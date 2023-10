HSV: Laszlo Benes hat EM-Quali so gut wie sicher, sorgt aber für Sorgenfalten bei Coach Tim Walter

Hamburg - Ein großer Schritt: Laszlo Benes (26) vom HSV hat die Qualifikation für die EM 2024 mit der slowakischen Nationalmannschaft so gut wie sicher.

HSV-Stratege Laszlo Benes (26, l.) hat die EM-Qualifikation mit der Slowakei so gut wie sicher. Dafür droht er aber für das Spiel der Hanseaten gegen Fürth auszufallen. (Archivfoto) © JOE KLAMAR/AFP

Die Auswahl gewann das vorentscheidende Gruppenspiel gegen Luxemburg am gestrigen Montagabend mit 1:0, hat bei noch zwei ausstehenden Spielen nun fünf Punkte Vorsprung auf das Benelux-Land.

Einziger Wermutstropfen: Benes, der bis dato eine bärenstarke Saison bei den Rothosen spielt (sechs Tore/vier Vorlagen), fehlte bei dem Duell, das David Duris (24) durch seinen Treffer in der 77. Minute entschied, wegen eines Infekts.

Am morgigen Mittwoch wird der Mittelfeldspieler zurück in Hamburg erwartet. Ob sein Einsatz im Heimspiel gegen Greuther Fürth (Samstag/13 Uhr) gefährdet ist, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

Ein Ausfall würde doppelt schwer wiegen, plagen Coach Tim Walter (47) doch bereits jetzt einige Personalsorgen: Der erkrankte Immanuel Pherai (22) konnte in dieser Woche noch nicht trainieren, am Dienstag fehlte zudem auch Linksverteidiger Miro Muheim (25) mit einer Erkältung.