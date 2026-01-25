 93.489

HSV-Blog: Profi kurz vor Wechsel in die MLS

HSV-Blog: Silvan Hefti steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel in die MLS zu D.C. United. Im Volkspark spielt er keine Rolle mehr.

Hamburg - Der HSV konnte mit einer trostlosen Nullnummer am Millerntor den Abstand zum FC St. Pauli halten.

Abräumer Nicolai Remberg sah zu seiner großen Verwunderung nach einem Zweikampf die Gelbe Karte. Bei einem Reservisten stehen die Zeichen auf Abschied.

In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

25. Januar, 14.33 Uhr: Silvan Hefti offenbar vor Wechsel in die MLS

Er spielt keine Rolle mehr: Silvan Hefti (28) erlebt eine Saison zum Vergessen. Der Schweizer stand noch keine einzige Minute für den HSV auf dem Platz, kam lediglich in der Regionalliga-Mannschaft einmal zum Einsatz.

Offenbar wollen beide Seiten nun die Reißleine ziehen und die Zusammenarbeit beenden. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der 28-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel zu D.C. United in die Major League Soccer (MLS) stehen.

Der Deal soll demnach Anfang der Woche über die Bühne gehen. Der HSV erhalte eine kleine Ablöse, die er wiederum in eine Abfindung für Hefti investieren werden.

Silvan Hefti (28, r.) steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel in die MLS. Im Volkspark spielt er keine Rolle mehr. (Archivfoto)
Silvan Hefti (28, r.) steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel in die MLS. Im Volkspark spielt er keine Rolle mehr. (Archivfoto)  © WITTERS

24. Januar, 17.12 Uhr: Immanuel Pherai will den HSV offenbar verlassen

Wettbewerbsübergreifend stand Immanuel Pherai (24) in dieser Saison gerade einmal 54 Minuten für den HSV auf dem Platz. Laut der "Hamburger Morgenpost" soll er sich deshalb nun für einen Abschied aus dem Volkspark entschieden haben.

Dem Bericht zufolge habe die Nicht-Nominierung für den Rothosen-Kader beim Stadtderby gegen St. Pauli das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Der 25-Jährige wolle demnach noch im Winter wechseln.

Sowohl für eine feste Verpflichtung als auch für eine Leihe gebe es einige Interessenten. Das Transferfenster ist allerdings nur noch bis Anfang Februar offen, ein Deal muss deshalb schnell über die Bühne gehen.

Immanuel Pherai (24, r.) will den HSV offenbar noch im Winter verlassen.
Immanuel Pherai (24, r.) will den HSV offenbar noch im Winter verlassen.  © WITTERS

24. Januar, 15.46 Uhr: Nicolai Remberg wundert sich über gelbe Karte

Für HSV-Abräumer Nicolai Remberg (24) gibt es nichts Geileres als ein Derby. "Die Fans haben uns angeschrien und bepöbelt. Das ging schon los, als wir aus dem Bus gekommen sind", erklärte er nach der Partei. "Das war richtig geil."

Die Provokation versuchte er in Motivation umzumünzen. "Ich glaube, das ist bei vielen Spielern in unserer Mannschaft auch so. Die Stimmung hier ist schon enorm."

Für Stimmung hatte Remberg auch nach 24 Minuten gesorgt, als er gegen St. Paulis Eric Smith (29) zur Grätsche angesetzt hatte. Schiedsrichter Tobias Welz (48) zeigte ihm dafür die gelbe Karte, ganz zu seinem Unverständnis.

"Das habe ich gar nicht verstanden. Ein besseres Tackling kannst du nicht raushauen", erklärte Remberg. "Ich habe niemals damit gerechnet, dass er das überhaupt pfeift." Wie er sogar erklärte, habe der VAR das Tackling auf eine Rote Karte überprüft, aber das wäre definitiv zu viel des Guten gewesen.

Nicolai Remberg (24, M) sah in der 24. Minute nach einem Zweikampf mit Eric Smith (29, r) die gelbe Karte. Nachvollziehen konnte er die Entscheidung nicht.
Nicolai Remberg (24, M) sah in der 24. Minute nach einem Zweikampf mit Eric Smith (29, r) die gelbe Karte. Nachvollziehen konnte er die Entscheidung nicht.  © WITTERS

21. Januar, 15.37 Uhr: HSV-Coach spricht offensiv über Sander Tangvik

Noch ist nichts in trockenen Tüchern, die Anzeichen verdichten sich jedoch, dass der HSV unmittelbar vor einer Verpflichtung von Keeper Sander Tangvik (23) steht.

Coach Merlin Polzin (35) erklärte darauf angesprochen auf der Pressekonferenz am Mittwoch recht offensiv: ""Es ist ja klar, dass wir uns auf der Position weiter verbessern beziehungsweise nach dem Abgang von Daniel Peretz (25) breiter aufstellen wollen. Wir tun gut daran, dass aus dem angesprochenen Namen ein HSV-Spieler wird."

Ob es allerdings tatsächlich dazu komme, müsse man "zwei Büros weiter nachfragen", verdeutlichte er und dürfte damit auf Sportdirektor Claus Costa (41) angespielt haben.

Die Rothosen sollen an Torwart Sander Tangvik (23) von Rosenborg Trondheim interessiert sein. Der Norweger könnte der Keeper der Zukunft im Volkspark werden.
Die Rothosen sollen an Torwart Sander Tangvik (23) von Rosenborg Trondheim interessiert sein. Der Norweger könnte der Keeper der Zukunft im Volkspark werden.  © IMAGO/Passion2Press

21. Januar, 6.36 Uhr: RSC Anderlecht zeigt Interesse an Robert Glatzel

Trainer Merlin Polzin (35) machte deutlich, wie wichtig Robert Glatzel (32) für den HSV sein, vor allem für Freitag. "Bobby kann Derbys" hatte er gesagt und damit auf die Statistik und seine Tore gegen den FC St. Pauli angespielt. Die Frage ist, wie lange Glatzel noch für den HSV stürmen wird.

Wie das Abendblatt berichtet, soll der belgische Spitzenklub RSC Anderlecht sein Interesse hinterlegt haben. Der Angreifer hatte eigentlich bleiben wollen, aber das könnte sich jetzt ändern.

Bislang kam der 32-Jährige, auch durch Verletzungen bedingt, nur auf zehn Einsätze (einmal Startelf) und insgesamt dürftige 126 Minuten. Durch die Verpflichtung von Damian Downs (21) sind die Chancen nicht gerade gestiegen. Es könnte also noch einmal Bewegung in die Personalie kommen.

Robert Glatzel (32) spielt beim HSV kaum noch eine Rolle auf dem Rasen.
Robert Glatzel (32) spielt beim HSV kaum noch eine Rolle auf dem Rasen.  © WITTERS

20. Januar, 14.14 Uhr: Ramos wohl kurz vor Wechsel nach China

Guilherme Ramos (28) stehe unmittelbar vor seinem Abschied von den Rothosen. Wie die BILD berichtet, sei ein Wechsel des Innenverteidigers zum chinesischen Klub Beijing Guoan so gut wie besiegelt.

Das Einzige, was offenbar noch fehlt: der Medizincheck. Doch der wurde offenbar nicht wie üblich bei dem neuen Verein des Spielers getätigt. Wegen der langen Anreise habe Beijing Guoan das Hamburger Medizin-Team beauftragt, das wichtige Check-Up durchzuführen.

Laut Bild-Informationen erhält der HSV noch rund 100.000 Euro Ablöse für den Portugiesen der in 36 Pflichtspielen für die Rothosen auflief.

HSV-Innenverteidiger Guilherme Ramos (28) stehe wohl kurz vor einem Wechsel nach China.
HSV-Innenverteidiger Guilherme Ramos (28) stehe wohl kurz vor einem Wechsel nach China.  © Christian Charisius/dpa

20. Januar, 10.14 Uhr: HSV bietet Gratis-Tickets für Heimspiele der Frauen an

Starkes Zeichen des HSV: Die Hanseaten beteiligen sich an der Aktion "Ich kann es mir nicht leisten" des Miniatur Wunderlands und stellen für die Februar-Heimspiele der Frauen-Mannschaft ein Kontingent kostenloser Tickets zur Verfügung.

Diejenigen, die sich einen Stadionbesuch finanziell nicht leisten können, bekommen so die Möglichkeit, die Spiele gegen den SC Freiburg (1. Februar, 14 Uhr) und RB Leipzig (8. Februar, 14 Uhr) sowie das Nordderby gegen Werder Bremen (21. Februar, 14 Uhr) trotzdem live miterleben zu können.

Die kostenfreien Tickets können am jeweiligen Spieltag an der Ticketbox des Volksparkstadions abgeholt werden.

20. Januar, 7.13 Uhr: HSV soll an Keeper Sander Tangvik interessiert sein

Ist er der HSV-Keeper der Zukunft? Wie die norwegische Tageszeitung "Adresseavisen" berichtet, sollen die Rothosen an einer Verpflichtung von Sander Tangvik (23) interessiert sein.

Der junge Schlussmann, der bereits zweimal im Kader der A-Nationalmannschaft Norwegens stand, ist Stammtorwart bei Rosenborg Trondheim. In der vergangenen Saison wurde er zum Liga-Spieler des Jahres gewählt.

Tankviks Vertrag bei Rosenborg läuft noch bis Dezember 2027, der Klub soll aber bereits einen Nachfolger für den 23-Jährigen an der Angel haben.

Beim HSV könnte sich der Norweger spätestens zur kommenden Saison einen Kampf mit Daniel Heuer Fernandes (33) um die Nummer eins liefern - sofern dieser seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert.

17. Januar, 19.16 Uhr: Nicolai Remberg äußert sich zum Aus von Stefan Kuntz

Nach dem unglücklichen Remis gegen Gladbach hat sich HSV-Profi Nicolai Remberg (25) in der Mixed Zone zu dem Aus von Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) und den dazugehörigen Vorwürfen der sexuellen Belästigung geäußert.

"Wir haben da natürlich drüber gesprochen, aber entscheidend ist das, was auf dem Platz passiert. Wir können das Drumherum nicht beeinflussen, das ist dann so. Unsere Aufgabe ist es, hier zu performen", verdeutlichte "Rambo".

Er wisse nicht, was wirklich passiert sei und was nicht, deswegen könne er generell wenig zu der Sache sagen. Klar sei aber, dass das Thema sich nicht auf die Mannschaft übertragen habe. "Es hat uns auf dem Platz nicht beeinflusst", betonte der Mittelfeldspieler.

Teamkollege Miro Muheim (27) zog es vor, sich nicht zu der Thematik zu äußern. "Ehrlich gesagt möchte ich darüber jetzt gar nicht viel reden, ich möchte über das Spiel reden und über Fußball und würde das deshalb nicht kommentieren."

HSV-Profi Nicolai Remberg (25, r.) hat nach dem Remis gegen Gladbach in der Mixed Zone über das Aus von Stefan Kuntz (63) gesprochen.
HSV-Profi Nicolai Remberg (25, r.) hat nach dem Remis gegen Gladbach in der Mixed Zone über das Aus von Stefan Kuntz (63) gesprochen.  © WITTERS

17. Januar, 15.04 Uhr: HSV-Fans mit klarer Botschaft an Stefan Kuntz

Klare Botschaft der HSV-Fans: Sie präsentierten vor dem Spiel gegen Gladbach ein großes Banner mit der Aufschrift: "Ob Block oder Vorstandsflur: Kein Platz für Übergriffe in unserem Verein. Solidarität mit allen betroffenen HSV-Mitarbeiterinnen!"

Die Ansage bezieht sich auf die aktuellen Vorwürfe gegen Ex-Vorstand Stefan Kuntz (63). Dem Europameister von 1996 wird sexuelle Belästigung vorgeworfen.

Nach Bekanntwerden der Anschuldigungen trennte sich der Verein von dem Funktionär, da die Vorwürfe als "glaubhaft" eingestuft wurden.

Titelfoto: WITTERS

Mehr zum Thema HSV - Hamburger SV: