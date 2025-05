HSV-Knipser Davie Selke lässt Zukunft nach 22-Tore-Saison offen

Davie Selke (30) wurde nach dem Spiel in Fürth als bester Torjäger der Zweitliga-Saison mit der Kanone ausgezeichnet. © Daniel Karmann/dpa

Mit seinen 22 Treffern hat der Angreifer maßgeblichen Anteil daran, dass die Rothosen nach sieben langen Jahren endlich in die Bundesliga zurückkehren - entsprechend gut gelaunt war der Stürmer trotz der Niederlage nach Abpfiff.

"Die Auszeichnung bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich danke Jesus und meiner Familie für die Kraft und natürlich meinen Mitspielern. Das ist eine besondere Mannschaft", verdeutlichte der 30-Jährige am "Sky"-Mikrofon.

Der Offensivakteur sprach zudem von einem speziellen "Wir-Gefühl" innerhalb des Teams - und ergänzte: "Das war sicherlich ein großer Schlüssel für den Aufstieg."

Dieser soll nach der großen Aufstiegsparty am Montag in Hamburg auch noch in der Sonne gefeiert werden: Geplant ist dem Vernehmen nach ein Ibiza-Trip mit allen Spielern sowie dem Trainerteam. "Es kann gut sein, dass wir kommende Woche abdüsen", verriet Selke mit einem schelmischen Grinsen.