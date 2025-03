HSV-Blog: Rothosen müssen nach Pyro-Show ordentlich blechen

Fortsetzung des Artikels laden

18. Februar, 15.22 Uhr: HSV-Profi Emir Sahiti zu Geldstrafe verdonnert

Da muss man fast sagen: Glück gehabt! HSV-Profi Emir Sahiti (26) ist nach seiner obszönen Geste gegenüber Regensburger Fans vom DFB zu einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro verdonnert worden. Die Befürchtung, dass der Flügelflitzer auch für weitere Spiele gesperrt wird, bestätigte sich aber nicht: Nach dem Spiel gegen Kaiserslautern kann der Kosovare wieder mitmischen.

HSV-Profi Emir Sahiti (26) wurde wegen seiner obszönen Geste gegenüber Regensburg-Fans vom DFB zu einer Geldstrafe verdonnert. © Armin Weigel/dpa

18. Februar, 14.29 Uhr: HSV-Stürmer Glatzel zurück im Teamtraining

Super Nachrichten aus dem Volkspark: Nach seiner monatelangen Verletzungspause macht HSV-Knipser Robert Glatzel (30) am heutigen Dienstag erstmals wieder Teile des Teamtrainings mit. Zwar ist der Angreifer naturgemäß noch nicht wieder bei 100 Prozent, die Rückkehr ins Mannschaftstraining ist aber ein wichtiger Schritt zurück zur Wettkampffitness - im März will Glatzel wieder spielen.

17. Februar, 21.17 Uhr: Nordderby für HSV-Frauen

Die HSV-Frauen treffen im Halbfinale des DFB-Pokals auf den Bundesligisten Werder Bremen. Die Partie wird erneut im Volksparkstadion ausgetragen. Beide Halbfinale finden am 22. und 23. März statt; die genaue Terminierung steht aus.

17. Februar, 18.51 Uhr: HSV vollendet Umwandlung

Der Rechtsformwechsel des HSV ist perfekt. Elf Jahre nach der Ausgliederung des Profifußballs aus dem Traditionsverein wurde auf der Hauptversammlung der bisherigen HSV Fußball AG beschlossen, die AG in eine HSV Fußball AG Co. KGaA umzuwandeln und im Handelsregister einzutragen. Laut Klub-Mitteilung übernimmt nach dem Eintrag ins Handelsregister die HSV Fußball Management AG sowie die KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) das operative Profi-Geschäft. "Es war ein sehr gutes Miteinander", sagte der Aufsichtsratschef und HSV-Vizepräsident Michael Papenfuß.

17. Februar, 15.23 Uhr: DFB-Ermittlungen gegen HSV-Profi Sahiti

Ein gebrauchter Tag: HSV-Profi Emir Sahiti (26) flog gegen Jahn Regensburg nicht nur mit Gelb-Rot vom Platz, jetzt wird auch noch gegen den Flügelflitzer ermittelt. Weil der Kosovare beim Verlassen des Platzes eine obszöne Geste in Richtung der gegnerischen Fans gemacht haben soll, hat der Kontrollausschuss des DFB Ermittlungen gegen Sahiti eingeleitet. Gut möglich, dass der Spieler nun länger als nur ein Spiel gesperrt wird. Zudem könnte ihn der DFB auch zu einer saftigen Geldstrafe verdonnern - das hängt davon ab, ob sich Sahiti "nur" in den Schritt gefasst oder aber eine Onanier-Geste gemacht hat.

15. Februar, 20.18 Uhr: HSV-Premiere für Lars Erbst

Lars Erbst wird am Sonntag die Partie des HSV bei Jahn Regensburg leiten. Beide Vereine pfeift er damit zum ersten Mal. In dieser Saison kam der 30-Jährige bislang achtmal in der zweiten Liga zum Einsatz. Dabei zeigte er 48 gelbe Karten und je eine gelb-rote und rote Karte.

Lars Erbst leitet zum ersten Mal eine Partie des HSV. © Swen Pförtner/dpa

13. Februar, 16.58 Uhr: HSV-Stürmer Robert Glatzel hat ein klares Ziel

Anfang Oktober stand Robert Glatzel (31) letztmals für den HSV auf dem Platz. Nach seinem Sehnenabriss im Oberschenkel neigt sich die lange Leidenszeit des Stürmers nun aber dem Ende entgegen. "Der Plan sieht vor, dass ich in den nächsten Tagen wieder ins Mannschaftstraining teilintegriert werde. Im besten Fall fangen wir nächste Woche damit an, dass ich wieder Stück für Stück herangeführt werde", erklärte der Knipser in einem vereinsinternen Interview. Er sei inzwischen absolut schmerzfrei, habe aber noch etwas mentalen Respekt, so der 31-Jährige. Nichtsdestotrotz sei weiterhin das klare Ziel, im März wieder spielen zu können.

Nach seiner schweren Verletzung steht Stürmer Robert Glatzel (31) vor der Rückkehr ins Teamtraining. Im März will er wieder spielen. © WITTERS

12. Februar, 20.23 Uhr: HSV-Frauen schlagen Gladbach mit 2:0

Sie haben es geschafft! Die Frauen des HSV stehen nach einem 2:0-Erfolg über Liga-Komkurrent Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal-Halbfinale. Vor 17.000 Zuschauern im Volksparkstadion brachte Emilia Hirsche die Hamburgerinnen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. In der 68. Minute legte Vildan Kardesler mit dem 2:0 nach.

Emilia Hirsche (r) jubelt über ihren Treffer zur HSV-Führung. © WITTERS

12. Februar, 14.55 Uhr: Nächster HSV-Gegner muss auf Trainer und seinen Co verzichten

Jahn Regensburg, Gegner der Rothosen am kommenden Sonntag, muss in der Partie auf Trainer Andreas Patz und seinen Co Oliver Seitz verzichten. Patz hatte im Spiel gegen Greuther Fürth in der Nachspielzeit von Schiedsrichter Florian Lechner mit der gelb-roten Karte belegt worden. Seitz hatte nach Abpfiff Rot gesehen. Das Duo muss gegen den HSV nun auf der Tribüne Platz nehmen. An der Seitenlinie stehen wohl Munier Raychouni und Christoph Rezler.

12. Februar, 11.30 Uhr: HSV verpflichtet 14-jähriges Talent für U17

Ein Versprechen für die Zukunft: Der HSV hat Top-Talent Noah Adigo (14) verpflichtet. Der Offensivakteur wechselt im Sommer vom VfB Lübeck in den Volkspark, wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten. Aktuell spielt der Teenager mit der U15 der Lübecker in der Regionalliga Nord. In 15 Partien machte er starke neun Tore. Beim HSV soll er direkt in der U17 zum Einsatz kommen.

12. Februar, 10 Uhr: HSV-Frauen bestreiten Pokalspiel im Volkspark

Das Spiel des Jahres: Die HSV-Frauen treten am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach an - und das vor mehr als 15.000 Zuschauern im Volksparkstadion! "Es ist ein sehr schönes Gefühl, dass so eine große Aufmerksamkeit da ist. Bei uns in der Kabine herrscht volle Vorfreude auf das Spiel am Mittwoch", erklärte Verteidigerin Emilia Hirche (21) im HSVtv-Spieltagscheck. Mit einem Sieg könnten die Hamburgerinnen erstmals seit 13 Jahren wieder ins Pokal-Halbfinale einziehen.

HSV-Verteidigerin Emilia Hirche (21) spielt mit ihren Teamkolleginnen am heutigen Mittwochabend das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach im Volksparkstadion. (Archivfoto) © WITTERS

11. Februar, 14.28 Uhr: Jean-Luc Dompé soll sieben Angebote haben

Jean-Luc Dompé (29) spielt zweifellos die beste Saison seiner Karriere: In 19 Zweiliga-Partien sammelte der Franzose bisher 13 Scorer-Punkte, gehört zu den absoluten Unterschiedsspielern des Unterhauses. Einziges Problem für die Hanseaten: Der Vertrag des Offensivakteurs läuft im Sommer aus. Zwar laufen bereits Gespräche zwischen den beiden Parteien, ein Verbleib des Ausnahmekönners ist aber keinesfalls sicher. Anderen Vereinen sind Dompés Qualitäten naturgemäß nicht verborgen geblieben. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, sollen dem Dribbler derzeit gleich sieben (!) Angebote anderer Klubs vorliegen. Wie sich der Flügelflitzer letztlich wohl entscheidet?

Der Vertrag von Jean-Luc Dompé (29) beim HSV läuft im Sommer aus. Zahlreiche andere Klubs sind an dem Franzosen interessiert. © Uli Deck/dpa

7. Februar, 14.52 Uhr: Wolfgang Haslberger leitet Duell in Münster

Ein junger Schiri ist im Preußenstadion in der Verantwortung: Wolfgang Haslberger (32) wird das Duell zwischen Münster und dem HSV leiten. Die Rothosen spielten erst zweimal unter dem Referee, beide Duell gingen unentschieden aus. Die Münsteraner bestritten immerhin bereits fünf Partien unter Haslberger. Die Bilanz: zwei Siege, drei Remis.

Wolfgang Haslberger (32) wird das Duell zwischen Preußen Münster und dem HSV als Schiedsrichter leiten. (Archivfoto) © Uwe Anspach/dpa

6. Februar, 13.18 Uhr: HSV muss im März dreimal abends ran

Am heutigen Donnerstag hat die DFL die Zweitliga-Spieltage 25 bis 27 zeitgenau terminiert. Der HSV muss gleich dreimal abends unter Flutlicht ran. Die Spiele im Überblick: Samstag, 8. März, 20.30 Uhr - HSV vs. Fortuna Düsseldorf Freitag, 14. März, 18.30 Uhr - 1. FC Magdeburg vs. HSV Freitag 28. März, 18.30 Uhr - HSV vs. SV Elversberg

Adam Karabec (21, l.) und seine Teamkollegen müssen im März gleich dreimal abends ran. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

6. Februar, 9.08 Uhr: Aboubaka Soumahoro verletzt

Ist das bitter! Neuzugang Aboubaka Soumahoro hat sich gleich in seinem ersten Training eine leichte Verletzung zugezogen. "Leider hat er dann in der letzten Aktion etwas gespürt. Wir müssen abwarten. Aber da die Woche relativ kurz ist, wird es Richtung Münster wohl eng", erklärte Trainer Merlin Polzin. Zuvor hatte der 20-Jährige einen guten ersten Eindruck in der Einheit hinterlassen. Vermutlich hätte Soumahoro aufgrund der Gelbsperre von Daniel Elfadli gegen Preußen Münster sogar schon im Kader gestanden. "Es macht keinen Sinn für den Jungen und uns selbst, ihn da jetzt reinzujagen und ein Risiko einzugehen. Wir werden gezielt mit unserer medizinischen Abteilung zusammenarbeiten", so Polzin weiter.

Aboubaka Soumahoro hat sich in seinem ersten Training direkt eine leichte Verletzung zugezogen. © WITTERS

5. Februar, 8.15 Uhr: Dordrecht statt Hannover! Neuer Verein für Tom Sanne

Im Sommer war Tom Sanne vom HSV an die U23 von Hannover 96 ausgeliehen worden, nun wurde die Leihe abgebrochen. Stattdessen geht der 20-Jährige nun für den holländischen Zweitligisten FC Dordrecht auf Torejagd. Sanne kam in Hannover in der dritten Liga auf 17 Einsätze und drei Tore, doch zuletzt wurde er ausschließlich als Joker eingesetzt. So kam der Mittelstürmer in den vergangenen sieben Partien nur noch auf 21 Spielminuten - zu wenig für den HSV. "Für Tom geht es in seiner aktuellen Entwicklungsphase in erster Linie darum, so viele Minuten wie möglich auf dem Platz zu stehen. Diese waren in Hannover zuletzt leider rückläufig, sodass wir uns gemeinsam und vor allem im Sinne des Spielers dazu entschieden haben, die aktuelle Konstellation zu verändern und Tom bis zum Sommer nach Dordrecht zu verleihen, wo wir uns mehr Spielpraxis für ihn erhoffen", erklärte Direktor Sport Claus Costa.

HSV-Stürmer Tom Sanne wird von Hannover 96 direkt weiter verliehen zum FC Dordrecht nach Holland. © WITTERS

3. Februar, 16 Uhr: Alexander Rössing-Lelesiit und Aboubaka Soumahoro trainieren sofort mit

Kaum sind Alexander Rössing-Lelesiit und Aboubaka Soumahoro beim HSV, schon stehen sie auf dem Rasen. Die beiden Neuzugänge nahmen am Montag am Spielerersatztraining teil und lernen so gleich ihre neuen Mannschaftskollegen kennen. Mit dabei waren auch der gegen Hannover gesperrte Miro Muheim sowie Maskenmann Davie Selke.

Alexander Rössing-Lelesiit (r) und Aboubaka Soumahoro trainierten am Montag direkt mit der Mannschaft. © WITTERS

3. Februar, 10.54 Uhr: Alexander Rössing-Lelesiit wechselt zum HSV

Auch der 18-jährige Flügelspieler Alexander Rössing-Lelesiit vom Lilleström SK wird ab sofort beim HSV spielen. „Mit Alexander Rössing-Lelesiit haben wir ein Top-Talent mit einem spannenden Profil und reichlich Perspektive verpflichtet", so Sportvorstand Stefan Kuntz (62). Nach Aboubaka Soumahoro (19) unterzeichnete auch Rössing-Lelesiit am Sonntag seinen Vertrag beim HSV. Er wird zukünftig die Rückennummer 38 tragen.

3. Februar, 10.21 Uhr: HSV verpflichtet Aboubaka Soumahoro

Der HSV hat den 19-jährigen Innenverteidiger Aboubaka Soumahoro verpflichtet. Das teilte der Verein am Montag mit. Der französische U20-Nationalspieler wechselt vom Paris FC zu den Rothosen. "Ich freue mich sehr über den Wechsel und das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen des HSV entgegenbringen. Ich möchte mich so schnell wie möglich integrieren und auf dem Platz aktiv helfen, die Ziele des Clubs zu erreichen", sagte Soumahoro am Sonntag, als er in der Hansestadt seinen Medizincheck absolvierte.

Aboubaka Soumahoro (19) läuft in Hamburg dann mit der Rückennummer 22 auf. © IMAGO / Icon Sport

2. Februar, 13.18 Uhr: HSV arbeitet an Transfer-Doppelschlag

Transfer-Doppelschlag? Laut "Sky" soll der HSV vor einer Verpflichtung von Alexander Røssing-Lelesiit (18) vom norwegischen Zweitligisten Lillestrøm SK stehen. Der Youngster gilt als in der Offensive flexibel einsetzbar und soll unter anderem dem AC Mailand für einen Wechsel abgesagt haben. Fix ist der Transfer nach Hamburg aber offensichtlich noch nicht. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, sollen sich die Rothosen darüber hinaus mit Abwehrtalent Aboubaka Soumahoro (19) vom französischen Zweitligisten FC Paris einig sein. Demnach wird der Innenverteidiger für eine Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich fest verpflichtet.

Alexander Røssing-Lelesiit (18) vom Lillestrøm SK soll vor einem Wechsel zum HSV stehen. (Archivfoto) © IMAGO/NTB

2. Februar, 9.43 Uhr: Referee Michael Bacher pfeift den HSV gegen Hannover

Er trifft die Entscheidung: Schiedsrichter Michael Bacher (33, Amerang) leitet das heutige Duell zwischen dem HSV und Hannover 96. Die Hamburger bestritten erst zweimal ein Spiel unter der Leitung des Referees, beide Male gingen sie als Sieger vom Platz. Bei den Niedersachsen sind es bereits acht Partien (drei Siege, drei Remis, zwei Niederlagen).

Schiedsrichter Michael Bacher (33, Amerang) leitet das heutige Duell zwischen dem HSV und Hannover 96. © Swen Pförtner/dpa

31. Januar, 20.30 Uhr: Zumberi sagt schottischem Zweitligisten ab

Valon Zumberi steht beim HSV auf der Abschussliste. In der vergangenen Woche absolvierte der 22-Jährige in Probetraining beim schottischen Zweitligisten Hamilton Academical. Die Verantwortlichen sollen laut Mopo angetan gewesen sein, doch der Abwehrspieler entschied sich nach reiflicher Überlegung gegen einen Wechsel.

Valon Zumberi absolvierte ein Probetraining in Schottland, sagte aber ab. © WITTERS

31. Januar, 20.05 Uhr: Erneut Probleme bei der Anreise

Fans müssen am Samstag erneut mit Einschränkungen bei der Anreise zum Heimspiel gegen Hannover 96 rechnen. Die S-Bahn-Haltestellen Stellingen und Eidelstedt werden nach wie vor nicht von Altona und Hauptbahnhof angefahren. Ab 11 Uhr fahren daher Ersatzshuttles ab der U-Bahn-Station Hagenbecks Tierpark in Richtung Volkspark. Wer aus Pinneberg anreist, kann den Shutlle ab Stellingen nutzen, zudem werden Busse ab Othmarschen eingesetzt.