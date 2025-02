HSV bricht Aufsteiger-Fluch in Münster: "Das waren Big Points"

Grenzenlose Freude bei den HSV-Profis: Bei Preußen Münster haben die Rothosen endlich mal wieder auswärts gegen einen Aufsteiger gewonnen. © WITTERS

"Es ist extrem anspruchsvoll, hier in Münster zu spielen. Heute hat man viel davon gesehen, was den Fußball in der 2. Liga ausmacht. Für unsere Entwicklung war es ein schöner und wichtiger Abend", bilanzierte Coach Merlin Polzin (34) nach Abpfiff am "Sky"-Mikrofon.

Zuvor hatte der junge Trainer ein Spiel gesehen, das die Rothosen am Ende zwar mit ein wenig Glück, aber hochverdient gewannen. "Wir haben an unseren Plan geglaubt und ihn durchgezogen. Wir wollten es unbedingt und haben immer weitergemacht", jubelte Kapitän Sebastian Schonlau (30).

Dabei ließen sich die Hanseaten auch nicht vom Gegentreffer von Lukas Frenkert (24) in der 24. Minute aus der Ruhe bringen. "Wir sind nach dem Rückstand absolut klar geblieben. Ich bin sehr stolz auf uns alle, weil man eine klare Entwicklung sieht", unterstrich Davie Selke (30).

Der Knipser avancierte mit zwei Treffern mal wieder zum Matchwinner. In der Nachspielzeit besorgte er zunächst per Kopf den Ausgleich, ehe er kurz vor Schluss vom Punkt cool blieb und den späten Dreier eintüte. "Ich hatte Überzeugung und war mir sicher, dass ich den Elfer mache", betonte der Stürmer.