HSV: Lukasz Poreba feiert gelungenes Debüt und holt sich Trainerlob ab

Ein gelungenes Pflichtspiel-Debüt: HSV-Mittelfeldakteur Lukasz Poreba (23, 2.v.r.) sammelte im Pokal gegen Arminia Bielefeld seine ersten Minuten für die Rothosen.

Ziemlich genau zwei Monate hatte der junge Pole darauf warten müssen, nachdem er Ende August bis Saisonende vom französischen Erstligisten RC Lens ausgeliehen worden war.

Nur ein paar Tage nach seiner Verpflichtung war bei dem 23-Jährigen ein Muskelfaserriss im Oberschenkel diagnostiziert worden. Erst Anfang Oktober stand er beim Auswärtsspiel in Wiesbaden (1:1) erstmals im Spieltagskader der Hanseaten.

Es folgten drei Partien, die der Rechtsfuß komplett von der Bank verfolgen musste, ehe am Dienstagabend in Bielefeld seine große Stunde schlug: Coach Tim Walter (47) schonte Sechser Jonas Meffert (29) und setzte auf Poreba.

Und: Der Mittelfeldakteur zahlte das Vertrauen durchaus zurück. Er zeigte eine unaufgeregte Vorstellung, sammelte 74 Ballkontakte und überzeugte - auch wenn ihm noch nicht alles gelang - als Verteiler des Spielgeräts.

Das sah auch Walter so: "Jetzt konnte er zeigen, was er draufhat. Er hat es sehr gut gemacht. Wir sind froh, dass wir jemanden haben, auf den wir bauen können, wenn 'Meffo' [Mefferts Spitzname, Anm. d. Red.] mal was passieren sollte."