serie verfilmt. © Marcus Brandt/dpa

28. Juli, 11.41 Uhr: Lukasz Poreba vor Wechsel zur SV Elversberg

Er hat beim HSV keine Perspektive: Lukasz Poreba (25) steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu Zweitligist SV Elversberg. Demnach soll der Pole für ein Jahr an die Saarländer verliehen werden - die wiederum sollen eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler ausgehandelt haben. In der 2. Liga beginnt die neue Saison bereits am kommenden Wochenende. Elversberg empfängt am Samstag (13 Uhr) zum Auftakt den 1. FC Nürnberg.

HSV-Profi Lukasz Poreba (25, r.) steht vor einer Leihe zur SV Elversberg. (Archivfoto) © IMAGO / HMB-Media

26. Juli, 11.23 Uhr: HSV-Volksparkfest mit Testspiel gegen Lyon als Highlight

Seit 9 Uhr morgens findet rund um das Volksparkstadion das alljährliche "Volksparkfestival" des HSV statt. Neben den Präsentationen der Männer- und Frauen-Mannschaft wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Gewinnspielen, Verlosungen und einem Live-Auftritt der Band "Abschlach!". Highlight und gleichzeitig Abschluss des Tages ist das Testspiel gegen Olympique Lyon. Anpfiff ist um 15 Uhr, die Partie wird kostenlos beim Streamingdienst DAZN übertragen.

Das Volksparkfestival lockt auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher an. Highlight des Tages ist das Testspiel des HSV gegen Olympique Lyon. © WITTERS

23. Juli, 15.09 Uhr: HSV an Joris Chotard vom HSC Montpellier interessiert

Mit Nicolai Remberg und Nicolás Capaldo hat sich der HSV bereits im zentralen Mittelfeld verstärkt, laut dem französischen Sportjournalisten Marc Mechenoua könnte noch ein weiterer Profi hinzukommen. Demnach sollen die Rothosen an Marc Mechenoua von Absteiger HSC Montpellier interessiert sein. Die Ablöse für den 23-Jährige soll bei knapp vier Millionen Euro liegen. Neben dem HSV sollen auch Werder Bremen und der 1. FC Köln sowie französische Erst- und englische Zweitligisten den Sechser auf ihren Zetteln haben.

Der HSV soll an Mittelfeldspieler Joris Chotard vom französischen Erstliga-Absteiger HSC Montpellier, hier im Einsatz gegen den Ex-PSG-Star Lionel Messi, interessiert. © Thibault Camus/AP/dpa

21. Juli, 17.13 Uhr: HSV soll zwei Anfragen für Bakery Jatta haben

Trotz eines Vertrags bis 2029 droht Bakery Jatta (27) beim HSV das Aus. Der Offensivakteur ist bei Coach Merlin Polzin keineswegs mehr die erste Wahl, weiß über sein schwieriges Standing Bescheid. Laut dem "Hamburger Abendblatt" sollen dem Verein auch bereits zwei Anfragen für den Gambier vorliegen. Ein Abschied des dienstältesten Hamburgers scheint nicht unrealistisch zu sein. Jatta selbst soll sich demnach allerdings maximal eine Leihe vorstellen können. Zunächst wolle er aber ohnehin die weitere Entwicklung abwarten.

Bakery Jatta (27) steht nach neun Jahren beim HSV vor dem Aus. (Archivfoto) © Uli Deck/dpa

21. Juli, 13.21 Uhr: Vier Zweitligisten an Lukasz Poreba interessiert

Lukasz Poreba hat beim HSV keine Zukunft mehr und steht vor einem Wechsel zu einem Zweitligisten. Laut Goal sind mehrere Zweitligisten an dem polnischen Mittelfeldspieler interessiert, allerdings nur an einer Leihe. Namentlich sind dies Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig, Arminia Bielefeld und der 1. FC Kaiserslautern.

Lukasz Poreba (hinten) wird den HSV aller Voraussicht in Richtung zweite Liga verlassen. © IMAGO / HMB-Media

20. Juni, 21.30 Uhr: Ludovit Reis gewinnt mit Brügge den belgischen Supercup

Was für ein Einstand! Nach seinem Abschied vom HSV hat Ludovit Reis mit seinem neuen Verein, dem FC Brügge, direkt den ersten Titel einfahren können. Am Sonntag holte der 25-Jährige mit den Blau-Schwarzen durch ein 2:1 gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise den Supercup. Reis stand dabei in der Startelf und wurde nach 74 Minuten ausgewechselt. Saint-Gilloise war nach einer Viertelstunde durch Franjo Ivanovic in Führung gegangen, doch Ex-Düsseldorf-Stürmer Christos Tzolis (31. Minute) per Elfmeter und Hans Vanaken (45.+1) drehten noch vor der Pause die Partie.

Ludovit Reis hat mit dem FC Brügge direkt den ersten Titel geholt. Gegen Meister Union Saint-Gilloise holte der 25-Jährige den belgischen Supercup. © IMAGO / Photo News

19. Juli, 18.20 Uhr: HSV verliert Härtetest gegen Sturm Graz

Der HSV hat den Härtetest gegen Sturm Graz verloren. Das Team von Trainer Merlin Polzin war beim 1:2 (0:2) gegen den österreichischen Meister Sturm Graz über weite Strecken chancenlos. Kapitän Jon Gorenc Stankovic (18. Minute) und Tochi Chukwuani (45.+1) erzielten die Tore für den Champions-League-Teilnehmer.



Robert Glatzel gelang kurz vor dem Abpfiff vor 9.272 Zuschauern in der Merkur-Arena in Graz noch der Anschlusstreffer. Vor dem fünftägigen Trainingslager in Herzogenaurach, von dort waren die Hamburger nach Graz gereist, hatte der HSV mit 0:1 beim FC Kopenhagen verloren.

Für die Mannschaft von Chefcoach Merlin Polzin (34) setzte es im Testspiel gegen Sturm Graz eine knappe Pleite. © imago / GEPA pictures

19. Juli, 15.02 Uhr: HSV startet mit dieser Elf ins Spiel gegen Sturm Graz

Der HSV bestreitet ab 16 Uhr das nächste Testspiel gegen den österreichischen Meister Sturm Graz. Trainer Merlin Polzin schickt diese Startelf ins Rennen: Heuer Fernandes - Muheim, Soumahoro, Torunarigha, Mikelbrencis - Elfadli, Remberg, Meffert - Dompe,, Königsdörffer, Philippe

So langsam kristallisiert sich beim HSV eine Startelf heraus. © Christian Charisius/dpa

18. Juli, 13.50 Uhr: Daniel Peretz soll auf Leihbasis kommen

Der nächste Transfer steht vor dem Abschluss. Laut Bild soll sich der HSV mit Bayern München über eine einjährige Leihe von Torwart Daniel Peretz einig sein. Der israelische Nationalkeeper soll am Sonntag oder Montag im Volkspark eintreffen. Der 25-Jährige stand bereits im Winter im Fokus des Aufsteigers, nun er endlich kommen und der bisherigen Nummer eins Daniel Heuer Fernandes Druck machen. Mit der Leihe wäre der Kampf um die Position zwischen den Pfosten beim HSV eröffnet.

Bayerns Ersatzkeeper Daniel Peretz steht vor einer Leihe zum HSV. © Sven Hoppe/dpa

16. Juli, 19.53 Uhr: Adam Karabec wohl vor Rückkehr zum HSV

Holen die Rothosen einen Aufsteiger zurück an die Elbe? Wie BILD berichtet, soll Adam Karabec (22) vor einer Rückkehr zum HSV stehen. Der Tscheche war nach seiner Leihe in der vergangenen Saison zurück zu seinem Heimatverein Sparta Prag gegangen, wo er kurzfristig jedoch nicht erste Wahl ist. Deshalb soll der HSV die Gespräche mit dem Klub wieder intensiviert haben. Das Ziel: Karabec für eine weitere Saison auszuleihen. Als zentraler offensiver Mittelfeldspieler würde der 22-Jährige eine Lücke im Kader füllen.

Adam Karabec (22, l.) soll vor einer Rückkehr zum HSV stehen. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

16. Juli, 18.09 Uhr: HSV-Profis geben sich bei Fannachmittag nahbar

Das werden viele Fans nicht vergessen: Am Mittwoch lud der HSV zum traditionellen Fannachmittag ein, der dieses Mal auf den Gelände von adidas in Herzogenaurach stattfand. Mehr als 600 Anhänger erlebten ihre Idole aus nächster Nähe, ließen sich Autogrammwünsche erfüllen und machten Schnappschüsse mit den Stars. Neben der Mannschaft waren auch Coach Merlin Polzin (34) sowie die Vorstände Stefan Kuntz (62) und Eric Huwer (41) mit von der Partie.

Die HSV-Profis um Neuzugang Jordan Torunarigha (27, M.) erfüllten beim Fannachmittag am Mittwoch viele Wünsche. © WITTERS

15. Juli, 13.57 Uhr: HSV-Keeper Hannes Hermann erleidet Außenbandriss

Unglücklich: Am vergangenen Freitag verletzte sich HSV-Nachwuchskeeper Hannes Hermann (20) bei einem Test der U21, jetzt steht die Diagnose fest. Demnach hat sich der Schlussmann einen Riss des Außenbandes im Sprunggelenk zugezogen. Damit fällt Hermann rund vier Wochen aus. Wegen der Verletzung konnte er auch nicht mit ins Trainingslager nach Herzogenaurach reisen.

HSV-Nachwuchskeeper Hannes Hermann (20, vorne) fällt mit einem Außenbandriss wochenlang aus. © Christian Charisius/dpa

15. Juli, 6.57 Uhr: HSV am zweiten Tag in Herzogenaurach mit zwei Einheiten

Es geht weiter: Nach der Auftakteinheit am Montag geht es für die HSV-Profis am zweiten Tag des Trainingslagers in Herzogenaurach am Dienstag gleich zweimal auf den Platz. Um 11 Uhr und 16.30 Uhr bittet Coach Merlin Polzin (34) seine Jungs auf den Rasen. Auch Neuzugang Yussuf Poulsen (31) wird erstmals dabei sein. Beide Einheiten finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Auf die HSV-Profis um Robert Glatzel (31, r.) wartet am Dienstag im Trainingslager eine Doppelschicht. © WITTERS

14. Juli, 7.11 Uhr: HSV reist mit 33 Profis ins erste Trainingslager der Saison

Am Montag reist der HSV ins erste Trainingslager der Vorbereitung. Am adidas-Homeground in Herzogenaurach wollen die Rothosen bis Freitag den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen. Mit dabei sind 33 Profis, darunter auch die Nachwuchsspieler Emmanuel Johnson (17), Colin Poppelbaum (18), Lukas Bornschein (20), Dorian Migalić (19), Moritz Reimers (18) und Omar Megeed (19). Immanuel Pherai (24) und Hannes Hermann (20) bleiben verletzungsbedingt in Hamburg.

12. Juli, 15.44 Uhr: Spielbeginn in Kopenhagen um 15 Minuten verlegt

Das Testspiel der Rothosen gegen den F.C. Kopenhagen wird um eine Viertelstunde nach hinten verlegt, wie der Hamburger SV auf X mitteilte. Zahlreiche Fans stehen noch im Stau. "Wir verstehen eure Enttäuschung natürlich, da es vielen von euch nur bedingt hilft. Eine noch spätere Anstoßzeit ist aus organisatorischen Gründen aber leider nicht möglich", heißt es seitens des Vereins.

7500 Tickets wurden im Gästeblock verkauft. Viele HSVFans stehen allerdings noch im Stau. © Marcus Brandt/dpa

12. Juli, 11.40 Uhr: Poulsen kommt für Mini-Ablöse

Der Transfer von Angreifer Yussuf Poulsen von RB Leipzig zum HSV steht laut Sky kurz bevor. Demnach soll die Ablöse bei rund 1,5 Millionen Euro liegen, hinzu kommen einige Bonuszahlungen. Zudem zahlt RB dem Dänen eine Abfindung in Höhe von rund einer Million Euro. Sein Gehalt im Volkspark soll bei rund zwei Millionen Euro liegen.

Der Transfer von RB-Stürmer Yussuf Poulsen zum HSV steht kurz bevor. © Elisa Schu/dpa

11. Juli, 15.06 Uhr: Pherai fällt wochenlang mit Knieverletzung aus

Immanuel Pherai wird dem Hamburger SV wegen einer Verletzung erneut für mehrere Wochen fehlen. Der ehemalige Braunschweiger zog sich in seiner ersten Trainingseinheit dieses Sommers einen Innenband-Anriss im linken Knie zu. Wegen seiner Teilnahme am Gold Cup der nord- und mittelamerikanischen Verbände war der 24 Jahre alte Nationalspieler Surinams erst verspätet in die Saisonvorbereitung des HSV eingestiegen. Seit seinem Wechsel von Eintracht Braunschweig nach Hamburg vor zwei Jahren hat Pherai immer wieder mit Verletzungen und Formschwankungen zu kämpfen.

Immanuel Pherai hat sich nach seiner Rückkehr direkt im ersten Training am Knie verletzt und fällt mehrere Wochen aus. © Christian Charisius/dpa

11. Juli, 12.12 Uhr: HSV präsentiert neues Auswärtstrikot

Der HSV hat am Freitag sein neues Auswärtstrikot präsentiert, das am Samstag (16 Uhr) beim Testspiel gegen den FC Kopenhagen erstmals zum Einsatz kommen wird. Das Trikot soll exemplarisch für die Verschiedenheit der Fans und des Vereins stehen, teilten die Hanseaten mit. Das aus den 80ern inspirierte Jersey sei für alle gemacht, die die Farben des Klubs leben. Auch am ersten Bundesliga-Spieltag, wenn der HSV bei Borussia Mönchengladbach antritt (24. August/17.30 Uhr), wird das Trikot zum Einsatz kommen.

10. Juli, 18.35 Uhr: Ex-Talent Farid Alfa-Ruprecht soll Bayer Leverkusen verstärken

Im Sommer 2022 hatte Farid Alfa-Ruprecht den HSV verlassen und war in die Jugend von Manchester City gewechselt. Nun steht der 19-Jährige vor einer Rückkehr nach Deutschland. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll der Rechtsaußen vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen stehen. Die Werkself soll knapp 5,8 Millionen Euro für den Youngster zahlen, der bislang ausschließlich in der U18 und U21 der Citizens zum Einsatz gekommen ist. In der vergangenen Saison konnte Alfa-Ruprecht in zwölf Partien der Premier League 2 sieben Tore und drei Assists verbuchen. Seit Februar fehlte er verletzungsbedingt.

Das einstige HSV-Talent Farid Alfa-Ruprecht (19) steht kurz vor einem Wechsel von Manchester City zu Bayer Leverkusen. © IMAGO / News Images

10. Juli, 6.32 Uhr: HSV will offenbar Nicolás Capaldo aus Salzburg holen

Wird er die nächste Verstärkung? Wie das "Hamburger Abendblatt" zuerst berichtete, will der HSV Mittelfeldspieler Nicolás Capaldo (26) von RB Salzburg verpflichten. Beide Klubs verhandeln demnach bereits intensiv. Der Argentinier spielt seit 2021 für die Österreicher, sein Vertrag läuft noch bis 2026. Capaldos Marktwert liegt bei fünf Millionen Euro, der HSV hofft aber offenbar, aufgrund der geringen Restlaufzeit des Vertrags den Preis drücken zu können. Der 26-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, kann sowohl auf der Acht als auch auf der Sechs spielen. Laut mehrerer Quellen könnte der Deal schon zeitnah über die Bühne gehen.

Mittelfeldspieler Nicolás Capaldo (26, r.) von RB Salzburg soll das Interesse des HSV geweckt haben. Der Deal könnte schon zeitnah über die Bühne gehen. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

9. Juli, 14.09 Uhr: HSV-Keeper Matheo Raab vor Wechsel zu Union Berlin

Der Abschied naht: HSV-Keeper Matheo Raab (26) ist für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt worden. Das teilten die Hanseaten am Mittwoch mit. Laut "Sky" steht der 26-Jährige vor einem Wechsel zum 1. FC Union Berlin. Demnach soll für Donnerstag bereits ein Medizincheck angesetzt worden sein. Bei den Eisernen würde Raab auf Ex-HSV-Trainer Steffen Baumgart (53) treffen.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass der Schlussmann mit seiner Rolle als Ersatz für Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes (32) nicht zufrieden sei und über einen Abgang nachdenke. Raab war im Sommer 2022 vom 1. FC Kaiserslautern nach Hamburg gewechselt. In drei Jahren bestritt er lediglich 22 Pflichtspiele für den HSV.

Keeper Matheo Raab (26) wird den HSV nach drei Jahren verlassen. Der Schlussmann ist bereits für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt worden. (Archivfoto) © WITTERS

9. Juli, 7.55 Uhr: Zieht es HSV-Held Davie Selke in die Türkei?

Ein Verbleib beim HSV scheint mittlerweile ausgeschlossen, wie geht es also weiter für Aufstiegsheld Davie Selke (30)? Laut mehrerer Medienberichte zieht es ihn womöglich in die Türkei - doch wohin genau? Während der türkische Transferexperte Ertan Süzgün berichtet, dass sich der Angreifer mit Antalyaspor einig sein soll, schreibt BILD, dass Selke über eine Zukunft in Istanbul nachdenke. Demnach seien aber weder Galatasaray noch Fenerbahce oder Besiktas an ihm interessiert, sondern einer der kleineren Erstliga-Klubs aus der Metropole. Selke soll aber auch noch mit anderen Klubs aus anderen Ländern sprechen.

Im HSV-Trikot dürfte Davie Selke (30) nicht noch einmal zu sehen sein. Stattdessen könnte es den Angreifer in die Türkei ziehen. (Archivfoto) © Uwe Anspach/dpa

7. Juli, 12.55 Uhr: Ludovit Reis mit Traumtor und Verletzung bei Debüt

Ludovit Reis hat am Sonntag sein erstes Spiel für seinen neuen Verein FC Brügge absolviert. Der 25-Jährige stand gegen die Glasgow Rangers direkt in der Startelf und schoss mit einem Traumtor aus rund 16 Metern das 2:0 für sein Team. Die Freude währte aber nur kurz, denn nach 35 Minuten musste er verletzt den Platz verlassen. Nach einem harmlosen Zweikampf war Reis auf seine rechte Schulter gefallen, die ihm in der Vergangenheit immer wieder Sorgen bereitet hatte. Von der Bank musste er mit ansehen, wie die Rangers noch den Ausgleich erzielen konnten. Für den Mittelfeldspieler ist das Ibrox Stadium in Glasgow kein gutes Pflaster. Bereits im Sommer 2023 war er dort mit dem HSV zu Gast und hatte sich an der Schulter verletzt. Zunächst nur leicht, später war er auf eine Getränkekiste gefallen und monatelang ausgefallen.

7. Juli, 11.20 Uhr: Olympique Lyon kommt zur Saisoneröffnung

Der nächste Testspiel-Kracher steht fest! Nach dem lockeren Aufgalopp an diesem Wochenende mit zwei Testspiel-Siegen warten nun die schweren Kaliber auf den HSV - ein ganz besonderer ist Ende Juli im Volkspark zu Gast. Am 26. Juli begrüßt der Aufsteiger den einstigen französischen Serienmeister Olympique Lyon zur Saisoneröffnung. Anpfiff ist um 15 Uhr. Unklar ist allerdings noch, mit was für einer Mannschaft Lyon antreten wird. Eigentlich ist das Team gespickt mit zahlreichen Stars. Doch dem Verein wurde aufgrund von Schulden die Lizenz entzogen und er muss nun wohl in die zweite Liga zwangsabsteigen. Die Berufung läuft noch. Am kommenden Samstag steht das erste Highlight der Vorbereitung an. Die Rothosen spielen beim FC Kopenhagen. Dazu kommen noch die Partien gegen Sturm Graz (19. Juli) und RCD Mallorca (9. August).

Der HSV trifft Ende Juli im Rahmen seiner Saisoneröffnung auf Olympique Lyon. Alexandre Lacazette (r) ist dann nicht mehr dabei, er wechselte nach Saudi-Arabien. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

6. Juli, 13.23 Uhr: Lobeshymne von Rene Adler für Daniel Heuer Fernandes

Im Rahmen des Foto-Shootings für das neue HSV-Trikot schlüpfte René Adler (40) in ebenjenes und heizte damit eher scherzhafte Gerüchte an, dass der 40-Jährige ein Comeback plane. Nun gab's per Instagram-Story Entwarnung und eine Lobeshymne auf Daniel Heuer Fernandes (32) obendrauf. "Ich glaube, wir haben in Ferro einen echt guten Mann zwischen den Pfosten, der einen riesigen Anteil daran hat, dass wir endlich wieder Bundesliga im Volkspark erleben dürfen. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie er es meistert", so Adler. Heuer Fernandes zeigte sich angesichts der Entwarnung erleichtert, teilte die Story augenzwinkernd mit den Worten: "Endlich machst du es offiziell. Ich wurde auch schon nervös." Einen kleinen Seitenhieb konnte sich Adler, der von 2012 bis 2017 das Tor im Volkspark hütete, dann doch nicht verkneifen. "Das schönere Trikot hier habe natürlich ich an."

Daniel Heuer Fernandes (32) muss sich nicht dem Konkurrenzkampf mit René Adler (40) stellen. © Marcus Brandt/dpa

5. Juli, 9.16 Uhr: HSV offenbar an Armel Bella-Kotchap interessiert

Verstärkt sich der HSV mit einem früheren deutschen Nationalspieler? Laut "Hamburger Abendblatt" sollen die Rothosen Interesse an Armel Bella-Kotchap (23) vom FC Southampton haben. Sportvorstand Stefan Kuntz (62) kennt den Innenverteidiger gut, verhalf ihm im Jahr 2021 zum Debüt in der U21 des DFB. 2022 bestritt der Abwehrspieler sogar zwei Länderspiele für die A-Nationalmannschaft, gehörte auch bei der WM in Katar zum Kader. Bella-Kotchaps Vertrag in Southampton läuft noch ein Jahr, in der vergangenen Saison kam er aber gerade mal zu vier Einsätzen. Neben dem HSV sollen auch noch andere Klubs Interesse haben - Ausgang offen.

Armel Bella-Kotchap (23, 2.v.r.) hat bisher zwei Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritten. Läuft er künftig für den HSV auf? (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

4. Juli, 17 Uhr: HSV stellt neues Heimtrikot für Saison 2025/2026 vor

Am Freitag hat der Klub sein neues Heimtrikot für die kommende Bundesliga-Saison vorgestellt. "Tradition und Geschichte" soll das neue Jersey widerspiegeln, das in den Vereinsfarben schwarz, weiß, blau und einem Zick-Zack-Retro-Muster designt wurde. Die Inspiration läge über 30 Jahre zurück, schreibt der Verein - angelehnt an das Trikot der Saison 1994/95. Das Shirt wird ab kommender Saison von der Männer- und Frauenmannschaft in den Stadien des deutschen Oberhauses getragen.

Der HSV stellt sein neues Heimtrikot für die Bundesliga-Saison 2025/2026 vor. © Screenshot YouTube/HSV

4. Juli, 15.25 Uhr: HSV guckt sich bei Chelsea um

Der HSV ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Laut BBC ist er beim FC Chelsea fündig geworden. Demnach soll der Bundesliga-Aufsteiger ein Angebot für Lesley Ugochukwu abgegeben haben. Die Rothosen wollen den zentralen Mittelfeldspieler ausleihen. Der 21-Jährige war im Sommer 2023 für 27 Millionen Euro von Stade Rennes an die Stamford Bridge gewechselt, war in der vergangenen Saison war er allerdings an den FC Southampton ausgeliehen und stieg ab. Neben dem HSV soll auch der FC Valencia interessiert sein. Chelsea würde den Spieler laut BBC allerdings lieber verkaufen als erneut verleihen.

Der HSV soll ein Auge auf Mittelfeldspieler Lesley Ugochukwu (l.), hier im Zweikampf mit Liverpool-Star Dominik Szoboszlai, geworfen haben. © Adam Davy/PA Wire/dpa

3. Juli, 14.45 Uhr: Nicolas Oliveira wechselt zu Jahn Regensburg

Der Wechsel hatte sich abgezeichnet! Nach sieben Jahren im Verein verlässt Nicolas Oliveira den HSV und wechselt zu Drittligist Jahn Regensburg. "Nico hat in den vergangenen Jahren eine kontinuierliche Entwicklung genommen und sich über unsere U21 als fester Bestandteil bei unseren Profis etabliert. Unter Berücksichtigung der realistischen Perspektive auf möglichst viel Spielzeit sind wir jedoch gemeinsam mit Nico zu dem Entschluss gekommen, dass ein Transfer im Sinne seiner Entwicklung die sinnvollste Option ist. Wir wünschen ihm für seine Aufgabe in Regensburg maximalen Erfolg", erklärt Direktor Sport Claus Costa den Wechsel. Der Außenverteidiger war 2018 vom Eimsbütteler TV in den Nachwuchs der Rothosen gewechselt und durchlief fortan ab der U15 die Jugendteams des HSV. Für die U21 kam der 21-Jährige insgesamt auf 67 Partien. Im Sommer 2023 folgte die Auszeichnung, er unterschrieb einen Profivertrag. Den Sprung schaffte Oliveira aber nie so richtig und kam nur auf fünf Einsätze. "Der HSV und Hamburg waren mein Zuhause. Aus diesen acht Jahren nehme ich ganz viel mit und werde diese Zeit immer in positiver Erinnerung behalten. Ich danke allen Trainern, Mitarbeitern und vor allem meinen Mitspielern und Fans für ihren Support und wünsche dem HSV in der Bundesliga nur das Beste", sagte er zum Abschied.

Nicolas Oliveira verlässt den HSV und wechselt zu Jahn Regensburg in die dritte Liga. © IMAGO / Niklas Heiden

3. Juli, 8.27 Uhr: Yussuf Poulsen im Anflug?

Noch vor wenigen Wochen hielten sich Gerüchte, RB Leipzig würde sich beim HSV bedienen und Davie Selke zurückholen. Nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Laut Abendblatt ist der HSV heiß auf RB-Rekordspieler Yussuf Poulsen (31). Der Angreifer geriet in Leipzig in der vergangenen Saison immer mehr auf das Abstellgleis. Mit der Erfahrung aus 233 Bundesligaspielen wäre der dänische Nationalspieler in Hamburg aber sicherlich noch eine Bereicherung. Mit 49 Toren im deutschen Oberhaus hat der Stürmer seine Treffsicherheit schon belegt. Der 31-Jährige soll hinsichtlich Gehalt zu Abstrichen bereit sein.

In Leipzig würde man dem Torjäger wohl keine Steine in Weg legen. © Elisa Schu/dpa

2. Juli, 18.28 Uhr: Perrin vor Wechsel nach Spanien

Abwehrspieler Lucas Perrin fehlte am Mittwoch beim Trainingsauftakt - aus einem guten Grund. Der Franzose wurde vom HSV freigestellt, um sich einen neuen Verein zu suchen. Wie auf X zu sehen ist, scheint dieser bereits gefunden zu sein. Perrin posierte mit einem Schal vom spanischen Erstligisten Sporting Gijon in der Hand. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

