10.05.2025 15:45 HSV gegen Ulm im Liveticker: Macht sich Merlin Polzin unsterblich?

Der HSV will am Samstag gegen den SSV Ulm den Aufstieg perfekt machen. TAG24 berichtet in einem Liveticker.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Ein womöglich historischer Tag: Der HSV kann die Rückkehr in die Bundesliga am heutigen Samstag im Topspiel gegen den SSV Ulm (20.30 Uhr) aus eigener Kraft perfekt machen. Die HSV-Spieler wollen gegen Ulm den letzten Schritt Richtung Bundesliga machen. Mit einem Sieg ist der Aufstieg perfekt. © Uwe Anspach/dpa Mit einem Sieg gegen die Spatzen würden die Rothosen das schaffen, wovon der einstige Erstliga-Dino seit nunmehr sieben Jahren träumt. Ein Remis würde hingegen noch nicht reichen.

Ulm wiederum muss zwangsläufig gewinnen, um nicht nach dem Spiel als direkter Absteiger festzustehen - mehr Brisanz geht nicht. Mit dem TAG24-Liveticker verpasst Ihr vor, während und nach dem Spiel nichts! 15.45 Uhr: HSV-Trainer Merlin Polzin könnte sich unsterblich machen Was wäre das für eine Geschichte! HSV-Trainer Merlin Polzin (34) stand früher selbst auf der Nordtribüne, jetzt könnte der gebürtige Hamburger seinen Herzensverein endlich zurück in die Bundesliga führen. Der langjährige Co-Trainer hatte die Verantwortung Ende November zunächst interimsweise nach dem Rausschmiss von Steffen Baumgart (53) übernommen, die Bosse jedoch schnell von sich überzeugt. Nach der schlechtesten Zweitliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte führte Polzin die Hanseaten in der Rückrunde an die Tabellenspitze - und ganz nah an den Aufstieg. Krönt sich der gebürtige Hamburger Merlin Polzin (34) zum ersten Aufstiegstrainer der HSV-Vereinsgeschichte? (Archivfoto) © Axel Heimken/dpa 14.55 Uhr: Direkte Konkurrenten punkten dreifach Die Konkurrenz hat vorgelegt. Am Nachmittag waren bereits die Verfolger im Einsatz und bis auf den 1. FC Magdeburg, der im direkten Duell mit dem SC Paderborn war, haben alle Teams dreifach gepunktet. Die Paderborner gewannen das direkte Duell gegen Magdeburg mit 2:1 (1:1), Fortuna Düsseldorf schlug Schalke 04 mit 2:0 (0:0) und die SV Elversberg machte mit Eintracht Braunschweig beim 3:0-Erfolg kurzen Prozess. Mit 56 Punkten hat der HSV nun einen Zähler Vorsprung vor Elversberg und Paderborn (beide 55), Düsseldorf befindet sich noch in Lauerstellung (53), wird aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz aber nicht mehr zur Gefahr. 14.30 Uhr: HSV-Fans kündigen eine gigantische Choreografie an Die HSV-Fans werden dem vielleicht geschichtsträchtigen Spiel den passenden Rahmen verleihen. Einen Fanmarsch wird es zwar nicht geben, die aktive Fanszene hat aber eine "Riesenchoreo" angekündigt. Der Förderkreis Nordtribüne e.V. rief zudem alle Anhänger auf, in blau zu kommen und ihre Fahnen mitzubringen. Wie beim vergangenen Stadtderby gegen St. Pauli wollen die HSV-Fans auch gegen Ulm mit einer gigantischen Choreo für Aufsehen sorgen. © Christian Charisius/dpa 14 Uhr: HSV hätte das Stadion etliche Male ausverkaufen können Ganz Hamburg ist im Fieber: Das Volksparkstadion ist für das Herzschlagduell natürlich mit 57.000 Zuschauern ausverkauft. Der HSV hätte laut eigenen Angaben mehrere Hunderttausend Tickets verkaufen können. Um bei dem Spektakel live dabei zu sein, boten Fans im Internet hohe Summen oder gar HSV-Sammlerstücke an. Der Verein selbst warnte vor Betrügern und riet vom Kauf über nicht autorisierte Plattformen ab. Das Volksparkstadion dürfte am Samstagabend zum Hexenkessel werden. Der HSV hätte deutlich mehr als 57.000 Tickets verkaufen können. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 1. FC Köln 33 49:38 58 2 Hamburger SV 32 70:40 56 3 SV 07 Elversberg 33 62:36 55 4 SC Paderborn 07 33 56:43 55 5 Fortuna Düsseldorf 33 55:48 53 6 1. FC Magdeburg 33 60:50 50 7 1. FC Kaiserslautern 32 54:50 50 8 Hannover 96 32 39:34 49 9 Karlsruher SC 32 52:53 48 10 1. FC Nürnberg 33 56:56 45 11 Hertha BSC 33 48:50 43 12 SV Darmstadt 98 32 52:52 39 13 FC Schalke 04 33 51:60 38 14 SC Preußen Münster 33 38:41 35 15 SpVgg Greuther Fürth 32 41:56 35 16 Eintracht Braunschweig 33 37:60 35 17 SSV Ulm 1846 32 33:40 29 18 SSV Jahn Regensburg 32 20:66 24 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse.

Titelfoto: Axel Heimken/dpa