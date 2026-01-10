HSV-Coach tobt nach Schiri-Entscheidung: "Absolut unerklärlich"

Freiburg - Klare Worte! Coach Merlin Polzin (35) war nach der 1:2-Pleite seines HSV beim SC Freiburg mit der Leistung von Schiedsrichter Timo Gerach (39) alles andere als zufrieden.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) fand nach der Pleite in Freiburg deutliche Worte für die Schiedsrichterleistung. © Silas Stein/dpa

Vor allem eine Entscheidung des Referees brachte den 35-Jährigen auf die Palme: Unmittelbar vor dem Siegtreffer der Hausherren durch Igor Matanovic (22) war Hamburgs Jordan Torunarigha (28) von Johan Manzambi (20) mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen worden.

"Das ist aus jeder Perspektive zu erkennen. Das ist für mich absolut unerklärlich, wie bei einem Kopftreffer das Spiel fortgesetzt wird und wir das Spiel dann verlieren", wütete der Übungsleiter nach der Partie am Mikrofon von "Sky".

Er habe sich die Szene "aus sämtlichen Perspektiven, die uns zur Verfügung stehen" angeschaut, erklärte Polzin weiter. Es sei klar, dass Torunarigha mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen werde, wiederholte der gebürtige Hamburger noch einmal.

Auch die beiden "Sky"-Experten Erik Meijer (56) und Dietmar Hamann (52) waren sich im Studio einig, dass die Szene hätte abgepfiffen werden müssen und das Tor dementsprechend nicht hätte zählen dürfen.