HSV empfängt Hertha BSC: Alle wichtigen Infos zum Duell der Aufstiegsaspiranten

Hamburg - Das nächste Traditionsduell in der 2. Bundesliga : Am heutigen Samstag (20.30 Uhr) empfängt der HSV im Volkspark Hertha BSC zum Topspiel. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Duell zusammengefasst.

HSV-Coach Steffen Baumgart (52, r.) und Hertha-Trainer Cristian Fiél (44) spielten Anfang des Jahrtausends bei Union Berlin zusammen. © Fotomontage: Andreas Gora/dpa, Marius Becker/dpa

Das sagen die Trainer



HSV-Coach Steffen Baumgart (52): "Hertha BSC wird eine der Mannschaften sein, die um den Aufstieg spielen. Das liegt nicht nur am Kader, sondern auch am Trainer: 'Fiello' hat eine ganz klare Handschrift und weiß, was er will. Ich habe noch nie gehört, dass er eine Mannschaft nicht erreicht."



Hertha-Trainer Cristian Fiél (44): "Uns ist bewusst, was da am Samstag um 20.30 Uhr auf uns zukommt. Der HSV hat in der Vorbereitung in verschiedenen Systemen gespielt. Sie werden dominant sein wollen und haben viele Spieler, die auch fußballerisch immer eine Lösung finden."

Der TAG24-Tipp



Es gibt keinen Sieger im Duell der beiden Aufstiegsaspiranten: Der Schlagabtausch im Volkspark endet 1:1.