12.03.2024 06:20 HSV: Krise statt Euphorie – jetzt kommt auch noch ein Aufsteiger

Der HSV ist in der Krise. Der direkte Aufstieg scheint kein Thema mehr zu sein, auch die Relegation ist in Gefahr. Am Sonntag kommt auch noch ein Aufsteiger.

Von Bastian Küsel

Titelfoto: Roland Weihrauch/dpa