HSV hofft vor letztem Heimspiel auf Europapokal-Kater beim SC Freiburg

Hamburg - Ein letztes Mal Volkspark in dieser Saison: Der HSV empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) den SC Freiburg , seines Zeichens Finalist in der Europa League . Wie werden sich die Breisgauer nach dem Europapokal-Wahnsinn unter der Woche präsentieren?

Im Hinspiel gegen Freiburg mussten sich die HSV-Profis knapp geschlagen geben. Gelingt am Sonntag die Revanche? © Silas Stein/dpa

Klar ist: In der Liga geht es für den SCF durchaus noch um etwas: die Teilnahme an der Conference League im kommenden Jahr. Aktuell haben die Freiburger den dafür notwendigen siebten Platz inne, allerdings nur mit einem Zähler Vorsprung.

Das Traumszenario der Schuster-Elf wäre natürlich, das Europa-League-Finale am 20. Mai gegen Aston Villa zu gewinnen - dann dürfte sie in der kommenden Spielzeit sogar an der Champions League teilnehmen. Nur verlassen können sich die SCF-Profis darauf eben nicht.

Und der HSV? Der hat seit vergangener Woche den Klassenerhalt sicher, kann im Saison-Endspurt tabellarisch allerdings noch einige Plätze nach oben klettern. Zudem wollen sich die Hanseaten mit einer starken Leistung und im Idealfall einem Heimsieg für den herausragenden Support bei ihren Fans bedanken.

Die Partie wird, wie sämtliche Heimspiele der Rothosen in dieser Saison, restlos ausverkauft sein. Mit dann 967.500 Zuschauern stellt der HSV einen neuen Vereinsrekord auf - nie kamen mehr Menschen über eine Saison hinweg in den Volkspark.