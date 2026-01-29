HSV-Blog: Polzin äußert sich vielsagend zu dänischem Offensivakteur

Fortsetzung des Artikels laden

20. Januar, 7.13 Uhr: HSV soll an Keeper Sander Tangvik interessiert sein

Ist er der HSV-Keeper der Zukunft? Wie die norwegische Tageszeitung "Adresseavisen" berichtet, sollen die Rothosen an einer Verpflichtung von Sander Tangvik (23) interessiert sein. Der junge Schlussmann, der bereits zweimal im Kader der A-Nationalmannschaft Norwegens stand, ist Stammtorwart bei Rosenborg Trondheim. In der vergangenen Saison wurde er zum Liga-Spieler des Jahres gewählt. Tankviks Vertrag bei Rosenborg läuft noch bis Dezember 2027, der Klub soll aber bereits einen Nachfolger für den 23-Jährigen an der Angel haben. Beim HSV könnte sich der Norweger spätestens zur kommenden Saison einen Kampf mit Daniel Heuer Fernandes (33) um die Nummer eins liefern - sofern dieser seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert.

17. Januar, 19.16 Uhr: Nicolai Remberg äußert sich zum Aus von Stefan Kuntz

Nach dem unglücklichen Remis gegen Gladbach hat sich HSV-Profi Nicolai Remberg (25) in der Mixed Zone zu dem Aus von Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) und den dazugehörigen Vorwürfen der sexuellen Belästigung geäußert. "Wir haben da natürlich drüber gesprochen, aber entscheidend ist das, was auf dem Platz passiert. Wir können das Drumherum nicht beeinflussen, das ist dann so. Unsere Aufgabe ist es, hier zu performen", verdeutlichte "Rambo". Er wisse nicht, was wirklich passiert sei und was nicht, deswegen könne er generell wenig zu der Sache sagen. Klar sei aber, dass das Thema sich nicht auf die Mannschaft übertragen habe. "Es hat uns auf dem Platz nicht beeinflusst", betonte der Mittelfeldspieler. Teamkollege Miro Muheim (27) zog es vor, sich nicht zu der Thematik zu äußern. "Ehrlich gesagt möchte ich darüber jetzt gar nicht viel reden, ich möchte über das Spiel reden und über Fußball und würde das deshalb nicht kommentieren."

HSV-Profi Nicolai Remberg (25, r.) hat nach dem Remis gegen Gladbach in der Mixed Zone über das Aus von Stefan Kuntz (63) gesprochen. © WITTERS

17. Januar, 15.04 Uhr: HSV-Fans mit klarer Botschaft an Stefan Kuntz

Klare Botschaft der HSV-Fans: Sie präsentierten vor dem Spiel gegen Gladbach ein großes Banner mit der Aufschrift: "Ob Block oder Vorstandsflur: Kein Platz für Übergriffe in unserem Verein. Solidarität mit allen betroffenen HSV-Mitarbeiterinnen!" Die Ansage bezieht sich auf die aktuellen Vorwürfe gegen Ex-Vorstand Stefan Kuntz (63). Dem Europameister von 1996 wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Nach Bekanntwerden der Anschuldigungen trennte sich der Verein von dem Funktionär, da die Vorwürfe als "glaubhaft" eingestuft wurden.

17. Januar, 11.40 Uhr: HSV hat nicht die beste Erinnerung an Robert Schröder

Der HSV hat nicht die besten Erinnerungen an ihn: Referee Robert Schröder (40) leitet das heutige Spiel gegen Gladbach im Volkspark. Unter seiner Leitung holten die Rothosen bisher zwei Siege und ein Remis sowie drei Niederlagen. Unter anderem pfiff der 40-Jährige das 1:2 der Hanseaten gegen den SV Darmstadt 98 am 19. August 2022. Damals verteilte er vier (!) Rote Karten, die Hamburger sprachen anschließend von einer Kommunikation "unter der Gürtellinie". Die Gladbacher bestritten bisher elf Partien unter Schröders Leitung. Die Bilanz: vier Siege, drei Unentschieden, vier Pleiten.

Schiedsrichter Robert Schröder (40, M.) verteilte beim Spiel des HSV gegen Darmstadt im August 2022 vier (!) Rote Karten. (Archivfoto) © WITTERS

16. Januar, 14.15 Uhr: Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen steigt am 4. März

Das abgesagte Heimspiel des HSV gegen Bayer Leverkusen wird am 4. März nachgeholt, wie die DFL am Freitag bekannt gab. Anpfiff im Volksparkstadion ist um 20.30 Uhr. Tickets behalten ihre Gültigkeit, wie der Verein bekannt gab, für sonstige Aufwendung werde allerdings keine Haftung übernommen. Allerdings können die Eintrittkarten storniert werden, Fans erhalten dann ihr Geld zurück.

Das abgesagte Heimspiel gegen Bayer Leverkusen wird am 4. März nachgeholt. © Christian Charisius/dpa

16. Januar, 7.39 Uhr: Anssi Suhonen vor Wechsel nach Dänemark

Nach achteinhalb Jahren beim HSV ist für Anssi Suhonen (24) Schluss. Der finnische Mittelfeldspieler steht laut Bild unmittelbar vor einem Wechsel zum dänischen Erstligisten Odense BK. Am Freitag soll der Medizincheck anstehen. Der Vertrag des 24-Jährigen wäre im Sommer ausgelaufen, somit erhält der HSV immerhin noch eine Mini-Ablöse, die im fünfstelligen Bereich liegen soll. Suhonen spielte, auch weil ihn schwere Verletzungen immer wieder stoppten, beim HSV schon länger keine Rolle mehr, war zunächst an Jahn Regensburg ausgeliehen, anschließend nach Schweden zu Östers IF. In Dänemark will er unter der Leitung von Alexander Zorniger (52) seine Karriere wieder vorantreiben. Zudem trifft der Finne in Odense auf einen alten Bekannten. Seit einem Jahr steht dort auch Fiete Arp (26) unter Vertrag, mit dem er bereits beim HSV in der U17 zusammen gespielt hat (fünf gemeinsame Partien), und der liefert dort richtig ab. In dieser Saison hat die einstige Sturm-Hoffnung in 17 Begegnungen acht Tore erzielt.

Anssi Suhonen (24, r) steht vor einem Abschied vom HSV. © WITTERS

15. Januar, 11.40 Uhr: HSV soll an FCH-Keeper Kevin Müller interessiert sein

Verstärkt sich der HSV mit einem Keeper aus der Bundesliga? Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, sollen die Rothosen über eine Verpflichtung von Heidenheims Schlussmann Kevin Müller (34) nachdenken. Der Routinier sei demnach die erste Wahl für den Fall, dass sich die Hanseaten für einen erfahrenen Torhüter als Nachfolger der abgewanderten Nummer zwei, Daniel Peretz (25), entscheiden würden. Müller habe bereits grünes Licht für einen Wechsel im Januar bekommen und sei bereit für eine neue Herausforderung. Gespräche zwischen den Vereinen soll es allerdings noch nicht gegeben haben.

Kevin Müller (34) soll beim HSV auf der Liste stehen. Beim 1. FC Heidenheim spielt der Routinier keine Rolle mehr. (Archivfoto) © Harry Langer/dpa

14. Januar, 21.04 Uhr: HSV droht nächste witterungsbedingte Absage

Folgt die nächste Absage? Wie der HSV am Mittwochabend mitteilte, steht noch nicht fest, ob das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag stattfinden kann. Nach der witterungsbedingten Absage der Partie gegen Leverkusen wurde das Stadiondach am Mittwoch von einem Statiker inspiziert, ehe Höhenarbeiter ihre Arbeit aufnahmen. Am Donnerstag sollen zahlreiche Kräfte im Einsatz sein, um die für die Austragung der Partie notwendigen Maßnahmen durchzuführen - der Ausgang ist allerdings offen.

Das Dach des Volksparkstadions ist durch die Witterung der vergangenen Tage in Mitleidenschaft gezogen worden. © WITTERS

14. Januar, 14.23 Uhr: HSV spendet vorbereitetes Essen an Hilfseinrichtungen

Der HSV hat nach der Absage des Heimspiels gegen Bayer Leverkusen einen Teil der vorbereiteten Spieltagsverpflegung an Hamburger Hilfseinrichtungen gespendet. Zahlreiche Speisen waren laut Verein bereits fertig produziert und zubereitet worden, durch die Absage waren diese jedoch ungenutzt. Kurzerhand wurde eine Weitergabe der Lebensmittel organisiert. Leberkäs-Semmeln, Fischbrötchen und eine große Menge an Backwaren wurden in einen Transporter geladen und an verschiedene Hilfseinrichtungen geliefert. Insgesamt konnten so rund 750 Menschen versorgt werden. "Als Verein tragen wir eine Verantwortung, die über den Fußball hinausgeht. Gerade in besonderen Situationen wie dieser ist es für uns als HSV selbstverständlich, schnell zu handeln und eine Lösung zu finden", betonte HSV-Vorstand Eric Huwer (42). "Nach der kurzfristigen Spielabsage war für uns klar, verantwortungsbewusst zu handeln und die vorbereiteten Speisen weiterzugeben, um andere Menschen zu unterstützen."

Der HSV hat die vorbereitete Spieltagsverpflegung an Hamburger Hilfseinrichtungen © WITTERS

14. Januar, 11.20 Uhr: Hacken-Traumtor von Luka Vuskovic steht zur Wahl als "Tor des Jahres"

Im Nordderby gegen Werder Bremen am 7. Dezember 2025 traf Luka Vuskovic (18) per Hacke zur 2:1-Führung für die Rothosen. Nun steht es offiziell zur Wahl bei der ARD-Sportschau zur Abstimmung für das "Tor des Jahres". Das teilte der Verein am Mittwoch mit. "Die Wahl ist gestartet und eine Stimme kann an eines der zwölf Top-Treffer für jeden einzelnen Monat vergeben werden. Nie zuvor konnte sich ein HSV-Spieler mit dieser Auszeichnung schmücken", schreibt der Klub. Ab sofort kann auf der Webseite der Sportschau für eines von zwölf Toren gevotet werden.



Das Hacken-Traumtor von Luka Vuskovic (28, r.) steht als Sportschau "Tor des Jahres" zur Wahl. © WITTERS

13. Januar, 21.13 Uhr: Nach Spielabsage - Sonderzug mit Leverkusen-Fans dreht um

Der Sonderzug mit den Leverkusen-Fans rollte schon auf die Hansestadt zu, da kam die Absage der Partie HSV gegen Bayer 04. Kurzfristig wurde die Bahn in Hamburg-Harburg dann gestoppt. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Der Zug sei gegen 18 Uhr für eine kurze Zeit in im Bahnhof in Harburg geparkt worden, um bundespolizeiliche Maßnahmen durchzuführen. Gegen 18.49 Uhr kehrte er um und nahm seine Fahrt zurück nach Leverkusen auf. Rund 700 Fans waren vor Ort. Die Polizei überwachte die Lage mit 150 Einsatzkräften. Der Aufenthalt der Anhänger im Bahnhof verlief ruhig und störungsfrei, heißt es.

Der Sonderzug mit knapp 700 Leverkusen-Fans drehte in Harburg um. © Lenthe-Medien/Reimer

13. Januar, 18.07 Uhr: Sebastian Kehl soll beim HSV auf der Liste stehen

Das wäre ein Ding! BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (45) soll beim HSV eine Option für die Nachfolge von Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) sein. Das berichtet "Sky"-Reporter Florian Plettenberg. Demnach würde der Aufsichtsrat der Rothosen den ehemaligen Spieler und jetzigen Funktionär für die aktuell vakante Position in Betracht ziehen. Kehls Vertrag bei Borussia Dortmund läuft allerdings noch bis Sommer 2027.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (45) soll eine Option für die Nachfolge von Stefan Kuntz (63) beim HSV sein. (Archivfoto) © David Inderlied/dpa

13. Januar, 15.42 Uhr: Dieser Schiri pfeift Partie gegen Leverkusen

Der Unparteiische der Partie des 17. Spieltags heißt Robin Braun. Die Partie gegen Leverkusen ist erst die Neunte, die der 29-Jährige in seiner Karriere als Schiedsrichter in der Bundesliga pfeift. Trotzdem hatte der HSV unter seiner Leitung bereits das Vergnügen - sogar in aktuellen Spielzeit. Im November pfiff der Wuppertaler das Auswärtsspiel gegen Augsburg. Trotz der gelb-roten Karten gegen Augsburgs Keven Schlotterbeck (28) verloren die Rothosen die Partie mit 0:1.



Robin Braun (29) leitet die Partie HSV gegen Bayer 04 Leverkusen. Bereits im November pfiff er die Auswärtspartie der Rothosen in Augsburg. © WITTERS

13. Januar, 13.21 Uhr: HSV warnt vor Beeinträchtigungen bei Anreise

Achtung: Der HSV warnt mit Blick auf das Spiel gegen Leverkusen vor Beeinträchtigungen bei der Anreise zum Stadion. Zwar wurde das Stadion von Schnee und Eis befreit, aufgrund der Witterung der vergangenen Tage und des Tauwetters stehen aber kaum Parkplätze zur Verfügung. Demnach sind alle Parkplätze (Rot, Grau, Grün, etc.) betroffen und aufgrund der Schneeschmelze nicht befahrbar. Ausschließlich Fahrzeuge mit VIP-Parkschein erhalten eine Zufahrtsberechtigung. Der HSV empfiehlt daher die frühzeitige Anreise mit dem ÖPNV und verweist auf wasserfestes Schuhwerk.

Das Volksparkstadion wurde von Schnee und Eis befreit, allerdings steht eine Vielzahl der Parkplätze beim Spiel gegen Leverkusen nicht zur Verfügung. © Christian Charisius/dpa

10. Januar, 14.43 Uhr: HSV mit Downs und Jatta in der Startelf in Freiburg

Der Neuzugang darf direkt loslegen: Damion Downs (21) steht beim Auswärtsspiel des HSV in Freiburg direkt in der Startelf. Ebenfalls von Beginn an dabei: Bakery Jatta (27). So startet der HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Elfadli - Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim - Vieira, Downs, Dompé

Er darf direkt loslegen: HSV-Neuzugang Damion Downs (21) steht gegen den SC Freiburg in der Startelf der Rothosen. © WITTERS

9. Januar, 18.48 Uhr: HSV-Fans stranden wegen Sturmtief "Elli" in Hannover

Gut gelaunt waren sie mit dem ICE auf dem Weg nach Freiburg zum Auswärtsspiel ihres Lieblingsclubs. Doch plötzlich macht das Schneetreiben den HSV-Fans einen Strich durch die Rechnung. Der Zug strandet bereits in Hannover. Doch auch Sturmtief "Elli" konnte die gute Laune des Fan-Clubs nicht schmälern, schließlich waren sie gut vorbereitet. "Wir sind gut verpflegt in der Bahn, mit unseren Kästen Bier, die wir mithaben", lachte der Rothosen-Fan im Gespräch mit dem Spiegel. Und, da das Spiel erst am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stattfindet, sterbe die Hoffnung ja bekanntlich zuletzt, doch noch rechtzeitig zum Anpfiff im Europa-Park-Stadion in der Kurve zu stehen.

HSV Fans strandeten wegen Sturmtief "Elli" mit dem ICE in in Hannover. Die Jungs waren auf dem Weg zum Auswärtsspiel der Rothosen in Freiburg. © Julian Stratenschulte/dpa

9. Januar, 16.58 Uhr: HSV soll Interesse an Elversbergs Nicolas Kristof haben

Nach dem vorzeitigen Abschied von Keeper Daniel Peretz (25) ist der HSV auf der Suche nach einer Nummer zwei, die Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes (33) unter Druck setzen und gegebenenfalls vertreten kann. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll Nicolas Kristof (26) von der SV Elversberg in den Fokus der Hanseaten gerückt sein - der gebürtige Heidelberger gehört zu den Top-Keepern der 2. Bundesliga. Demnach käme für die Verantwortlichen nicht nur eine Leihe bis Saisonende, sondern eine feste Verpflichtung infrage. Die Idee dahinter: Kristof könnte den in die Jahre gekommenen Heuer Fernandes auf lange Strecke als Nummer eins ablösen. Hendrik Bonmann (31) vom bulgarischen Erstligisten Ludogorets Razgrad soll indes kein Kandidat im Volkspark sein.

Elversberg-Keeper Nicolas Kristof (26) soll sich in den Fokus des HSV gespielt haben. Wird er auf lange Sicht der Nachfolger von Daniel Heuer Fernandes (33)? © WITTERS

8. Januar, 11.40 Uhr: HSV bricht Peretz-Leihe ab

Jetzt ist es amtlich! Der Hamburg SV hat die Leihe von Daniel Peretz (25) vorzeitig beendet. Der Keeper kehrt damit zum FC Bayern München zurück. Von dort aus wird er allerdings direkt weiter an den englischen Zweitligisten FC Southampton verliehen. Peretz kam beim HSV nicht über die Rolle des Ersatztorhüters hinaus und hatte öffentlich darüber geklagt. Er kam insgesamt nur auf zwei Einsätze im DFB-Pokal.

Die Leihe von Torwart Daniel Peretz (25) wurde vorzeitig beendet. © WITTERS

8. Januar, 9.35 Uhr: Paolo Guerrero kündigt sein Karriereende an

In diesem Jahr ist Schluss! Der ehemalige HSV- und Bayern-Star Paolo Guerrero (42) hat sein Karriereende angekündigt. "2026 ist definitiv mein letztes Jahr als Fußballprofi", erklärte er peruanischen Medien gegenüber. "Ich habe die Entscheidung bereits mit meiner Familie getroffen. Ich hoffe, mein letztes Jahr spielen und meine Karriere gut beenden zu können." Bis zum des Jahres wird der mittlerweile 42-Jährige aber noch für seinen Heimatverein Alianza Lima auf Torejagd gehen. Guerrero war 2002 aus seiner Heimat nach Europa zum FC Bayern gewechselt. Dort gelang ihm der Sprung aus der zweiten Mannschaft zu den Profis. Er gewann zweimal die Meisterschaft und den Pokal. 2006 wechselte er zum HSV, wo ihm der Durchbruch gelang. In 183 Spielen gelangen ihm 59 Tore. Der Star leistete sich neben und auf dem Rasen aber auch den einen oder anderen Skandal. Unvergessen der Flaschenwurf in Richtung eines Fans 2010 oder seine Blutgrätsche an der Eckfahne gegen den damaligen VfB-Keeper Sven Ulreich zwei Jahre später.

Paolo Guerrero (42, r) spielte zwischen 2006 und 2012 sechs Jahre lang für den HSV. Nun hat er sein Karriereende angekündigt. © WITTERS

6. Januar, 14.12 Uhr: HSV soll Oliver Bierhoff als Vorstand in Betracht ziehen

Wer folgt auf Stefan Kuntz (63)? Nach dem überraschenden Abgang des Sportvorstands sucht der HSV nun nach einem passenden Nachfolger. Einer der möglichen Kandidaten: Oliver Bierhoff (57)! SPORT BILD berichtet, dass der Europameister von 1996 und ehemalige Manager der Nationalmannschaft bei den Verantwortlichen im Volkspark weit oben auf der Wunschliste stehen soll. Bierhoff hat eine HSV-Vergangenheit, spielte Ende der 80er bei den Rothosen. Neben dem 57-Jährigen sei auch Fabian Wohlgemuth (46) vom VfB Stuttgart ein Kandidat. Zudem soll sich Ex-HSV-Vorstand Jonas Boldt (43, derzeit vereinslos) eine Rückkehr vorstellen können.

Oliver Bierhoff (57) soll beim HSV weit oben auf der Liste als Nachfolger von Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) stehen. (Archivfoto) © WITTERS

6. Januar, 10 Uhr: Offenbar US-Stürmer Downs verpflichtet

Der Hamburger SV hat sich im Werben um den US-Nationalstürmer Damion Downs (21) offenbar gegen den Nordrivalen Werder Bremen durchgesetzt. Wie "Bild" zuerst berichtete, befindet sich der 21 Jahre alte Angreifer des FC Southampton bereits in Hamburg, um dort noch an diesem Dienstag den üblichen Medizincheck zu absolvieren. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft bis zum Ende dieser Saison. Downs war erst vor dieser Saison für rund zehn Millionen Euro vom 1. FC Köln zum Premier-League-Absteiger Southampton gewechselt. Um seine Chancen auf eine WM-Teilnahme mit dem US-Team zu verbessern, zieht es den im unterfränkischen Kreis Schweinfurt geborenen Stürmer aber noch in diesem Winter zurück nach Deutschland. In der zweiten englischen Liga blieb Downs bislang in elf Spielen ohne Tor. Trotzdem wollte neben dem HSV auch Werder Bremen den 1,92 Meter großen Angreifer verpflichten. Für den 1. FC Köln schoss er in 42 Pflichtspielen 13 Tore.

Damion Downs (21) spielte zuletzt für den 1. FC Köln. © Marius Becker/dpa

5. Januar, 11.10 Uhr: Raif Adam wechselt zur SV Elversberg

Der Wechsel ist durch! U21-Talent Raif adam (20) wird den HSV verlassen und zu Zweitligist SV Elversberg wechseln. Dies gab der Verein am Montagvormittag bekannt. "Raif hat innerhalb weniger Monate bei uns einen großen Sprung gemacht, sich schnell etabliert und für höhere Aufgaben empfohlen. In den Einsätzen für unsere U21 hat er seine Qualitäten unter Beweis stellen können. Raif hat seine Chance eindrucksvoll genutzt und sich nun mit dem Schritt in die 2. Bundesliga belohnt. Dabei wünschen wir ihm viel Erfolg und werden seine Entwicklung eng verfolgen", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41). Adam war erst im Sommer vom ETV aus der Oberliga in den HSV-Nachwuchs gewechselt, wusste aber sofort zu überzeugen. In Elversberg trifft er auf Otto Stange (18) und Lukasz Poreba (25) auf zwei bekannte Gesichter.

Raif Adam (20) verlässt den HSV und wechselt zur SV Elversberg. © WITTERS

4. Januar, 12.20 Uhr: HSV-Talente Adam und Boakye vor Wechsel zu Elversberg

Dem HSV droht der Verlust von zwei Eigengewächsen. Wie Sky und transfermarkt.de bestätigen, soll die SV Elversberg an Raif Adam (20) und Maurice Boakye (21) aus der U21 interessiert sein. Bei Adam besteht wohl sogar schon eine Einigung über einen Wechsel, die Ablöse soll 400.000 Euro betragen. Im Falle eines Aufstieges des Zweitligisten sollen noch weitere Bonuszahlungen fließen. Adam absolvierte in dieser Saison 21 Partien in der Regionalliga Nord und kam auf sieben Tore und sechs Assists. Teamkollege Boakye kam in dieser Spielzeit bereits auf zwölf Treffer und drei Vorlagen. Bei ihm steht ein Wechsel im Winter aber noch in der Schwebe. Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, wäre er dann ablösefrei.

Maurice Boakye (21) könnte den HSV im Winter verlassen. © WITTERS

3. Januar, 10.32 Uhr: Jonas Meffert kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Nach viereinhalb Jahren beim Hamburger SV verlässt Jonas Meffert die Rothosen in Richtung zweiter Liga. Der Mittelfeldakteur wechselt mit sofortiger Wirkung zu Holstein Kiel. An der Kieler Förde stand der 31-Jährige bereits von 2018 bis 2021 unter Vertrag, bevor er sich zur Saison 2021/22 den Rothosen anschloss. "Meffo war der Inbegriff von Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Teamgeist. Gerade deshalb stand es für uns außer Frage, dass wir im Hinblick auf eine sportliche Veränderung, die ihm mehr Spielzeit in Aussicht stellt, gemeinsam zu einer Lösung kommen würden", erklärt Sportdirektor Claus Costa den Wechsel Der Aufstiegsheld verlässt den Verein nicht ohne Wehmut. "Es fällt mir unglaublich schwer, denn das HSV-Trikot zu tragen und im Volksparkstadion zu spielen, war für mich immer etwas ganz Besonderes. Ich möchte mich bei allen Weggefährten rund um den HSV ausdrücklich für die vergangenen viereinhalb Jahre bedanken. Mein besonderer Dank gilt zudem den Fans: Ihr habt diese Zeit unvergesslich gemacht. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft den maximalen Erfolg, denn dieser Club ist einfach nur geil", wird der 31-Jährige auf der Vereins-Website zitiert.

Jonas Meffert (31) wechselte zur Saison 2021/22 zum HSV und lief in 146 Pflichtspielen auf. © WITTERS

1. Januar, 8.10 Uhr: Daniel Peretz vor Wechsel in die Premier League

Daniel Peretz (25) wollte beim HSV angreifen und die Nummer eins werden, die Realität sah aber anders aus. Der Leihkeeper vom FC Bayern kam bislang nur im zweimal im DFB-Pokal zum Einsatz und musste sich im Zweikampf mit Daniel Heuer Fernandes geschlagen geben. Wie die Bild berichtet, soll die Leihe von Peretz beim HSV nun abgebrochen werden und der Israeli direkt nach England zum FC Southampton wechseln. Der Rekordmeister hofft, dass sich die Leihe dieses Mal rentiert.

Die Leihe von Daniel Peretz (25) steht vor dem Abbruch. Der Keeper soll stattdessen beim FC Southampton Spielpraxis sammeln. © WITTERS

31. Dezember, 11.09 Uhr: FC Bayern und RB Leipzig an Luka Vuskovic dran?

Er weckt Begehrlichkeiten: Wie das Portal "CaughtOffside" berichtet, sollen der FC Bayern München und RB Leipzig Interesse an HSV-Leistungsträger Luka Vuskovic (18) haben. Dem Bericht zufolge hätten sich beide Vereine bei den Tottenham Hotspur, dem Stammverein des ausgeliehenen Abwehrspielers, nach dem Kroaten erkundigt. Der englische Top-Klub soll allerdings deutlich gemacht haben, an einem Abgang des 18-Jährigen keinerlei Interesse zu haben. Vuskovic, der bis Sommer an den HSV ausgeliehen ist, sei ein zentraler Bestandteil der Zukunftsplanung.

Luka Vuskovic (18) soll das Interesse vom FC Bayern und RB Leipzig geweckt haben. Die Top-Klubs haben sich offenbar bei Stammverein Tottenham erkundigt. © Christian Charisius/dpa

30. Dezember, 17.08 Uhr: HSV-Profis wenden sich mit offenem Brief an Fans

Hinter dem HSV liegt ein ereignisreiches Jahr, aus dem neben dem Aufstieg und der Rückkehr in die Bundesliga vor allem der herausragende Fan-Support in Erinnerung bleiben wird. Das ist auch den Spielern bewusst, die sich nun in einem offenen Brief an die Anhänger wandten und sich für die "einzigartige Unterstützung und Leidenschaft" bedankten. "Lasst uns an dieser 'Never-give-up'-Mentalität auch im kommenden Jahr anknüpfen und an den verbleibenden 19 Spieltagen der Saison wieder alles füreinander rausholen. Und lasst uns weiter gemeinsam zeigen, was den HSV ausmacht: Siegeswille, Leidenschaft und gegenseitiger Respekt", hieß es außerdem vonseiten der Mannschaft.