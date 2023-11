HSV empfängt den 1. FC Magdeburg: Alle wichtigen Infos zum Zweitliga-Topspiel

Hamburg - Wird es ein Offensiv-Feuerwerk? Der HSV empfängt am heutigen Samstagabend (20.30 Uhr) den 1. FC Magdeburg zum Topspiel der 2. Bundesliga . TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Duell zusammengefasst.

Die Bilanz spricht dabei für die Magdeburger, die die letzten drei Duelle allesamt für sich entscheiden konnten (2:1, 3:2, 3:2). Das allererste Kräftemessen im Oktober 2018 ging mit 1:0 an die Rothosen.

HSV-Coach Tim Walter (47, r.) trifft mit FCM-Trainer Christian Titz (52) auf einen seiner Vorgänger an der Seitenlinie der Rothosen. © Fotomontage: Christian Modla/dpa, Marius Becker/dpa

Die Form

Der HSV ist seit fünf Spielen ungeschlagen, zudem ist er eine absolute Heimmacht. Alle fünf Spiele im Volkspark in dieser Saison wurden gewonnen, die letzte Niederlage ist sogar schon mehr als ein Jahr her: Damals war es der FCM, der mit 3:2 in Hamburg triumphierte.

Die Magdeburger stecken aktuell allerdings im Formtief: Seit sechs Partien warten sie in der Liga auf einen Dreier, haben nur drei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Immerhin gewannen sie unter der Woche im Pokal bei Holstein Kiel mit 4:3 im Elfmeterschießen.

Das sagen die Trainer

HSV-Coach Tim Walter (47): "Ich habe großen Respekt davor, wenn ein Trainer eine Philosophie hat und diese auch durchzieht. Das ist beim Gegner der Fall. Magdeburg spielt, ähnlich wie wir, auf Ballbesitz. Wir freuen uns auf ein offensives Spiel."

FCM-Trainer Christian Titz (52): "Der HSV hat eine gewachsene Mannschaft mit einer guten Stabilität und Ausgewogenheit zwischen Offensive und Defensive. Sie haben eine hohe individuelle Qualität. Wir treffen auf eine der stärksten Mannschaften der Liga."